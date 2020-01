Το νέο Golf έχει στον βασικό εξοπλισμό όλες τις ψηφιακές οθόνες

Στα τέλη Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να λανσαριστεί στην αγορά η νέα γενιά του best seller μικρομεσαίου hatchback της γερμανικής φίρμας.

Το καινούριο Golf θα έχει αρκετά πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και το Innovision Cockpit, που έκανε πρεμιέρα στο Touareg. Πρόκειται για έναν ενοποιημένο πίνακα ελέγχου που περιλαμβάνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (Digital Cockpit) με την οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα πολυμέσων με την οθόνη 8,25 ιντσών και το πολυλειτουργικό τιμόνι με τα ψηφιακά χειριστήρια.

Επίσης, το σύστημα κλιματισμού και το σύστημα ψυχαγωγίας ελέγχονται μέσω συρόμενου διακόπτη (slider) αφής στην κεντρική κονσόλα, ενώ ψηφιακές είναι και οι λειτουργίες φωτισμού στα αριστερά του τιμονιού.

Η διαισθητική λειτουργία στο Golf υποστηρίζεται από την προαιρετική φωνητική λειτουργία. Το σύστημα ενεργοποιείται με τη φράση «Hello Volkswagen» ή με το πάτημα του διακόπτη φωνής στο τιμόνι. Το αυτοκίνητο αντιδρά με φωνητική επικοινωνία, όπως, για παράδειγμα, «Yes Please» και «What would you like to do». Τα νέα ψηφιακά μικρόφωνα εξασφαλίζουν την τέλεια αναγνώριση και ποιότητα της φωνής (για τηλεφωνικές κλήσεις), αλλά και ποιος μιλάει (οδηγός ή συνοδηγός), προσδιορίζοντας αντίστοιχα σε ποιες εσωτερικές ζώνες θα αλλάξει η θερμοκρασία.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μπορούν να αποθηκευτούν τόσο στο όχημα όσο και στο cloud, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες ακόμα και με αλλαγή οδηγού ή οχήματος.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος