Πόσο παιδί νιώθεις μέσα σου;

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σίγουρα θα θυμάστε τον εαυτό σας παιδί να παίζει με ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι. Σπινιαρίσματα, τούμπες, αυτοσχέδια άλματα και πάντα με την σκέψη – φαντασία, πώς θα ήταν να το οδηγείς στην πραγματικότητα.

Η βρετανική εταιρία Little Car Company άκουσε τις σκέψεις και τις παιδικές επιθυμίες όλων και παρουσίασε ένα real size Buggy που είναι (σχεδόν) πιστή αντιγραφή του τηλεκατευθυνόμενου μοντέλου, Wild One.

Το εντυπωσιακό σύνολο εξοπλίζεται με 8 αφαιρούμενες μπαταρίες που παρέχουν συνολικά 14,4 kWh ενέργειας. Αυτή η ισχύς τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με τη σειρά του στέλνει την ισχύ στους πίσω τροχούς, δίνοντας τη δυνατότητα για κίνηση με έως με 96χλμ./ώρα. Για να αντιμετωπίσει το ανώμαλο έδαφος, κινείται με αμορτισέρ Bilstein και ελατήρια Eibach με φρένα Brembo και ελαστικά εκτός δρόμου Maxxis 14 ιντσών. Μάλιστα το βάρος του συνόλου είναι 500 κιλά παρά το γεγονός πως έχει και δεύτερη θέση.

Στο εσωτερικό υπάρχει μια ψηφιακή οθόνη πέντε ιντσών για την παρακολούθηση ζωτικών πληροφοριών. Χρησιμοποιούνται διακόπτες ναυτικού τύπου, ενώ οι επιβάτες κάθονται σε καθίσματα Cobra με ζώνες τεσσάρων σημείων. Για όσους θέλουν να ξαναζήσουν τη δεκαετία του 1980 σε έναν πιο δημόσιο χώρο και όχι μόνο σε πίστα, η εταιρία λέει ότι θα προσφερθεί ένα πακέτο με άδεια κυκλοφορίας για χρήση σε δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη Βόρεια Αμερική, το Wild One Max θα είναι διαθέσιμο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο για έκδοση με άδεια κυκλοφορίας στο δρόμο.

"Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη του Tamiya Wild One Max Launch Edition", δήλωσε ο Ben Hedley, Διευθύνων Σύμβουλος της The Little Car Company. "Ενώ υπήρξαν αναμφίβολα κάποια εμπόδια στην πορεία με τα προβλήματα προμήθειας σε ολόκληρη τη βιομηχανία, η ομάδα μας έχει κάνει τρομερή δουλειά για να φέρει στη ζωή ένα R/C αυτοκίνητο σε πλήρες μέγεθος και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι' αυτούς".

Οι πρώτες παραδόσεις δεν θα γίνουν πριν από το 2024, αλλά το Wild One Max θα αποκαλυφθεί πλήρως μέσα στο έτος, όταν θα μάθουμε περισσότερα για τις τιμές, την εμβέλεια και την επιτάχυνση.