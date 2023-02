Τί σχέση έχει o Will Ferrell με το Squid Game και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε μια σειρά στο Netflix, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές θα υπάρχει κατά πάσα πιθανότητα και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η General Motors και το Netflix συνεργάζονται για να «δώσουν στα ηλεκτρικά οχήματα τη δημοσιότητα που τους αξίζει», και για να το πετύχουν αυτό θα τοποθετήσουν τα ηλεκτρικά οχήματα της GM σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές και ταινίες της υπηρεσίας ψυχαγωγίας. Μάλιστα θα παρουσιάσουν και διαφήμιση κατά τη διάρκεια του φετινού Super Bowl στις 12 Φεβρουαρίου για να σηματοδοτήσουν την έναρξη της καμπάνιας.

Ο Will Ferrell, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε προηγούμενες διαφημίσεις της GM, επέστρεψε, αυτή τη φορά εξερευνώντας τον κόσμο των πιο γνωστών και αγαπημένων σόου του Netflix. Τα δύο σύντομα teaser που κυκλοφόρησε η GM πριν από το πλήρες διαφημιστικό σποτ έχουν τον ηθοποιό να ζητά οδηγίες από ένα ζόμπι μέσα στο Army of the Dead και να τον κάνει να φιλοσοφεί στο πίσω κάθισμα του νέου Blazer EV με έναν «υπάλληλο» του Squid Game στη θέση του οδηγού.

«Η ψυχαγωγία έχει τεράστιο αντίκτυπο στον πολιτισμό», δήλωσε η επικεφαλής μάρκετινγκ της GM Global, Deborah Wahl. «Θέλουμε να κάνουμε τα EV διάσημα και να δείξουμε στο κοινό της εμπειρία οδήγησης ενός ηλεκτρικού μοντέλου». Μερικές από τις επιλεγμένες εκπομπές του Netflix στις οποίες θα δείτε τα EV της GM περιλαμβάνουν την τέταρτη σεζόν του Love is Blind, την 7η σεζόν του Queer Eye και το νέο Unstable. Σε αυτές θα παρουσιαστεί το Chevrolet Bolt EUV, το pickup GMC Hummer EV, η Cadillac Lyriq όπως και τα Bolt EV και Blazer EV.

Η GM έχει μεγάλη εμπειρία στο να παρουσιάζει την καλύτερη πλευρά των αυτοκινήτων της στα μάτια ενός θεατή. Η πέμπτη γενιά Chevrolet Camaro κοσμούσε πρωταγωνιστούσε σε δύο ταινίες Transformers προτού κυκλοφορήσει στις αγορές.