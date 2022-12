Τα Νέα της Πιάτσας#357

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023 είναι το Kia Sportage.

Οι δημοσιογράφοι μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα » με 399 ψήφους, επέλεξαν «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2023» το Kia Sportage. Δεύτερο ήρθε το Opel Astra με 276 και Τρίτη η BMW X1 με 258.

Η εκδήλωση έγινε σε γνωστό ξενοδοχείο στο Καστρί και προσκεκλημένοι ήταν εκπρόσωποι των αντιπροσωπειών (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκίνητων) καθώς επίσης και πολιτικοί όλων των κομμάτων που έχουν ασχοληθεί με την ασφάλεια των αυτοκινήτων αλλά και με το περιβάλλον.

Αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο.



Φέτος ο Άρης Αραβανής, πρόεδρος της Toyota Ελλάς αποχωρεί από την ενεργό δράση. Μετά από δύο δεκαετίες στο τιμόνι της εταιρίας συνταξιοδοτείται. Λίγο πριν την αποχώρηση του, θέλοντας να ευχαριστήσει για την καλή συνεργασία ,τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου, τους προσκάλεσε για ένα αποχαιρετιστήριο γεύμα. O πρόεδρος του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» Νίκος Λουπάκης του απένειμε τιμητική πλακέτα. Ευχόμαστε το καλύτερο στον Άρη Αραβανή.



Με άνοδο +12.7 % στις ταξινομήσεις καινούργιων Ι.Χ έκλεισε ο Νοέμβριος. Ταξινομήθηκαν 8.077 νέα Ι.Χ . Από τον Ιανουάριο μέχρι και το Νοέμβριο οι ταξινομήσεις έφθασαν τα 98.804 Ι.Χ. Η αύξηση αγγίζει το +3.7%. και όλα δείχνουν ότι φέτος οι ταξινομήσεις θα περάσουν κατά μεγάλο ποσοστό το φράγμα των 100.000 αυτοκινήτων. Και φαντασθείτε ότι οι αντιπροσωπείες παίρνουν από τα εργοστάσια τα μισά αυτοκίνητα από αυτά που ζητούν. Το πρόβλημα με τους ημιαγωγούς εξακολουθεί να υφίσταται.

Με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νίκου Γιαννουσά, ο κ. Αλέξανδρος Κωστήρογλου αναλαμβάνει Head of Marketing Operations and Communications, έχοντας την ευθύνη του Marketing και των Δημοσίων Σχέσεων της Volvo Car Hellas. Η κα Έλλη Παρασκευά συνεχίζει το έργο της ως Consumer Experience Director της Volvo Car Hellas, υλοποιώντας προγράμματα που βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία των πελατών και των υποψήφιων πελατών της Volvo Cars στην Ελλάδα. Ευχόμαστε και στους δύο καλή επιτυχία στα καθήκοντα τους.

Η συνεργασία της CUPRA με το κορυφαίο φεστιβάλ της Ευρώπης, το Primavera Sound, προχωράει στο επόμενο κεφάλαιο το 2023, μια νέα χρονιά που ανοίγει συναρπαστικές ευκαιρίες. Η επόμενη διοργάνωση θα φέρει τα πιο φρέσκα και καλύτερα μουσικά ταλέντα όχι μόνο στη Βαρκελώνη, αλλά για πρώτη φορά και στη Μαδρίτη.

Η CUPRA και το Primavera Sound θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα των δύο εκδηλώσεων, ίδιο και για τις δύο πόλεις, καθώς και μια γεύση από το μέλλον της CUPRA, σε μια νέα, δυναμική εμπειρία. Ένα βίντεο που συνδυάζει τον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο.Τα φεστιβάλ, στις δύο εμβληματικές πόλεις, αντικατοπτρίζουν το ένα το άλλο, αντανακλώντας την κεντρική ιδέα των διοργανώσεων: «Mirroring you, I'll be your Mirror». Το CUPRA Terramar έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2024, με κινητήρες εσωτερικής καύσης αλλά και νέας γενιάς plug-in hybrid κινητήρες που προσφέρουν περίπου 100 χλμ. πλήρως ηλεκτρικής αυτονομίας.

Η Nissan υπέγραψε «πράσινο» δάνειο 200 δισεκατομμυρίων γιεν με τη Mizuho Bank για επενδύσεις κινητικότητας μηδενικών εκπομπών ρύπων. Θα χρησιμοποιήσει το δάνειο για να υποστηρίξει την καθαρή κινητικότητά της και τα σχετικά με αυτή έργα, καθώς και για να προωθήσει τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της για ηλεκτροκίνηση και ουδετερότητα άνθρακα. Η διάρκεια της δανειακής σύμβασης θα είναι πέντε και επτά έτη.

Καθώς τα πρώτα κεφάλαια συγκεντρώθηκαν μετά από την εγκαθίδρυση του Nissan Sustainable Finance Framework (Βιώσιμου Χρηματοδοτικού Πλαισίου), τον περασμένο Ιούλιο, η εταιρεία εμβαθύνει το επενδυτικό της πρόγραμμα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Οι πόροι του δανείου θα χρηματοδοτήσουν επιλέξιμα «πράσινα» έργα που ορίζονται στο πλαίσιο, όπως Έρευνα & Ανάπτυξη, επενδύσεις και δαπάνες για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή οχημάτων μηδενικών εκπομπών, καθώς και εξαρτημάτων για ηλεκτρικά οχήματα, ή άλλες μελλοντικές πρωτοβουλίες ουδέτερων εκπομπών άνθρακα.



Η είδηση είναι καλή. Η Αθήνα θα αποκτήσει πάρκινγκ δίκυκλων. Οι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης των μοτοσικλετών και των μοτοποδηλάτων, εξασφαλίζοντας περισσότερο δημόσιο χώρο στους πεζούς και ταυτόχρονα, την προστασία της περιουσίας των ιδιοκτητών των οχημάτων. Θα προσφέρεται η δυνατότητα στάθμευσης και στα ποδήλατα, με δεδομένη την αύξηση της χρήσης τους, αλλά και την υψηλή αξία που έχουν, πλέον, πολλά σύγχρονα ποδήλατα, λόγω της τεχνολογικής τους αναβάθμισης. Αν γίνει αυτό να είστε σίγουροι ότι οι δικυκλιστές θα σταθμεύουν στα οργανωμένα πάρκινγκ και δεν θα κινδυνεύουν να τους τα παίρνουν κάθε λίγο και λιγάκι οι γερανοί του Δήμου της Αθήνας.



Η έκθεση θεσμός για το after market του επιβατικού και φορτηγού αυτοκινήτου επιστρέφει τον Σεπτέμβριο. Από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου θα γίνει στο Metropolitan Expo -το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο της Ελλάδας- το «AUTOTEC EXPO 2023»

Μετά την μεγάλη επιτυχία της τελευταίας διοργάνωσης με την συμμετοχή των σημαντικότερων εταιριών με περισσότερα από 600 brands και την προσέλκυση περίπου 18.000 επισκεπτών η AUTOTEC expo 2023 ανεβάζει ψηλότερα τον πήχη. Στο πλαίσιο της AUTOTEC expo 2023 θα φιλοξενηθούν οι σημαντικότερες εταιρείες εμπορίας ανταλλακτικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών συνεργείων , βουλκανιζατέρ, φανοβαφείων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και καταστημάτων αξεσουάρ, επισκευής συντήρησης και φροντίδας αυτοκινήτου, ενώ χιλιάδες θα είναι οι εμπορικοί επισκέπτες που θα δώσουν το παρόν όπως σε κάθε διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας με την παρουσία τους την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην μοναδική κλαδική έκθεση που αποτελεί ορόσημο για τον aftermarket κόσμο των επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

Τα Coffee Business Awards 2022 διοργανώθηκαν για 4η χρονιά από την ethosEVENTS. Πρόκειται για τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης των επαγγελματιών της καφεστίασης στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση-γιορτή, όπου βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι του κλάδου, το παρών του έδωσε το My AMI Cargo. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Citroen κέντρισε το ενδιαφέρον των στελεχών από τον κλάδο της καφεστίασης. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κος Άδωνις Γεωργιάδης, που εντυπωσιάσθηκε από το My AMI και φυσικά κάθισε στη θέση του οδηγού όπου πήρε μια γεύση από τους χώρους . Απονεμήθηκαν συνολικά 88 κατηγορίες βραβείων σε 8 επιμέρους θεματικές ενότητες και 15 τιμητικές Διακρίσεις. Την παρουσίαση έκανε η δημοσιογράφος κυρία Μαρία Νικόλτσιου.

Γεύματα σε αστέγους πρόσφερε το BMW Group Hellas. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν την κοινωνική τους δέσμευση μέσω πράξεων αγάπης και προσφοράς.

Ο εθελοντισμός είναι η ανθρώπινη φωνή που γίνεται πράξη και με έντονο ενθουσιασμό. Οι εργαζόμενοι του BMW Group Hellas επισκέφτηκαν κατά ομάδες τις εγκαταστάσεις του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, Genesis Hellas, στην περιοχή του Αμαρουσίου και προετοίμασαν μερίδες σπιτικού φαγητού για άστεγους συμπολίτες μας.

Τα στελέχη της εταιρίας βίωσαν μία ευχάριστη εμπειρία και ανανέωσαν το ραντεβού τους για αντίστοιχες ενέργειες κοινωνικής προσφοράς στο μέλλον.

Στη Ρωσία θα κυκλοφορήσουν σύντομα τα ρώσικα Moskvitch που θα έχουν τη σφραγίδα των κινέζων κατασκευαστών. Πως γίνεται αυτό; Πολύ απλά. Οι κινέζοι έβαλαν την τεχνογνωσία και οι Ρώσοι την παραγωγή. Η αναβίωση των θρυλικών Moskvitch θα γίνει στη γραμμή παραγωγής της Renault που αποχώρησε από τη Ρωσία μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία. Μέσα στο Δεκέμβριο από τη γραμμή παραγωγής του πρώην εργοστασίου της Renault στη Μόσχα θα βγουν 600 ολοκαίνουργια crossover αρχικά με κινητήρες βενζίνης. Το Moskvitch 3, θα είναι ένα πρώτης τάξεως SUV αποκλειστικά για την Ρωσία. Ακούγεται ότι θα στερούνται κάποιων βασικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Αγοράς και γι αυτό δεν θα μπορεί να γίνει εξαγωγή.