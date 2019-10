Το καλύτερο Golf που φτιάχτηκε ποτέ

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βόλφσμπουργκ, η γερμανική φίρμα παρουσίασε με κάθε επισημότητα την όγδοη γενιά του δημοφιλούς hatchback, το καλύτερο Golf της ιστορίας.

Εξελιγμένο

Όπως προκύπτει από τις εικόνες, το Golf διατηρεί το γνώριμο αισθητικό μοτίβο, με τους σχεδιαστές να επιλέγουν τον δρόμο της εξέλιξης. Η μάσκα εμπρός με τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED, το τονισμένο καπό, οι καθαρές γραμμές στο πλάι, το νέο λογότυπο και οι λεπτομέρειες χρωμίου προσδίδουν μία φρεσκάδα και έναν δυναμισμό. Επίσης, το όνομα του μοντέλου βρίσκεται πλέον στο μέσο της πίσω πόρτας.

Το καινούργιο Golf βασίζεται στην πλατφόρμα MQB, με το μήκος να αγγίζει τα 4.284 χλστ., το πλάτος τα 1.789 χλστ. και το ύψος 1.456 χλστ. Η βελτιωμένη αεροδυναμική αποδεικνύει πως κάθε σημείο του αμαξώματος έχει επανασχεδιαστεί, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να είναι στο 0,275.

Πλήρως ψηφιακό

Σε αντίθεση με το εξωτερικό αμάξωμα, το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Η καμπίνα είναι πλήρως ψηφιακή, με οθόνες υψηλής ευκρίνειας να καλύπτουν τον πίνακα οργάνων και το ταμπλό. Σχεδόν όλες οι λειτουργίες με την αφή, αριστερά από τον οδηγό υπάρχει ένα ακόμη ψηφιακό πάνελ για την ενεργοποίηση των βασικών συστημάτων υποβοήθησης.

Το προαιρετικό head-up display βελτιώνει θεαματικά την διαθέσιμη πληροφόρηση του οδηγού, ενώ οι φυσικές φωνητικές εντολές κάνουν την διαμονή πιο ευχάριστη και εύκολη.

Ο μοχλός ταχυτήτων του κιβωτίου DSG είναι πολύ μικρός, ακριβώς μπροστά του έχει τοποθετηθεί ο διακόπτης του ηλεκτρικού χειρόφρενου και το σύστημα start/stop. Η ποιότητα κατασκευής έχει βελτιωθεί σημαντικά, όπως και η συναρμογή, με τον εξοπλισμό να περιλαμβάνει πλειάδα τεχνολογιών.

Ξεχωρίζει το Car2X, το οποίο εφαρμόζεται πρώτη φορά σε μοντέλο της VW, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλα αυτοκίνητα σε απόσταση 800 μέτρων συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες από την οδική σήμανση και προειδοποιώντας τους οδηγούς άλλων Car2X οχημάτων για επικίνδυνες καταστάσεις.

Επίσης, το Travel Assist είναι ένα σύστημα που εμφανίζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία και κάνει την υποβοηθούμενη οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους και με ταχύτητες έως 210 χλμ./ώρα πραγματικότητα, στρίβοντας, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας το αυτοκίνητο.

Οκτώ εκδόσεις κινητήρων

Η γκάμα κινητήρων του νέου Golf περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης (TSI), πετρελαίου (TDI), φυσικού αερίου (TGI), ήπιων υβριδικών (eTSI, mild hybrid) και plug-in υβριδικών (eHybrid).

Οι δύο τρικύλινδροι βενζίνης αποδίδουν 90 και 110 ίππους, ενώ οι δύο ολοκαίνουργιοι τετρακύλινδροι diesel 115 και 150 ίππους. Πρωτοποριακές τεχνολογίες στον βασικό εξοπλισμό

Η ήπια υβριδική (mild hybrid) τεχνολογία 48V κάνει ντεμπούτο στη σειρά eTSI, η οποία περιλαμβάνει μία γεννήτρια-μίζα ιμάντα 48V και μία μπαταρία 48V ιόντων λιθίου. Προσφέρεται σε τρεις εκδοχές, με 110, 130 και 150 ίππους.

Επίσης, διαθέσιμες θα είναι και δύο plug-in υβριδικές εκδόσεις, η eHybrid με τους 204 ίππους και η GTE με τους 245 ίππους. Αμφότερες, εφοδιάζονται με μπαταρία ιόντων λιθίου 13 kWh προσφέροντας υψηλές επιδόσεις και συνάμα χαμηλή κατανάλωση.

Εξοπλισμός και λανσάρισμα

Το μοντέλο θα το δούμε αποκλειστικά σε πεντάθυρο αμάξωμα, με τους υποψηφίους αγοραστές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τεσσάρων εξοπλιστικών πακέτων (Golf, Life, Style και R-Line).

Οι προβολείς LED, τα πίσω φώτα LED, το σύστημα Keyless Start, το Innovision Cockpit, οι online υπηρεσίες Με απόδοση από 90 έως 245 ίππους We Connect και We Connect Plus, το πολυλειτουργικό τιμόνι, το αυτόματο σύστημα κλιματισμού, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist, το σύστημα ελέγχου Front Assist με έλεγχο προστασίας για πεζούς και το Car2X, θα περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

H παραγωγή του μοντέλου έχει ήδη ξεκινήσει, με το λανσάρισμα να ξεκινά τον Δεκέμβριο, αρχικά από τις αγορές της Γερμανίας και της Αυστρίας.