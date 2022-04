Το βραβείο iF Design σε Ariya και Pavilion 

Το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό crossover Ariya και το Nissan Pavilion απέσπασαν το Βραβείο iF Design στη Γερμανία. Η τιμητική αυτή διάκριση προέκυψε μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, με βάση τα εξής πέντε κριτήρια: ιδέα, μορφή, λειτουργία, διαφοροποίηση και αντίκτυπο. Το βραβείο σχεδιασμού iF, (ξεκίνησε το 1954 από το iF International Forum Design GmbH στο Αννόβερο της Γερμανίας) συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο διάσημων βραβείων σχεδιασμού στον κόσμο.

Στο φετινό διαγωνισμό, μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 132 ειδικούς στον σχεδιασμό, αξιολόγησε 10.776 προϊόντα και έργα από 57 χώρες. Το Ariya είναι ένα καινοτόμο crossover SUV που επιδεικνύει την τεχνογνωσία της Nissan στα ηλεκτρικά οχήματα. Ενώ είναι γεμάτο με προηγμένες τεχνολογίες, έχει απλό αλλά μοντέρνο στυλ, που βασίζεται στη μοναδική ιδέα της Nissan για τον «Διαχρονικό Ιαπωνικό Φουτουρισμό».

Το Nissan Pavilion, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 2020 για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ήταν ένα μέρος όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να βιώσουν και να εμβαθύνουν στο μέλλον της κινητικότητας. Το σχήμα του κτιρίου και το νέο λογότυπο της Nissan που το κοσμούσε, συμβολίζουν το συναίσθημα της Nissan ότι η ισχυρή πίστη “διαπερνά” ακόμη και τον ήλιο. Το νέο λογότυπο έκανε επίσης το ντεμπούτο του στο Ariya, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Pavilion, κατά τη διάρκεια της ψηφιακής παγκόσμιας πρεμιέρας του.