Τα συστήματα και οι τεχνολογίες του νέου Golf

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Χαρακτηρίζεται από τη Volkswagen ως το πιο προηγμένο μικρομεσαίο hatchback. Ένα αυτοκίνητο που εφοδιάζεται με τα πιο πρωτοποριακά συστήματα, διαθέτει high-tech τεχνολογίες και πέντε υβριδικά σύνολα κίνησης.

Στο Βόλφσμπουργκ όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο ντεμπούτο της όγδοης γενιάς του best seller μοντέλου, η γερμανική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα όλες τις προδιαγραφές του οχήματος. Αυτό που κάνει τη διαφορά στο καινούργιο Golf, αναμφισβήτητα είναι το εσωτερικό του.

Οι Γερμανοί σχεδίασαν από την αρχή την καμπίνα, δημιουργώντας ένα πραγματικά πρωτοποριακό για την κατηγορία σαλόνι.

Οι οθόνες και οι διακόπτες έχουν ψηφιοποιηθεί προσφέροντας μοναδικές δυνατότητες ελέγχου, το Innovision Cockpit ανήκει στον βασικό εξοπλισμό, όπως και η τεχνολογία Car2X, η οποία αξιοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα αυτοκίνητα σε απόσταση 800 μέτρων συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες από την οδική σήμανση και προειδοποιώντας τους οδηγούς άλλων Car2X οχημάτων για επικίνδυνες καταστάσεις.

Το ψηφιακό περιβάλλον προσαρμόζεται σε διαφορετικά προφίλ οδηγών, ο έξυπνος φωνητικός έλεγχος ανταποκρίνεται στις φυσικές εντολές και είναι πολύ εύκολος στη χρήση του, ενώ οι προβολείς IQ.LIGHT LED matrix βελτιώνουν τα επίπεδα φωτισμού κατά τη διάρκεια της οδήγησης τη νύχτα.

Το προαιρετικό head-up display βελτιώνει θεαματικά την διαθέσιμη πληροφόρηση του οδηγού, τα ψηφιακά χειριστήρια και οι οθόνες ελέγχου εξασφαλίζουν υψηλή διασυνδεσιμότητα ανάμεσα στους επιβαίνοντες και στο αυτοκίνητο.

Η διασύνδεση διευρύνεται και με τον έξω κόσμο χάρη στην online μονάδα διασύνδεσης OCU (online connectivity unit), η οποία στη βασική της έκδοση έχει ενσωματωμένη την eSIM για τις υπηρεσίες We Connect και We Connect Plus.

Η πλοήγηση εκτελείται σε πραγματικό χρόνο με όλα τα οφέλη της βέλτιστης διαδρομής, του κυκλοφοριακού, της αποθήκευσης ενδιαφερόντων σημείων (POI) και άλλων λειτουργιών όπως για παράδειγμα η κράτηση σε εστιατόριο ή η τιμές των καυσίμων.

Το Travel Assist είναι ένα σύστημα που εμφανίζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία και κάνει την υποβοηθούμενη οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους και με ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα πραγματικότητα, στρίβοντας, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο.

Φυσικά, δεν λείπει το αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση πεζών, το σύστημα κλιματισμού με τις τρεις ζώνες, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist, η κάμερα οπισθοπορείας, η ψηφιακή βοηθός Ask Alexa η οποία ελέγχει συμβατές οικιακές συσκευές, ενημερώνει για τα νέα ή τον καιρό και αναπαράγει μουσική με φωνητικές εντολές, καθώς το προηγμένο ηχοσύστημα Harman Kardon Sound.

