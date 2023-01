Τα Νέα της Πιάτσας#361

Κάτι πρέπει να γίνει με τους κλέφτες αυτοκινήτων. Δεν μπορεί να αλωνίζουν οι συμμορίες και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να παραμένει σε λόγια και υποσχέσεις. Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας σε μεγάλους δήμους καταγράφουν λίστες από καταγγελίες για κλοπές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Γιατί οι κλέφτες σε κάποιους τα «σπρώχνουν». Και αυτοί τα πωλούν είτε ως αυτοκίνητα είτε ως ανταλλακτικά. Δεν μπορεί. Κάποιος αστυνομικός θα έχει ακούσει κάτι. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει για να εντοπίσουν τουλάχιστον αυτούς που τα αγοράζουν από τους κλέφτες. Διότι υπάρχει και άλλη λύση. Να σας την πούμε αν θέλετε. Φωνάξτε μας στην Κατεχάκη…

Τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες έκανε η Opel στις Βρυξέλλες στην 100ή Έκθεση Αυτοκινήτου που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 22 Ιανουαρίου. Η μάρκα με σήμα τον Κεραυνό παρουσίασε για πρώτη φορά τα Astra Electric, Astra Sports Tourer GSe, Grandland GSe και φυσικά το αστέρι της το πανέμορφο Mokka Electric που δίνει 406 km (WLTP) αυτονομία.

Η Kia επέκτεινε την υποστήριξή της στο Australian Open ως κύριος συνεργάτης μέχρι το 2028 και συνέχισε την επιτυχημένη συνεργασία της μάρκας με τη διάσημη διοργάνωση Grand Slam του τένις που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2002. Στο Australian Open 2023 (“AO23”) , η Kia θα αναδείξει το όραμα και τη δέσμευσή της για βιώσιμη κινητικότητα, ενώ θα εμπνέει τους λάτρεις του τένις μέσω της χρήσης του logo «Movement inspires ideas». Παρέδωσε 130 οχήματα Kia για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά των παικτών, των επισήμων και των VIP στο AO23 ενώ στο νέο Grand Slam Oval Booth θα παρουσιάσει το Kia EV6 GT.

Στο Kia Arena χωρητικότητας 5.000 θέσεων, το οποίο εγκαινιάστηκε ως ο τέταρτος μεγαλύτερος χώρος τουρνουά στο Melbourne Park πέρυσι, οι οπαδοί έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν, κυριολεκτικά, τα βήματα του ήρωά τους ως μέρος του διαδραστικού παιχνιδιού «Make your move».

Ο Executive Chair του Ομίλου Hyundai Motor Group, κ. Euisun Chung, τιμήθηκε με το βραβείο «MotorTrend Person of the Year», έχοντας εξασφαλίσει την κορυφή της περίφημης Power List του MotorTrend για το 2023. Η τελευταία διάκριση ακολουθεί τα πολύ σημαντικά βραβεία MotorTrend για τα μοντέλα του HMG, συμπεριλαμβανομένου του SUV της χρονιάς 2023 για το Hyundai IONIQ 5 (κατέκτησε τον τίτλο «SUV της χρονιάς 2023» και για το Genesis G90 ( Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023).

To MotorTrend ανακήρυξε τον κ. Chung «Πρόσωπο της Χρονιάς» γιατί οδήγησε το Hyundai Motor Group σε μια νέα εποχή. Η MotorTrend Power List κατατάσσει τους 50 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία κάθε χρόνο.



Αύριο το μεσημέρι η Kosmocar στην αίθουσα Foyer Τεχνών στο Ωδείο Αθηνών παρουσιάζει το εμβληματικό ηλεκτρικό μοντέλο ID. Buzz ,το οποίο θα έχει δύο ηλεκτροκινητήρες με μεγαλύτερο κατά 250 χιλιοστά μεταξόνιο από το κλασικό μοντέλο. Περισσότερα μετά την παρουσίαση.

Η αναγέννηση της Lancia σε ντοκιμαντέρ θα συνεχισθεί τον Απρίλιο 2023, την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Το πρώτο ντοκιμαντέρ έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2022, κατά τη διάρκεια της Lancia Design Day. Η παρουσίαση περιλάμβανε το πλάνο λανσαρίσματος τριών νέων μοντέλων (το νέο Yspilon το 2024, τη νέα ναυαρχίδα της μάρκας το 2026 και τη νέα Delta το 2028), αλλά και την αποκάλυψη του σχεδιαστικού μανιφέστου Pu+Ra Zero, το οποίο δίνει το στιλιστικό δρόμο που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά μοντέλα. Ένα ακόμη ντοκιμαντέρ, το τρίτο και τελευταίο επεισόδιο θα συνοδεύει την αποκάλυψη του νέου Ypsilon το 2024.



Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Αγώνων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, αύριο Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσει το λεύκωμα που απεικονίζει την προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2022 με τίτλο: «Οι Πρωταγωνιστές γράφουν την Ιστορία!».



Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες της 18ης Ιανουαρίου 2023. Για το Δ.Σ. οι υποψήφιοι είναι: Βασιλειάδης Παντελής, Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, Κανσός Πάτροκλος, Καπράλος Δημήτρης, Καραθανάσης Κωνσταντίνος , Κόρακας Κώστας, Κοράκης Αθανάσιος, Λούκος Δημήτρης, Μαρασλής Απόστολος, Ντούσιας Ανδρέας, Παπαδόπουλος Νίκος και Παρθένης Παναγιώτης.

Η Γενική Συνέλευση με θέμα τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου και την τροποποίηση του Καταστατικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 στα γραφεία του ΣΟΑΑ, στον Πειραιά, Ακτή Κονδύλη 24. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούν όλους τους οδηγούς και συνοδηγούς, να δώσουν δυναμικά το “παρών” στη διαδικασία από την οποία θα προκύψει μια νέα σελίδα στη Διοίκηση του Συνδέσμου του Σ.Ο.Α.Α.



Το portal.saracakis.gr του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε στα Επιχειρηματικά Βραβεία e-volution Awards 2023, αποσπώντας 1 Silver Award στην κατηγορία: 1.1 Best in Auto, Moto & Parts.Έχοντας ήδη κερδίσει δυο βραβεία Bronze στα e-volution Awards 2022, το portal.saracakis.gr κατάφερε να διακριθεί και φέτος με Silver Award χάρη στις βελτιστοποιήσεις και τα νέα χαρακτηριστικά στις ενότητες Parts και Claims ενώ σημαντική κρίθηκε και η προσθήκη της ενότητας των Devices που αφορά τα οχήματα.

Το portal, που αποτελεί μία custom B2B πλατφόρμα, σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση IT του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη η οποία υλοποίησε και το Back End, ενώ τo Front End ανέλαβε η εταιρεία HappyOnLine. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη των .Net Web Services, η ανάπτυξη των απαραίτητων προγραμμάτων στο ERP, το QA (Quality Assurance) καθώς και οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα IT του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.



Ο Δήμος Γλυφάδας εφοδιάστηκε με δύο ολοκαίνουργια οχήματα πολυεργαλεία για να μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα ( χιονιάδες και φωτιές). Τα πολυεργαλεία είναι εξοπλισμένα με μαχαίρια, αλατιέρα ενώ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για πυρόσβεση. Η χρηματοδότηση έγινε με πόρους από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».