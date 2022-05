Τα Νέα της Πιάτσας#331

Η αλήθεια είναι ότι η Εγνατία οδός είναι ασφαλέστατη και εξυπηρετική. Τα διόδια δεν είναι ακριβά, μπορείς να κινηθείς γρήγορα και να φθάσεις στον προορισμό σου στην ώρα σου. Όμως υπάρχουν τρία θέματα που τώρα δυστυχώς δεν μπορούν να λυθούν εύκολα.

Το πρώτο είναι ότι αν κάνεις λάθος και περάσεις το επιθυμητό σημείο εξόδου θα πρέπει να «φορτωθείς» αλλά 35-50 χιλιόμετρα για να επιστρέψεις στο σωστό σημείο.

Το δεύτερο είναι ότι αν δεν έχεις φουλάρει το ρεζερβουάρ σου θα δυσκολευτείς να βρεις πρατήριο υγρών καυσίμων. Δεν μιλάμε για να κινηθείς με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εκεί την πάτησες.

Το τρίτον που εκεί ευθύνονται κατά κάποιον τρόπο οι κατασκευαστές είναι η ομίχλη. Σε πολλά σημεία η Εγνατία οδός σκεπάζεται από ομίχλη. Το πιο σωστό είναι να κάνεις δεξιά και να περιμένεις να καθαρίσει ο ουρανός. Όμως κινδυνεύεις να πέσουν πάνω σου οι οδηγοί που ακολουθούν.

Η Mercedes-Benz Ελλάς γιόρτασε τα εγκαίνια της Έκθεσης “PAST TO THE FUTURE” στο εμπορικό κέντρο Golden Hall. Η εκδήλωση ήταν εντυπωσιακή. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους της Έκθεσης και να γνωρίσουν τα οχήματα που την κοσμούν. «PAST TO THE FUTURE». Αυτό τα λέει όλα. Το ιστορικό ταξίδι ξετυλίγεται μέσα από επιβλητικά installations στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου Golden Hall και ξεκινά από την ίδια την εφεύρεσή του, το τρίτροχο όχημα Patent-Motorwagen που κατασκεύασε ο Carl Benz και κατοχύρωσε το 1886, φτάνοντας ως το μέλλον - έως τη νέα Mercedes-Maybach GLS, την ολοκαίνουρια Mercedes-AMG SL και τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα EQB, EQE και τη ναυαρχίδα των ηλεκτρικών της μάρκας, EQS.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς κ. Γιάννης Καλλίγερος τόνισε ότι η Mercedes-Benz, ο εφευρέτης της αυτοκίνησης έχει ιστορία στο να γράφει ιστορία, δημιουργώντας αυτοκίνητα και αναπτύσσοντας τεχνολογίες που αφήνουν το σημάδι τους στον χρόνο.

Η Έκθεση θα είναι ανοιχτή προς όλους τους φίλους του αυτοκινήτου έως τις 14 Μαΐου 2022 στον εξωτερικό χώρο του εμπορικού κέντρου Golden Hall στο Μαρούσι, με ώρες λειτουργίας από τις 10:00 έως τις 21:00 και είσοδο ελεύθερη.

Στις 23 Μαΐου 2022 πρόκειται να ανοίξουν επίσημα οι πύλες του πλήρως ανακατασκευασμένου Μουσείου της Mazda στη Χιροσίμα που είναι σύμφωνα με τη φιλοσοφία της μάρκας και φυσικά τη σχεδιαστική αντίληψη Kodo . Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά όλα τα ιστορικά οχήματα. Θα ενημερωθούν ακόμη για τα εκθέματα της εταιρείας από την ίδρυσή της ως σήμερα. Στις δέκα διαφορετικές ζώνες εκθεμάτων θα γνωρίσουν την 100χρονη ιστορία της Mazda αλλά και το όραμά της για τον επόμενο αιώνα.

