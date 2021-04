Πρώτο βραβείο σχεδιασμού για το CUPRA Formentor 

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Ποιο ήταν το κρυφό χαρτί του CUPRA Formentor που «έσπρωξε» τα μέλη της επιτροπής του Car of the Year Award, να απονείμουν το βραβείο Red Dot Product Design 2021;

Όπως ανέφεραν, ένα από τα βασικά ατού του αυτοκινήτου είναι ο συνδυασμός ενός οχήματος υψηλών επιδόσεων με τις ανάγκες της καθημερινότητας.

To Crossover SUV ξεπέρασε τις προσδοκίες και κατάφερε κερδίσει μια θέση στο βάθρο του Car of the Year Award. Η επιτυχία αυτή θεωρείται σημαντική δεδομένου ότι η μάρκα CUPRA μετρά μόλις τρία χρόνια στη δύσκολη αγορά του αυτοκινήτου.

Οι επικεφαλής της Cupra είναι ικανοποιημένοι γιατί αναγνωρίσθηκαν οι ιδέες της σχεδιαστικής ομάδας.

Ο Wayne Griffiths, Πρόεδρος της CUPRA και της SEAT μετά την αναγνώριση με το βραβείο Red Dot δήλωσε: «Το βραβείο Red Dot Product Design 2021 αποτελεί αναγνώριση της αντισυμβατικής σχεδιαστικής γλώσσας του CUPRA Formentor. Στην CUPRA, δημιουργούμε αυτοκίνητα που κάποιοι αγαπούν και όχι απαραίτητα αυτοκίνητα που αρέσουν σε όλους. Αυτό το σημαντικό βραβείο ενισχύει το εξαιρετικό έργο που κάνει η ομάδα σχεδίασης της CUPRA».

Το CUPRA Formentor ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς . Είναι ένα καλό Crossover SUV και γι αυτό οι υπεύθυνοι της εταιρίας εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα έχουν διπλασιάσει τις πωλήσεις τους.

Η τιμή του δεν είναι απαγορευτική για αυτά που προσφέρει. Θεωρείται προσιτή. Είναι στημένο πάνω στη ενισχυμένη πλατφόρμα MQB EVO. Το Crossover SUV, συνδυάζει το sportiness και το δυναμισμό ενός hatchback. Είναι πρακτικό, άνετο και ευρύχωρο.

Η διαδικασία αξιολόγησης του βραβείου βασίζεται σε μια ποικιλία κριτηρίων. Τα μέλη της επιτροπής που αποτελείται από 50 διεθνείς εμπειρογνώμονες, εξετάζουν και αξιολογούν κάθε συμμετοχή ξεχωριστά.

Αρκετές φορές υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη βαθμολογία ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής. Αυτό οφείλεται αρχικά στην εμπειρία κάθε κριτή , στην τεχνοτροπία και στην εμπειρία.

Αυτά που κυρίως εξετάζουν και βαθμολογούν τα μέλη της επιτροπής είναι η σε κάθε αυτοκίνητο ,η λειτουργικότητα, η εργονομία, το συμβολικό και συναισθηματικό περιεχόμενο και η οικολογική συμβατότητα.