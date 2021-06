Το πιο όμορφο van

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

O διάδοχος του εμβληματικού Bulli, το πολυμορφικό van της Volkswagen με την εντυπωσιακή αισθητική, το κομψό και συνάμα πρακτικό και high-tech εσωτερικό, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ευρώπη, έχοντας ως προίκα ένα από τα σημαντικότερα βραβεία.

Το ολοκαίνουριο Volkswagen Multivan έλαβε τον τίτλο του «Best of the Best» στον διεθνή διαγωνισμό Red Dot Award, ενθουσιάζοντας την κριτική επιτροπή με τον καινοτόμο σχεδιασμό του εσωτερικού, τις προσεκτικά σχεδιασμένες λεπτομέρειες, το μοναδικό στυλ και τη γοητευτική εμφάνισή του.

Τραπεζάκι και καθίσματα που περιστρέφονταιΤο νέο Multivan, είναι πολύ περισσότερο από ένα ακόμα καινούργιο όχημα για τη Volkswagen Commercial Vehicles. Με αυτό το όχημα, η γερμανική φίρμα εισέρχεται σε μία νέα εποχή, μεταφέροντας και αναβαθμίζοντας τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του μοντέλου, ήτοι λειτουργικότητα, ευελιξία, άνεση, ευρυχωρία, διαχρονικότητα και καινοτομία, στο μέλλον.

Τα βραβεία Red Dot είναι ένας από τους πλέον έγκυρους και αναγνωρισμένους διαγωνισμούς design στον κόσμο. Για την εφετινή χρονιά, εταιρείες από περίπου 60 χώρες υπέβαλαν περισσότερα από 7.800 προϊόντα ως υποψήφια.

Μεταξύ των παραγόντων που αξιολόγησε η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 50 ειδικούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του design, ήταν ο βαθμός καινοτομίας, η λειτουργικότητα, η εργονομία, η ανθεκτικότητα, η οικολογική συμβατότητα, η ποιότητα και οι συμβολικές και συναισθηματικές πτυχές των προϊόντων.

7 επιβάτες και υβριδικό

Το όχημα διαθέτει τρεις σειρές καθισμάτων και επτά θέσεις. Η καμπίνα διακρίνεται για την ευελιξία, με τα πίσω καθίσματα να αφαιρούνται εντελώς και τα μεσαία να περιστρέφονται κατά 180 μοίρες.

Φέρει αναδιπλούμενο τραπεζάκι, άπλετους αποθηκευτικούς χώρους κι ένα πορτμπαγκάζ με όγκο από 469 έως 3.672 λίτρα. Εξοπλίζεται με ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη αφής στο κέντρο, διαθέτει εσωτερικό φωτισμό, θύρες USB-C, θήκη ασύρματης φόρτισης του smartphone και 34 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

Στους κινητήρες, υπάρχει ο 1.5 TSI βενζίνης με τους 136 ίππους, ο 2.0 TSI απόδοσης 204 ίππων και ο 2.0 TDI των 150 ίππων. Για πρώτη φορά προσφέρεται και ως eHybrid, συνδυάζοντας τον 1.4 TSI με ένα ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία 13 kWh, συνολικής ισχύος 218 ίππων. Όσο για το κιβώτιο ταχυτήτων, σε όλες τις εκδόσεις είναι αυτόματο DSG.

