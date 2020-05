To Renault Captur βαθμολογήθηκε με 96% για την ασφάλεια των επιβατών

Η νέα γενιά του πρώτου σε πωλήσεις compact SUV στην Ευρώπη προσφέρει τα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας σε ενήλικες επιβάτες και παιδιά, όπως απεφάνθη ο ευρωπαϊκός οργανισμός Euro NCAP.

Στις δοκιμές πρόσκρουσης, το Captur απέσπασε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων, λαμβάνοντας 96% για την προστασία των ενήλικων επιβατών, 83% για τα παιδιά, 75% για τους πεζούς και 74% για τη λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Το γαλλικό μοντέλο εφοδιάζεται με το πακέτο τεχνολογιών (Renault Easy Drive), το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω συστήματα:

-Υποβοήθηση σε αυτοκινητόδρομο και μποτιλιάρισμα (Highway & Traffic Jam Companion)

-Ενεργό Cruise Control με λειτουργία Stop & Go

-Αυτόματη εναλλαγή φώτων μεγάλης σκάλας (High Beam Assist)

-Ενεργό φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (Active Emergency Brake)

-Αναγνώριση πινακίδων και ενημέρωση ορίων ταχύτητας (Traffic Sign Recognition with Speed Alert)

-Προειδοποίηση εκτροπής λωρίδας και διατήρησης πορείας (Lane Departure Warning System and Lane Keeping Assist)

-Προειδοποίηση τυφλού σημείου (Blind Spot Warning)

-Εντοπισμός αυτοκινήτου όπισθεν (Rear Cross Traffic Alert)

-Κάμερα 360 μοιρών

-Υποβοήθηση στάθμευσης (Easy Park Assist)

Επίσης, η εξελιγμένη πλατφόρμα στην οποία βασίζεται, του δίνει τη δυνατότητα να κάνει χρήση τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 (Highway & Traffic Jam Companion).

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος