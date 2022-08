Τρία αστέρια της Formula ανάψαν στη Μύκονο τη «σπίθα» της οδικής ασφάλειας

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το ραντεβού των οδηγών αγώνων διεθνούς κύρους, έγινε φέτος στη Μύκονο. Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση της Nazionale Piloti διοργανώθηκε ένα event διαφορετικό από τα προηγούμενα.

Η Nazionale Piloti διοργάνωνε ποδοσφαιρικούς αγώνες μόνο που οι παίκτες δεν ήταν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αλλά ήταν οδηγοί αγώνων κυρίως της F1. Στην Ελλάδα είχαν έρθει πριν από αρκετά χρόνια ο Michael Schumacher, o Giancarlo Fisichella, o Elio De Angelis και έπαιξαν εναντίων των δημοσιογράφων του Ειδικού Τύπου αλλά και πολιτικών με επιδόσεις στο ποδόσφαιρο, στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Τελευταία στιγμή δεν ήρθε στον αγώνα ο Fernardo Alonso. Έτσι για να θυμίσουμε και λίγο το αποτέλεσμα ήταν υπέρ των πιλότων.

Η Nazionale Piloti διοργάνωνε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε 239 αγώνες συγκέντρωσε 16 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα διατέθηκαν σε κοινωφελείς δράσεις. Εκτός όμως από την οικονομική βοήθεια σημαντική είναι και η προσφορά των ειδικών σε θέματα ασφαλείας.

Φέτος η ποδοσφαιρική ομάδα των πιλότων, Nazionale Piloti δεν πάτησε στο χορτάρι αλλά συμμετείχε σε μία σειρά από εκδηλώσεις που αποτέλεσαν το εφαλτήριο για μία σημαντική προσπάθεια που αποσκοπεί στο να σώσει ζωές: το safe-drive.org

Οι οδηγοί αγώνων επεσήμαναν ότι είναι απαραίτητη η χρήση του κράνους και η ζώνη ασφαλείας. Οι οδηγοί που δεν σταματούν στο STOP αλλά και αυτοί που οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ είναι υπαίτιοι για τα περισσότερα δυστυχήματα.

Οι οδηγοί αγώνων που συμμετείχαν φέτος στις εκδηλώσεις για την ασφάλεια ήταν :

Ο Giancarlo Fisichella με 231 συμμετοχές, τρείς νίκες στην F1. Τώρα θεωρείται ότι είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένος οδηγός Αγώνων Αντοχής

- Ο Tonio Liuzzi, πρώην οδηγός της F1 και νυν αγωνοδίκης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου αθλητισμού

- O Luca Filippi, πρώην οδηγός Indycar, Formula E και GP2

Μετά από έναν γύρο «τιμής ένεκεν» του Προέδρου της Nazionale Piloti, Mario di Natale και του Προέδρου της All Star Team for the Children, Mauro Serra, τη σκυτάλη πήραν οι τρεις οδηγοί με σπουδαία καριέρα στις πίστες και έκαναν έναν «φιλικό» αγώνα karting στην πίστα της Μυκόνου.

Ο Κωνσταντίνος Μαστοράκης, εκπρόσωπος της Nazionale Piloti στην Ελλάδα είπε σχετικά: «Οι πιλότοι της F1 δήλωσαν για πολλοστή φορά “παρόντες”, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια που αποσκοπεί στο να σώσει ζωές και θα είναι εδώ και για τα επόμενα βήματα του safe-drive.org. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Αθλητισμού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αμέριστη στήριξή τους».

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο ευρωβουλευτής Κος Στέλιος Κυμπουρόπουλος και η βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Κατερίνα Μονογυιού, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα οδικής ασφάλειας:

«Με σκοπό την επίτευξη της κουλτούρας οδικής ασφάλειας απαιτούνται στοχευμένες δράσεις και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νησί μου στην Μύκονο από τον Κωνσταντίνο Μαστοράκη και την Nationale Piloti. Τα νησιά των Κυκλάδων υποδέχονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες τουρίστες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το μήνυμα ευθύνης και υπευθυνότητας που στέλνουμε μαζί με τους αθλητές στους επισκέπτες μας, εδώ από την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού».

Μετά από δίμηνη διαβούλευση, το καταστατικό του safe-drive.org θα ανακοινωθεί στις 3 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο. Ένα project στο οποίο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους τρεις σημαντικοί φορείς: η Nazionale Piloti, η All Star For The Children που λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό αλλά και του EAWC με την Κα. Λούλα Λόη Αλαφογιάννη να έχει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες.

Μετά από τις παραπάνω δράσεις, τα μέλη της Nazionale Piloti βρέθηκαν στο SantAnna, όπου η Βίκυ Καρνέζη τραγούδησε το «Happy Birthday» στον Tonio Liuzzi που είχε γενέθλια.

Τις εντυπώσεις όμως κέρδισε ο Giancarlo Fisichella που ανέλαβα το ρόλο του Guest DJ Set.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης ήταν οι :Hellastron, Egnatia Pass, Betsson, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Nice n Easy Group, Gental.