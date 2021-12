Τεράστια μείωση θανάτων που σχετίζονται με τους ρύπους των αυτοκινήτων

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ παρουσίασε νέα μελέτη, η οποία αποδεικνύει σε τι ποσοστό μειώθηκαν οι θάνατοι που σχετίζονται με τους ρύπους των οχημάτων τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο και αναφορικά με τις Η.Π.Α. οι θάνατοι λόγω ρύπων από τα οχήματα μειώθηκαν από 27.700 το 2008 σε 19.800 το 2017. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences USA, καταλήγει στο συμπέρασμα πως όχι μόνο οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 8.000 σε διάστημα εννέα ετών, αλλά θα ήταν κατά 2.4 φορές περισσότεροι το 2017 εάν τα ι.χ. «έβγαζαν» τους ίδιους ρύπους με το 2008 (φτάνοντας τους 47.520 θανάτους).

Εκτός από το άμεσο αντίκρισμα στους θανάτους, αυτή η τεράστια μείωση εξοικονόμησε στο σύστημα υγείας των Η.Π.Α. περισσότερα από 270 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την άλλη, οι ερευνητές συνιστούν αυστηρότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. « Χωρίς να λάβουμε μέτρα για την καταπολέμησή του, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση υγείας και να ακυρώσουμε τα οφέλη του καθαρότερου αέρα».