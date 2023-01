Τα Νέα της Πιάτσας#362

Θα ξεκινήσουμε με μια συμβουλή προς τους PR των αντιπροσωπειών. Ας το θεωρήσουν, αυτοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ότι είναι μια προειδοποίηση. Δεν μπορεί να κάνουν τους «μάγκες» στα εύκολα και όταν πρέπει να πάρουν ευθύνες να μη σηκώνουν τα τηλέφωνα. Διότι αν νομίζουν ότι κάνουν σωστά με το να εξαφανίζονται, τους πληροφορούμε ότι κάνουν λάθος. Το ειδικό βάρος τους είναι μικρό για το βάρος που έχουν αναλάβει. Το επόμενο βήμα είναι να τους φωνάξει ο ιδιοκτήτης η ιδιοκτήτρια της εταιρίας. Τη συνέχεια μπορείτε να τη φαντασθείτε…

Μπορεί ο Ιανουάριος να μην έχει κλείσει ακόμη όμως τα στοιχεία (20/1) δείχνουν ότι θα έχουμε μια γερή αύξηση στις ταξινομήσεις των νέων Ι.Χ. Το 2022 ο Ιανουάριος έκλεισε με 5.578 ταξινομήσεις. Φέτος υπολογίζεται ότι θα είναι ακόμη καλύτερος και μάλιστα με διαφορά.

Μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2022 είχαμε 3.294 ταξινομήσεις. Φέτος μέχρι τις 20 Ιανουαρίου είχαμε 4.535 ταξινομήσεις. Κάπου 33% η αύξηση. Οι προβλέψεις των ειδικών προβλέπουν ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα που κλείνει ο Ιανουάριος θα ξεπεράσουν τις 7.000 ταξινομήσεις. Καλή είδηση αυτή.

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου η BMW αποκαλύπτει σε πανελλήνια δημοσιογραφική παρουσίαση την νέα i7. Πρόκειται για την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW i7 που συνδυάζει την πολυτέλεια και την ψυχαγωγία προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες οδήγησης! Μετά την παρουσίαση θα έχουμε να πούμε πολλά. Προς το παρόν μπορούμε να σας πούμε ότι για τους πίσω επιβάτες η κινηματογραφική εμπειρία θα είναι φανταστική. Οι πίσω επιβάτες με την τεράστια Theater οθόνη 31,3 θα ταξιδεύουν απολαμβάνοντας τις αγαπημένες τους ταινίες. Η ισχύς για την αμιγώς ηλεκτρική BMW i7 είναι 400 kW και η αυτονομία ξεπερνά τα 600 χιλιόμετρα. Υπομονή θα επανέλθουμε.

Μέχρι το 2025 η Cupra θα παρουσιάσει τρία ηλεκτρικά μοντέλα. Το CUPRA Terramar, το CUPRA Tavascan και το CUPRA UrbanRebel. Αν καταλάβατε πρόκειται για τρείς νέους εξηλεκτρισμένους ήρωες που τη νέα εποχή.Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της εταιρίας στην Terramar, στη Sitges. Ήταν το ίδιο μέρος που πριν τέσσερα χρόνια η Cupra ξεκίναγε την έφοδο της στην παγκόσμια αγορά.

Σήμερα η Cupra, εφαρμόζοντας νέες ψηφιακές τεχνολογίες, δημιούργησε μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία όπου τα υλικά μεταμορφώνονται για να αποκτήσουν νέα αξία. Η βιωσιμότητα και το συναίσθημα ενώνονται τέλεια για να γοητεύσουν τις νέες γενιές.

Η Francesca Sangalli, επικεφαλής Color & Trim Concept & Strategy της CUPRA είπε ότι η ομάδα Color & Trim της CUPRA εργάζεται πάνω σε αυτό το concept . Απομακρύνθηκε από τους τυπικούς κώδικες υλικών αυτοκινήτων και στοχεύει στην αυθεντικότητα της Cupra σεβόμενοι το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι σχεδιαστές εργάζονται με φυσικές ίνες από φυτά όπως το λινάρι ή η κάνναβη για να κατασκευάσουν μέρη που μέχρι τώρα ήταν κατασκευασμένα από ανθρακονήματα. Αυτά τα φυτά έχουν επίσης την ιδιότητα να απορροφούν μεγάλη ποσότητα CO2, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξή τους είναι ευεργετική για το περιβάλλον.

Νέα ρεκόρ πωλήσεων σημείωσε το μοντέλο υψηλών επιδόσεων, η John Cooper Works . Το 2022 έκανε και πάλι ρεκόρ. Οι πωλήσεις (23.005 οχημάτων σε όλο τον κόσμο) αντιπροσωπεύουν μία αύξηση 8,9% έναντι της ήδη ισχυρής προηγούμενης χρονιάς. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφηκαν στην Αμερικανική (52%). Τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων MINI πέτυχαν επίσης τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων μέχρι σήμερα στη Γερμανία, την Ιαπωνία και την Κορέα.

