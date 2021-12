Toyota bZ4X: Με μπαταρία που διατηρεί το 90% της χωρητικότητας για 10 χρόνια

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Toyota μπορεί από τη μία να επενδύει στο υδρογόνο, φυσικά όμως την ίδια βαρύτητα δίνει και στον εξηλεκτρισμό. Μεγαλύτερη απόδειξη το νέο ηλεκτρικό SUV bZ4X με 450χλμ. αυτονομίας, ηλιακά πάνελ αλλά και διατήρηση του 90% της απόδοσης της μπαταρίας για 10 χρόνια!

Beyond Zero…

Εάν σας ακούγεται περίεργο το όνομα bZ4X, να αναφέρουμε πως ανήκει στην «υπομάρκα» της ιαπωνικής φίρμας και μεταφράζεται σε Beyond Zero, βασιζόμενο στην πλατφόρμα TNGA. Μία πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από κοινού με την Subaru και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε ένα εξ αρχής αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο Toyota.

Μοντέρνο όπως οφείλει να είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο

Οι εικόνες του μοντέλου δείχνουν ξεκάθαρα πως το τελικό αποτέλεσμα δεν απέχει πολύ από τα πρώιμα σχέδια που είχαν κυκλοφορήσει με λεπτούς προβολείς και αρκετές νευρώσεις. Διαθέτει κατά 160χλστ. μεγαλύτερο μεταξόνιο από το RAV4 ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 452 λτ. με τα πίσω καθίσματα κανονικά τοποθετημένα.

Η μπαταρία του διατηρεί το 90% της χωρητικότητας της ακόμα και μετά από 10 χρόνια!

Εάν υπάρχει μία φίρμα που έχει τεράστια εμπειρία στην χρήση του ηλεκτρισμού στα αυτοκίνητα, αυτή είναι η Toyota η οποία κάνει all in στο νέο bZ4X, κάνοντας τις μπαταρίες του βασικό δομικό μέρος του πλαισίου. Αυτό που εντυπωσιάζει ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός πως η εταιρία δηλώνει ότι η μπαταρία είναι σε θέση να διατηρήσει το 90% της αρχικής της χωρητικότητας για πάνω από 10 χρόνια συνεχούς οδήγησης ή 240.000χλμ.Η μπαταρία χωρητικότητας 71.4 kWh, όντας πλήρως φορτισμένη παρέχει μέχρι 450χλμ. αυτονομίας, ενώ προαιρετικά το μοντέλο μπορεί να αποκτήσει και ηλιακό πάνελ στην οροφή για έξτρα αυτονομία.

Σε δύο εκδόσεις, με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες

Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις είναι το νέο bZ4X με την πρώτη να είναι προσθιοκίνητη απόδοσης 204 ίππων και 265 Nm ροπής. Η δεύτερη και τετρακίνητη, διαθέτει δύο ηλεκτρικά μοτέρ με συνολική ιπποδύναμη 217 ίππων και 336 Nm ροπής. Αμφότερες οι έχουν τελική ταχύτητα περιορισμένη στα 160χλμ./ώρα με το 0-100 να είναι στη πρώτη περίπτωση 8.4δευτ. και στην δεύτερη 7.7δευτ.

Τέλος, το μοντέλο θα διαθέτει και τη λειτουργία «single pedal drive» όπου ο οδηγός εάν επιθυμεί θα μπορεί να επιταχύνει αλλά και να επιβραδύνει το όχημα χρησιμοποιώντας μονάχα ένα πεντάλ. Όσο περίεργο και εάν ακούγεται στην θεωρία, πιστέψτε μας στην πράξη είναι ασύγκριτα ξεκούραστο και συνηθίζεται εύκολα.