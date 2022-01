Τα Νέα της Πιάτσας#318

Στα Νέα της Πιάτσας της περασμένης εβδομάδας (Νο 317) πάνω που είπαμε δύο καλά λόγια για το μηχανισμό αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων-αφού μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα από την επέλαση του χιονιά με κωδικό όνομα «Ελπίδα» -όλα ανετράπησαν ,λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση. Έγινε ο κακός χαμός. Αυτή τη φορά όχι στις εθνικές αρτηρίες αλλά μέσα στην Αττική. Το μεγαλύτερο φιάσκο στην Αττική Οδό είναι ακόμη νωπό στις μνήμες μας.

Δεν είχαμε προβλήματα στις εθνικές αρτηρίες όχι γιατί δεν υπήρχε κακοκαιρία. Η ίδια κακοκαιρία ήταν παντού. Δεν είχαμε γιατί απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φορτηγών (έτσι δεν είχαμε διπλωμένες νταλίκες) και οι τροχονόμοι δεν επέτρεπαν σε κανέναν οδηγό να περάσει από τα μπλόκα αν δεν είχε τοποθετήσει αλυσίδες στις ρόδες.

Αντίθετα στην Αττική Οδό δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Όλοι κυκλοφορούσαν χωρίς αλυσίδες. Οι οδηγοί βασίστηκαν στο γεγονός ότι αφού πληρώνουν η Αττική Οδός θα κρατήσει πεντακάθαρους τους δρόμους.

Όμως το μόνο που έκαναν ήταν να εισπράττουν τα 2.80 ενώ κάποιοι έβλεπαν στις κάμερες κυκλοφορίας τι επρόκειτο να συμβεί.

Το μεγάλο φιάσκο της Αττικής Οδού όλοι το ξέρετε. Κάποιοι το βίωσαν αρκετά καλά αφού εγκλωβίστηκαν και έμειναν όλο το βράδυ στα αυτοκίνητά τους. Κάτι αντίστοιχο –όχι όμως σ αυτή την έκταση- έγινε στον Περιφερειακό του Υμηττού. Και εκεί οδηγοί που δεν είχαν αλυσίδες εγκλωβίστηκαν και δημιούργησαν έναν άλλο χαμό.

Εκεί φάνηκε η ανοργανωσιά και η γύμνια μας. Δεν λέω ότι παρόμοια προβλήματα δεν συμβαίνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά συμβαίνουν αλλά εκεί λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα. Όταν πέσει πολύ χιόνι και οι δρόμοι κλείσουν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο που αναλαμβάνει :

Την άμεση αποστολή εκχιονιστικών οχημάτων

Νοσοκομειακά για να περιθάλψουν αρρώστους, παιδιά, ηλικιωμένους

Μέσω των εθελοντών μοιράζονται στους εγκλωβισμένους φαγητά, νερά και κουβέρτες.

Και το βασικότερο με το σύστημα κλειστού κυκλώματος (λειτουργεί σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους και μεγάλα τούνελ) ενημερώνονται οι οδηγοί για το τι πρέπει να κάνουν.

Όλοι οι οδηγοί ότι και αν ακούν στο ραδιόφωνό τους διακόπτεται και ακούν τις οδηγίες που τους δίνονται. Έτσι οι εγκλωβισμένοι οδηγοί και επιβάτες γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και για πόση ώρα θα παραμείνουν εγκλωβισμένοι.Είναι αδιανόητο στην Αττική Οδό να μην υπάρχει τέτοιο σύστημα ενημέρωσης.

Θυμάμαι όταν πριν από αρκετά χρόνια έγινε η παρουσίαση μιας καινούριας Mercedes, οι προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι ήμασταν με κοντομάνικα. Η παρουσίαση ξεκίναγε από την Ιταλία και κατέληγε στην Ελβετία. Στο τούνελ μήκους 17 χιλιομέτρων οι υπεύθυνοι διαχείρισης της κυκλοφορίας τρείς φορές «μπήκαν» στο αυτοκίνητό μας και μας ενημέρωσαν ότι έχουμε ξεπεράσει το όριο ταχύτητας.Λίγο πριν βγούμε από το τούνελ μας ενημέρωσαν ότι στην Ελβετία χιονίζει.Φύγαμε με κοντομάνικα και χρειάστηκε να φορέσουμε χοντρά μπουφάν.

Ένα δεύτερο στοιχείο σωστής οργάνωσης ήταν από πλευράς της Mercedes.Μας καθοδήγησαν σε ασφαλές σημείο και σε όλα τα δημοσιογραφικά αυτοκίνητα άλλαξαν λάστιχα. Έβαλαν χειμερινά λάστιχα για να οδηγήσουμε στο χιόνι σωστά. Και αν κάποιοι μίλησαν για σπατάλες τους πληροφορούμε ότι έτσι έκαναν οικονομία. Απέφυγαν τις απρόβλεπτες εξόδους.

