To νέο VW T-Roc Cabriolet ήρθε στην Ελλάδα με τιμές από 28.310 ευρώ

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Δύο κινητήρες βενζίνης, πλούσιος εξοπλισμός, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ψηφιακές λύσεις και μία υφασμάτινη οροφή που ανοίγει σε μόλις 9 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκαίνουριου T-Roc Cabriolet.

Η ανοικτή έκδοση του best seller compact SUV της Volkswagen είναι άμεσα διαθέσιμη στη χώρα μας με τα δύο πιο αποδοτικά μοτέρ του γερμανικού ομίλου. Τον 1.0 TSI απόδοσης 115 ίππων και 200 Nm ροπής, καθώς και τον 1.5 TSI με τους 150 ίππους και τους 250 Nm. Ο πρώτος συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, έχοντας μέση κατανάλωση καυσίμου από 5,4 έως 5,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές CO2 από 123 έως 129 γρ./χλμ.

Ο 1.500άρης συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο DS7, καταναλώνει κατά μέσο όρο 5,6 έως 5,8 λτ./100 χλμ. και έχει εκπομπές ρύπων 127 – 132 γρ./χλμ.

Το T-Roc είναι το πρώτο cabrio μοντέλο της κατηγορίας. Φέρει δίθυρο αμάξωμα και μαλακή οροφή με με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό, η διάταξη της καμπίνας είναι 2+2 θέσεων και το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 284 λίτρα.

Εξοπλίζεται με οθόνη αφής και προαιρετικά με το ψηφιακό cockpit, ενσωματώνει πληθώρα τεχνολογιών και υπηρεσιών συνδεσιμότητας και φυσικά, όλα τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Από τη βασική κιόλας έκδοση, περιλαμβάνει:

Front Assist / City Emergency Braking / Pedestrian monitoring

Adaptive Cruise Control & Speed Limiter

Lane Assist

Park Pilot

Fatique detection

Κλήση έκτακτης ανάγκης Emergency Call

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic δύο ζωνών

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι και σε συνδυασμό με DSG χειριστήρια (paddles) αλλαγής ταχυτήτων

Εσωτερικός φωτισμός Ambient σε λευκό χρώμα

Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής

Σύστημα Infotainment Composition με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών / Bluetooth

We Connect App

We Connect & We Connect Plus Υπηρεσίες

Μαλακή οροφή με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό σε μαύρο χρώμα

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Ζάντες αλουμινίου Mayfield 17"

Χρώμα απλό ή μεταλλικό (αποκλειστικά στην έκδοση 1.0 TSI 115PS)

Οι τιμές του T-Roc Cabriolet με τον 1.0 TSI ξεκινούν από 28.310€ και για την έκδοση με τον 1.5 TSI ACT και αυτόματο κιβώτιο DSG7 από 33.600€.