Ενδιαφέρει κυρίως τους σκαφάτους. Οι μηχανικοί της Ford αύξησαν την ικανότητα ρυμούλκησης στο Mustang Mach-E. Η εγκεκριμένη ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα της Ford Mustang Mach-E αυξάνεται στα 1.000 kg για τα μοντέλα Extended Range τόσο στην έκδοση με κίνηση στους πίσω τροχούς όσο και στην τετρακίνητη έκδοση. Αυτή η επίδοση είναι αρκετή για να μπορούν οι ιδιοκτήτες των Mach-E, να ρυμουλκήσουν ένα τυπικό μικρό ή μεσαίο πολυεστερικό σκάφος.

Στον Υμηττό ,στην περιοχή Παιανία η Mini ( που ανήκει στο Group BMW) σε συνεργασία με τους φίλους του αυτοκινήτου ξεκίνησε μια εκστρατεία δενδροφύτευσης σε περιοχές που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Στην ανακοίνωση η Mini ανέφερε: « Στη ΜΙΝΙ νοιαζόμαστε για το περιβάλλον! Πιστεύουμε ότι το μέλλον του πλανήτη είναι στα χέρια μας και προσπαθούμε έμπρακτα να φτιάξουμε ένα πιο βιώσιμο αύριο. Έχοντας την We4all στο πλευρό μας, δημιουργούμε πνεύμονες πρασίνου σε όλη τη χώρα με μια σειρά από δράσεις. Ελάτε κι εσείς αν το επιθυμείτε, να δείξουμε BIG LOVE στον πλανήτη μας, συμμετέχοντας εθελοντικά σε μια από αυτές τις δράσεις που οργανώνουμε σε συνεργασία με την We4all». Η αρχή έγινε.

Σωστή η απόφαση της Start Line που ακύρωσε τον επόμενο αγώνα για να τιμήσει τον Κωνσταντίνο Τακιδέλλη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Start Line κατέθεσε στην ΕΠ.Α. αίτημα αναβολής του προγραμματισμένου για τις 14-15 Μαΐου 2022 αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Crosscar.

Στην ανακοίνωση αναφέρει:

«Τα EKO Racing Dirt Games αποτελούν έναν θεσμό που από το ξεκίνημά του στηρίζεται στην ομαδικότητα και την ευγενή άμιλλα, προάγοντας το άριστο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων.Ο αδόκητος χαμός του Κωνσταντίνου Τακιδέλλη, Πρωταθλητή του 2021, στιγμάτισε βαθιά την «οικογένεια» του θεσμού και προκάλεσε ένα εξαιρετικά βαρύ κλίμα, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για διεξαγωγή αγώνα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

Ήρθε ο καιρός της αλλαγής και της ανανέωσης για την Morgan Motor Company. Τα διαχρονικά αυτοκίνητα χρειάζονται εκσυγχρονισμό και άλλη προώθηση στη δύσκολη αγορά. Τα σπορ αυτοκίνητα της Morgan δεν έχουν να κάνουν με επιδόσεις. Είναι αυθεντικά, αντισυμβατικά, συναρπαστικά. Αντιπροσωπεύουν τη χαρά, την ελευθερία, την ατομικότητα, την αυτοπεποίθηση και τον φιλόδοξο τρόπο ζωής. Η Morgan που έχει μια διαχρονική πρόταση αξίας για να εξασφαλίσει την καλύτερη αισθητηριακή δέσμευση πελατών αποκάλυψε πρόσφατα το Super 3. Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια εκδοχή της 113χρονης κληρονομιάς των τρίτροχων οχημάτων της. Το Super 3 παρουσιάζει πρωτοφανή επίπεδα ποιότητας και μηχανικής ακεραιότητας. Ταυτόχρονα η κατασκευάστρια εταιρία ανακοίνωσε ότι νέος Εκτελεστικός Πρόεδρος ανέλαβε ο Steve Morris ενώ ο εμπειρότατος Massimo Fumarola είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Και οι δύο θα επικεντρωθούν στη στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης . Η αλήθεια είναι ότι η εταιρία αυτό έπρεπε να το είχε κάνει εδώ και αρκετά χρόνια.

Μετά την παρουσίαση του ηλεκτρικού E-Transit, η εμβληματική οικογένεια Transit της Ford θα αποκτήσει τέσσερα ακόμα νέα ηλεκτρικά μοντέλα – το νέο Transit Custom van ενός τόνου, το όχημα πολλαπλών χρήσεων Tourneo Custom το 2023, καθώς και τα μικρότερα, επόμενης γενιάς Transit Courier van και Tourneo Courier το 2024.Σύμφωνα με αυτή την τολμηρή στρατηγική εξηλεκτρισμού, η Ford, η SK On Co., Ltd. και η Koç Holding έχουν υπογράψει ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας για μία νέα, κορυφαία στον κλάδο κοινοπραξία στην Τουρκία – η οποία υπόκειται σε δεσμευτική ανάληψη από τους τρεις εταίρους – που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή περιοχή. Η παραγωγή προορίζεται να ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα που πιθανόν να κυμαίνεται από 30 έως 45 GWh.

Το BMW Group απέκτησε μειοψηφικό πακέτο στην καινοτόμα εταιρεία λογισμικού Kinexon GmbH. Με το μειοψηφικό πακέτο η BMW θα βελτιώσει το συντονισμό εξαιρετικά περίπλοκων διαδικασιών στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η πλατφόρμα IPS-i χρησιμοποιείται στο BMW Group από το 2017 και λειτουργεί σε δέκα εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί τη βάση πολυάριθμων projects ψηφιοποίησης, επιτρέποντας στο BMW Group τη βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση ψηφιακών διαδικασιών. Το BMW Group και η Kinexon GmbH συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της εξαγοράς. Η KINEXON είναι παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας που αναπτύσσει πρωτοποριακό λογισμικό και συνδεδεμένες συσκευές για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων - Internet of Things (IoT). Έχει την έδρα της στο Μόναχο, απασχολεί περισσότερο από 300 εργαζόμενους στα γραφεία της στο Μόναχο και το Σικάγο .

Mercedes-Benz Mobility και BMW Group, πουλάνε την κοινοπραξία τους SHARE NOW στην Stellantis. Δύο γερμανικοί κολοσσοί -αντίπαλοι στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας - το BMW Group και η Mercedes-Benz Mobility αποφάσισαν να πουλήσουν την κοινοπραξία κοινής χρήσης αυτοκινήτων SHARE NOW στην Stellantis. ‘Ήδη υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα αλλά συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες της συναλλαγής. Το μόνο που απομένει είναι η έγκριση των αρμόδιων αντιμονοπωλιακών αρχών.

Η SHARE NOW ιδρύθηκε το 2019 από τους πρωτοπόρους της free-floating κοινοχρησίας οχημάτων και συνδυάζει το DNA της car2go, η οποία αναπτύχθηκε από την πρώην Daimler AG, και της DriveNow, που παρέχεται από το BMW Group. Οι δύο μέτοχοι εξέλιξαν μαζί την SHARE NOW σε ηγέτη της Ευρωπαϊκής αγοράς και την ανέπτυξαν περαιτέρω με νέες υπηρεσίες όπως το μακροπρόθεσμο car sharing.

Με την εξαγορά της SHARE NOW, η θυγατρική εταιρεία κινητικότητας της Stellantis, Free2move, θα έχει την ευκαιρία να επεκτείνει περαιτέρω το car sharing στην Ευρώπη ώστε να ικανοποιήσει τις ποικίλες ανάγκες κινητικότητας των πελατών της.

Η Nissan αναπτύσσει μια νέα τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού, που στόχο έχει να μειώσει στο ελάχιστο τα ατυχήματα. Οι επικεφαλής της εταιρίας εκτιμούν ότι θα είναι απαραίτητη στην επερχόμενη εποχή της αυτόνομης οδήγησης, η τεχνολογία υποβοήθησης του οδηγού, που μπορεί να αποφύγει εξαιρετικά περίπλοκα ατυχήματα. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θεμελιώδους σημασίας για τη μελλοντική αυτόνομη οδήγηση. Η τεχνολογία αυτή υποβοήθησης του οδηγού, είναι υπό εξέλιξη. Χρησιμοποιεί εξαιρετικά ακριβείς πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με το περιβάλλον του οχήματος και βελτιώνει τις συνθήκες που αντιδρά ο εγκέφαλος προκειμένου να ακινητοποιηθεί το όχημα με όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες.

Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται τεχνολογία «αληθινής εδαφικής αντίληψης» . Συνδυάζει πληροφορίες από συσκευές υψηλών επιδόσεων επόμενης γενιάς, όπως LIDAR, ραντάρ και κάμερες.

Εδώ και αρκετό διάστημα η KIA Corporation έχει ξεκινήσει έναν αγώνα για να ανακαλύψει καινοτόμους τρόπους για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πρόσφατα υπέγραψε 7ετή Παγκόσμια Συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Ocean Cleanup που αναλαμβάνει δράση για να απαλλάξει τους ωκεανούς από τα πλαστικά. Πρόκειται για μια ουσιαστική συνεργασία, καθώς είναι μια πρωτοβουλία η οποία ενισχύει την πορεία της Kia να γίνει «Πάροχος λύσεων βιώσιμης κινητικότητας» και να πετύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2045.

Η Kia θα παρέχει κεφάλαια και θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα ανακύκλωσης πόρων που θα αξιοποιεί μέρος των πλαστικών που συλλέγονται από τους ωκεανούς.

Με τίτλο «H κριτική ενοχλεί…» το περιοδικό Motori αναφέρει: Η Alfa Romeo τρέμει την άσχημη κριτική για την Tonale. To motori.gr, μέλος του ευρωπαϊκού ανεξάρτητου δημοσιογραφικού οργανισμού AutoBest, δεν είχε προσκληθεί στην πανευρωπαϊκή παρουσίαση του νέου μοντέλου της Alfa Romeo, της Tonale! Γιατί άραγε; Μήπως φοβάται την άσχημη κριτική για το καινούργιο της μοντέλο; Γιατί όταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν ένα αυτοκίνητο και το «ρίχνουν» στη διεθνή αγορά, ξέρουν από την αρχή τα «υπέρ» και τα «κατά» και σε πιο σημείο… πονάει το αυτοκίνητο.

Τρέμει, προφανώς, την άσχημη κριτική, μην τυχόν και αναφερθούμε στα «κατά» του αυτοκινήτου. Και προκειμένου να εισπράττει μόνο χαμόγελα, η ελληνική αντιπροσωπεία επέλεξε για την παρουσίαση μόνο όσους θεωρεί ότι θα γράψουν διθυράμβους για το νέο μοντέλο…»

Αν ισχύει αυτό τότε ο συντάκτης του κειμένου μάλλον έχει δίκιο γιατί η θρυλική μάρκα από το Μιλάνο έχει μόνο δύο μοντέλα (Stelvio και Giulia) απέναντι σε έναν ισχυρό ανταγωνισμό.

Και τώρα με την Tonale η ιταλική φίρμα έχει απέναντί της τα premium Αudi, BMW, Mercedes, αλλά και τα Peugeot 3008 και DS 4.

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του.

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2022, στο εργοστάσιο του Mioveni στη Ρουμανία, ένα Duster Extreme L.E. σε χρώμα Urban Grey, έβγαλε μια αναμνηστική και άκρως συμβολική φωτογραφία ακριβώς μπροστά στη γραμμή συναρμολόγησης. Πρόκειται για το 10.000.000στο όχημα της Dacia που παράγεται από τη γέννηση της μάρκας. Τα οχήματα Dacia πωλούνται σήμερα σε 44 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου.