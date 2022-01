Το νέο πολυβραβευμένο SUV της Mazda

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος

Το best-seller SUV της Mazda το νέο CX-5 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τις αρχές του χρόνου. Το κορυφαίο μοντέλο της μάρκας είναι διαθέσιμο σε τρείς διαφορετικές εκδόσεις.

Η έκδοση Homura είναι εμπνευσμένη στο θρυλικό πρώτης γενιάς MX-5 με τις κλασσικές σπορ, κόκκινες πινελιές του. Ενώ η έκδοση Takumi Plus διαθέτει πολυτελές εσωτερικό με επένδυση από δέρμα Nappa και ξύλο. Η τελευταία έκδοση απευθύνεται στους λάτρεις της περιπέτειας, με μεγιστοποιημένη απόδοση τετρακίνησης, όπως και ανθεκτικό στους λεκέδες.

Το νέο CX-5 είναι εμπνευσμένο από το concept Shinari, ένα τετράθυρο σπορ coupe concept που παρουσίασε η Mazda το 2010 με την νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion. Η συγκεκριμένη φιλοσογία εφαρμόστηκε και στο επόμενο concept μοντέλο της Mazda το compact crossover SUV Minagi με νέες τεχνολογίες Skyactiv. Το CX-5 συνδύασε και τα δύο χαρακτηριστικά που ακολουθούν ως σήμερα της μάρκα, Kodo και Skyactiv.

ο Masashi Nakayama, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Σχεδίασης της Mazda, δήλωσε:

«Η δημιουργία ενός SUV που θα έχει παγκόσμια απήχηση ήταν μια δύσκολη δουλειά», που σχεδίασε το αρχικό CX-5.Αλλά θέσαμε στον εαυτό μας την πρόκληση, συγκεντρώνοντας αντικρουόμενα σχεδιαστικά στοιχεία και προσθέτοντας σπορ εξαρτήματα σε ένα SUV, δημιουργώντας ένα όχημα που μπορεί να ονομαστεί ‘κατηγορία CX-5’».

Ένα παράδειγμα είναι οι προβολείς. Ο Takanori Tsubaki, επικεφαλής σχεδιαστής του τελευταίου μοντέλου, λέει ότι καθετί πάνω στο αυτοκίνητο εξυπηρετεί ένα σκοπό. «Τοποθετήσαμε επιμήκεις προβολείς που ενισχύουν την αίσθηση δύναμης του αυτοκινήτου και παρέχουν επιπλέον ασφάλεια στον δρόμο τη νύχτα, χάρη στους ισχυρούς προσαρμοστικούς προβολείς LED».

Επιπλέον το CX-5 ήταν το πρώτο όχημα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το Soul Red Crystal, το οποίο έχει γίνει συνώνυμο της Mazda. Στο σημερινό μοντέλο έρχεται να προσθέτει μια ολοκαίνουργια επιλογή χρώματος, η Zircon Sand Metallic.

Όσον αφορά τα βραβεία και τις διεθνής αναγνωρίσεις το νέο μοντέλο της Mazda έχει κερδίσει περισσότερα από 100 βραβεία διεθνώς, αποσπώντας 45 διακρίσεις μόνο κατά το έτος έναρξης του. Όσον αφορά τα διαπιστευτήρια ασφαλείας, του απονέμεται το TOP SAFETY PICK κάθε χρόνο από το 2012 από το Insurance Institute for Highway Safety. Στην Ευρώπη, το CX-5 ψηφίστηκε ως Best in Test στην κατηγορία SUV Mid-Class για τον ετήσιο Οδηγό Αυτοκινήτων της Ολλανδικής Ένωσης Καταναλωτών (2015), αφήνοντας πίσω του εννέα ανταγωνιστές για τον τίτλο.

Το CX-5 έχει δοκιμαστεί και έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε έδαφος. Το 2019 ένας στόλος CX-5 ξεκίνησε από τη Σουηδία, ταξιδεύοντας μέσα στον πάγο και το χιόνι προκειμένου να φτάσει στο Nordkapp, στο Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβηγίας, το βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η Mazda έγινε επίσης η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που διέσχισε την παγωμένη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία. Η ποιο πρόσφατη δοκιμασία έγινε από το γερμανικό περιοδικό Auto Bild, όπου πραγματοποίησε ένα τεστ αντοχής 100 χιλιομέτρων στο οποίο πήρε τις καλύτερες βαθμολογίες κατακτώντας την τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της λίστας με τους διαγωνιζόμενους.