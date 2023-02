Ford: Με αυτό τον τρόπο ζεσταίνεται η καμπίνα σε ένα EV, χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα η αυτονομία

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Καθώς το κόστος της θέρμανσης των σπιτιών μας αυξάνεται, ο πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος για να μείνει κάποιος ζεστός είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Οι μηχανικοί της Ford είχαν την αποστολή να απαντήσουν στην ίδια ερώτηση ως μέρος ενός έργου για τη βελτίωση της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων (EV).

Όσον αφορά τη θέρμανση ηλεκτρικών οχημάτων, ο θερμός αέρας μπορεί να διοχετευτεί στην καμπίνα χρησιμοποιώντας κλιματισμό. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιφάνειες, οι οποίες θερμαίνονται. Αυτές μπορεί να είναι επιφάνειες με τις οποίες οι επιβάτες έρχονται σε άμεση επαφή ή μπορεί να είναι πάνελ που εκπέμπουν θερμότητα προς αυτούς.

Oι μηχανικοί ανακάλυψαν ότι με τις θερμαντικές επιφάνειες, η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση της καμπίνας θα μπορούσε να μειωθεί κατά 13 τοις εκατό σε σύγκριση με ένα τυπικό κλιματιστικό, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να επεκτείνει την εμβέλεια ενός ηλεκτρικού οχήματος κατά 5 τοις εκατό. Μια διαφορά που θα μπορούσε να προσθέσει έως και εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα ετησίως.

Ο Markus Espig, μηχανικός συστημάτων, Propulsion Systems Engineering, Ford Research and Innovation Center Europe, δήλωσε:

«Όλοι ξέρουμε ότι αν οι πόρτες ή τα παράθυρα ανοίγουν όταν κάνει πιο κρύο έξω, η θερμοκρασία μέσα σε ένα όχημα πέφτει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα φορτηγά παράδοσης, όπου η θερμότητα που παράγεται μέσω του κλιματισμού χάνεται πιο γρήγορα, ενώ οι θερμαινόμενες επιφάνειες παραμένουν ζεστές. Η μείωση της χρήσης ενέργειας όχι μόνο βελτιώνει την εμβέλεια, αλλά μειώνει και το κόστος και συμβάλλει στη διασφάλιση ότι ο τρόπος που ταξιδεύουμε είναι πιο βιώσιμος».

Η έρευνα διεξήχθη ως μέρος του έργου Connected Electric Vehicle Optimized for Life, Value, Efficiency and Range (CEVOLVER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2022. Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές διαχείρισης θερμότητας έχουν τροφοδοτήσει την ανάπτυξη μελλοντικών οχημάτων της Ford.

Μέχρι το 2026, η Ford στην Ευρώπη σχεδιάζει να πουλάει 600.000 EV ετησίως, υποστηρίζοντας τον παγκόσμιο στόχο της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων άνω των δύο εκατομμυρίων.