Η MINI δείχνει επίσης «BIG LOVE» για τον πλανήτη και επεκτείνει την κοινωνική της δέσμευση σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η MINI, μαζί με το δίκτυο των εμπόρων της και την κοινότητα MINI, προσέφερε πέρσι πάνω από 680.000 ευρώ σε φιλανθρωπικές οργανώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σύνθημα “we help to spread BIG LOVE”.

Μετά το πρόσφατο λανσάρισμα του X-Trail, η Nissan για το εμβληματικό της οικογενειακό SUV παρουσίασε σε τρεις κατηγορίες που είναι η διακριτική σχεδίαση, η άνετη λειτουργικότητα και η χρηστική ευκολία. Συνολικά παρουσίασε 32 premium αξεσουάρ αποκλειστικά για το X-Trail.

Το «εξηλεκτρισμένο» τέταρτης γενιάς Nissan X-Trial είναι ένα οικογενειακό αυτοκίνητο που προσφέρετε για μικρές η μεγάλες μετακινήσεις αλλά και για εκδρομές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα και γίνονται πιο περιπετειώδεις. Με περισσότερες από επτά εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από την κυκλοφορία του το 2001, το X-Trail έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή οικογενειακά οχήματα περιπέτειας στον κόσμο. Τώρα το αυτοκίνητο αυτό γίνεται ακόμη πιο όμορο με τα αξεσουάρ και το διακριτικό σχεδιασμό. Η Nissan διαθέτει κομψές ζάντες αλουμινίου 18", για όσους επιθυμούν να έχουν έτοιμο, ανά πάσα στιγμή, ένα σετ με χειμερινά ελαστικά.

Η BMW Motorrad πέτυχε τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της εταιρείας παραδίδοντας στους πελάτες 202.895 μοτοσυκλέτες και scooter, ήτοι αύξηση +4,4 % συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Η BMW Motorrad παραμένει στην πρώτη θέση στην παγκόσμια κατηγορία πολυτελών μοτοσικλετών και scooter.

Η Γερμανία παραμένει η μεγαλύτερη ενιαία αγορά για την BMW Motorrad το 2022 με πωλήσεις 24.129 μοτοσικλετών και scooter. Με παραδόσεις ρεκόρ 21.223 μονάδων και αύξηση 6,7 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Γαλλία εξασφάλισε μαζί με τις υπόλοιπες χώρες ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την BMW Motorrad σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο “δικός” μας Δημήτρης Διατσίδης και η Dominika Grnova (που μένει στην Ελλάδα), είναι η ελληνική παρουσία στην εκδήλωση Campioni In Pista που διοργανώνει το αγωνιστικό τμήμα της Ducati, στο γνωστό χιονοδρομικό κέντρο των Ιταλικών Άλπεων, Madonna Di Campiglio. Πέρα από την παρουσίαση των ομάδων MotoGP και WorldSBK, που γίνονται για πρώτη φορά μαζί, ο απεσταλμένος της zougla.gr θα συμμετάσχει και στον αγώνα σκι που θα γίνει αύριο στις πίστες του κέντρου, στον οποίο θα πάρουν μέρος οδηγοί και αναβάτες της Ιταλικής εταιρείας. Περιμένουμε να μάθουμε τις επιδόσεις του.

Το portal.saracakis.gr του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη διακρίθηκε στα Επιχειρηματικά Βραβεία e-volution Awards 2023, αποσπώντας 1 Silver Award στην κατηγορία: 1.1 Best in Auto, Moto & Parts.

Έχοντας ήδη κερδίσει δυο βραβεία Bronze στα e-volution Awards 2022, το portal.saracakis.gr κατάφερε να διακριθεί και φέτος με Silver Award χάρη στις βελτιστοποιήσεις και τα νέα χαρακτηριστικά στις ενότητες Parts και Claims ενώ σημαντική κρίθηκε και η προσθήκη της ενότητας των Devices που αφορά τα οχήματα.

Το portal, που αποτελεί μία custom B2B πλατφόρμα, σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση IT του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη η οποία υλοποίησε και το Back End, ενώ τo Front End ανέλαβε η εταιρεία HappyOnLine.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΛΠΑ, Βασίλης Δεσποτόπουλος, ο ισχυρός άνδρας που επί σειρά ετών διοικούσε το ελληνικό motorsport ,θα δώσει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα στην εκπομπή «Πάνω από τα Όρια».

Γιατί ένας κολοσσός σαν την ΕΛΠΑ, έπεσε τόσο έξω;

Γιατί δεν θα γιορτάσει η ΕΛΠΑ τα 100 της χρόνια;

Γιατί δεν έγινε καμία πίστα στην Ελλάδα και ειδικά αυτή του Ορχομενού

Ο Βασίλης Δεσποτόπουλος θα αποκαλύψει στον Στράτο Φωτεινέλη και στον Στάθη Πετρόπουλο άγνωστες πτυχές του οργανισμού που διοικούσε επί δεκαετίες. Η εκπομπή θα προβληθεί στο Attica TV το Σάββατο στις 18:00.