Ή οδήγηση στο χιόνι μπορεί να ελέγχεται, ο πάγος όμως ΠΟΤΕ χωρίς αλυσίδες. Οι ευρωπαίοι το γνωρίζουν. Όπως το γνωρίζουν στην Έδεσα και στη Φλώρινα. Γιατί εκεί πέφτει συχνά χιόνι και οι άνθρωποι μαθαίνουν πως πρέπει να οδηγούν με ασφάλεια. Οι Αθηναίοι δυστυχώς δεν το γνωρίζουν. Όπως δεν γνωρίζουν ότι οι κατηφορικοί παγωμένοι δρόμοι δεν ελέγχονται.Το χιόνι και ο παγετός είναι άγνωστες λέξεις κυρίως για τους οδηγούς των μεγαλουπόλεων. Δεν είναι έμπειροι αλλά ούτε σωστά εξοπλισμένοι (αλυσίδες η χιονολάστιχα).

Πριν από λίγες ώρες έγινε η διαδικτυακή παγκόσμια πρεμιέρα του SKODA ENYAQ COUPÉ iV. Η SKODA AUTO αποκάλυψε το ολοκαίνουριο ENYAQ COUPÉ iV, σε μία διαδικτυακή παγκόσμια πρεμιέρα, στις 17.00 ώρα Ελλάδας (Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022). Το νέο μοντέλο ξεχωρίζει από τον κορυφαίο του αεροδυναμικό συντελεστή, Cd 0,234.

Πρόκειται για το νέο μέλος στην οικογένεια ENYAQ iV μοντέλων, που περιλαμβάνει τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της SKODA που βασίζονται στην αρθρωτή πλατφόρμα για την ηλεκτροκίνηση (MEB) του Volkswagen Group. Τα ENYAQ iV διαθέτουν προηγμένα ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα και μπαταρίες, με εξαιρετική ενεργειακή απόδοση που προσφέρουν αυτονομία που ξεπερνά τα 525 χιλιόμετρα. Ξεχωρίζουν από το εμπνευσμένο, αεροδυναμικό εξωτερικό design, το μοντέρνο εσωτερικό που λανσάρει τη νέα φιλοσοφία Design Selections, την ευρεία χρήση ανακυκλωμένων υλικών, τους άφθονους χώρους για επιβάτες και αποσκευές και φυσικά τις πάμπολλες Simply Clever λύσεις για την ευκολία και άνεση οδηγού και επιβατών.

Στα τέλη Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη Βαρκελώνη θα αποκαλυφθεί η νέα ταυτότητα της Alfa Romeo F1 Team ORLEN στη νέα εποχή της Formula 1. Τότε θα δούμε επίσημα και το νέο αγωνιστικό για τη F1 της ιταλικής φίρμας. Εκτός από το νέο όνομα και το λογότυπο της ομάδας θα μάθουμε τις λεπτομέρειες για τον νέο μονοθέσιο.

Η προσθήκη του «F1 Team» στο όνομα αποτελεί την επισφράγιση για την παρουσία της μάρκας στην κορυφαία μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ παράλληλα αντανακλά το δυνατό αγωνιστικό DNA της Alfa Romeo και της Sauber, αλλά και την μακρά τους ιστορία στους αγώνες αυτοκινήτου. Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα επηρεάσουν και την ονομασία του νέου μονοθέσιου όπως αυτή θα δηλωθεί στη FIA, με το όνομα να αλλάζει από Alfa Romeo Racing σε Alfa Romeo, τονίζοντας περαιτέρω ένα από τα πλέον ιστορικά ονόματα στο χώρο του αυτοκινήτου.

Ο CEO της Alfa Romeo Jean Philippe Imparato είπε: « Η προσθήκη του «F1 Team» στο όνομα της ομάδας είναι πολύ σημαντική και μας κάνει περήφανους. Είναι η επιτομή της δέσμευσης της Alfa Romeo στην κορυφαία μορφή αγώνων αυτοκινήτου, όπου η μάρκα έγραψε λαμπρές σελίδες ιστορίας. Παράλληλα, αυτή η αλλαγή αντιπροσωπεύει το πνεύμα της ομάδας όπου η Alfa Romeo παίζει ηγετικό ρόλο.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών, επιβραβεύει τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τα στελέχη της εξυπηρέτησης πελατών που εργάζονται καθημερινά με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, αναδεικνύοντας βέλτιστες πρακτικές Εξυπηρέτησης πελατών.

Τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών που διοργάνωσε για 12η συνεχή χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) ανέδειξαν τις καλύτερες πρακτικές Εξυπηρέτησης Πελατών που είναι από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις στο χώρο.

Η BMW Financial Services σημείωσε σημαντική διάκριση κατακτώντας το χρυσό βραβείο στη φετινή διοργάνωση για την κατηγορία «Καλύτερη Εκπαίδευση Εξυπηρέτησης Πελάτη (Best Customer Service Training)». Η βράβευση αποτελεί αναγνώριση της εταιρικής κουλτούρας που στοχεύει στη δημιουργία ξεχωριστής εμπειρίας των πελατών της ΒΜW Financial Services, με συνεχείς ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις (θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου καθώς και ειδική μεθοδολογία process improvement).

Στην BMW Financial Services απονεμήθηκαν επίσης δύο αργυρά βραβεία στις κατηγορίες i) Ομάδα της Χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών – Customer Service Team of the year και ii) Ακούγοντας τη Φωνή του Πελάτη – Voice of the Customer, που επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες του BMW Group.

Η Nissan ανακοίνωσε την έλευση ενός ολοκαίνουργιου ηλεκτρικού compact αυτοκινήτου στην Ευρώπη. Ο διάδοχος του Nissan Micra θα κατασκευαστεί στη νέα πλατφόρμα CMF B-EV Alliance.Το ολοκαίνουριο compact προορίζεται για την Ευρωπαϊκή αγορά.Σχεδιασμένο να κατασκευαστεί στο κέντρο της Renault ElectriCity στη Γαλλία, το νέο αυτοκίνητο θα διαδεχθεί το εμβληματικό Nissan Micra στην γκάμα της Nissan.

Η Γηραιά Ήπειρος διαδραματίζει ήδη βασικό ρόλο στην ηλεκτροκίνηση, στο πλαίσιο του οράματος Ambition 2030 της Nissan, με νέα οχήματα και τεχνολογίες να έρχονται σύντομα, όπως το νέο Nissan Ariya, ένα νέο crossover EV και την μοναδική τεχνολογία e-POWER της Nissan, που έρχεται στην Ευρώπη με τα νέα Qashqai και X-Trail.

Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό compact μοντέλο θα ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη μελλοντική γκάμα. Η σχετική ανακοίνωση που έγινε κατά την παρουσίαση του νέου οδικού χάρτη Alliance 2030, αποκαλύπτει ότι το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί από την Nissan και θα κατασκευαστεί από τη Renault, στην πλατφόρμα Alliance CMF B-EV. Αυτή η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις αυτοκινητοβιομηχανίες να διατηρήσουν μοναδικό στυλ για τα αντίστοιχα προϊόντα τους, όπως αποδεικνύεται και από μια πρώτη εικόνα του νέου οχήματος.

Το μελλοντικό compact EV αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης του Alliance 2030, ενός κοινού οδικού χάρτη που ανακοινώθηκε από τις Nissan, Renault και Mitsubishi Motors και που εστιάζει στα EVs και τις δραστηριότητες συνδεδεμένης μετακίνησης.

Στις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης η Volkswagen Commercial Vehicles σημείωσε αύξηση στη Μεγάλη Βρετανία και μικρή πτώση σε Γερμανία και Γαλλία. Πτωτικά κινήθηκε η Ανατολική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική ενώ σημαντικές αυξήσεις κατέγραψε η εταιρεία σε χώρες της Νότιας Αμερικής, όπου μόνο το Μεξικό και η Βραζιλία κινήθηκαν πτωτικά. Τέλος, διψήφιες ποσοστιαία αυξήσεις κατέγραψε η Volkswagen Commercial Vehicles στις χώρες Ασίας/Ειρηνικού, στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή.

Η Mercedes-Benz δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους οχημάτων Mercedes ανεξαρτήτου ηλικίας, να επισκεφθούν το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών της σε όλη την Ελλάδα, έως τις 28 Φεβρουαρίου και να πραγματοποιήσουν μία ενδελεχή επιθεώρηση του οχήματος, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της εποχής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της Mercedes-Benz θα ελέγξουν μεταξύ άλλων το σύστημα θέρμανσης, τις λειτουργίες φωτισμού, υαλοκαθαριστήρων, των εξαρτημάτων του κινητήρα για τον εντοπισμό φθορών ή διαρροών, την κατάσταση της μπαταρίας, την κατάσταση των ελαστικών και του συστήματος φρένων με δοκιμή πέδησης. Η επιθεώρηση στο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και εφόσον διαπιστωθεί κάποια ανάγκη, προτείνεται στον πελάτη η βέλτιστη λύση, ώστε να διατηρηθεί υψηλά η ποιότητα και η αξία του οχήματος.