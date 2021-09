Τρομερό ρεκόρ από την Tesla στην «Πράσινη Κόλαση»

Η αμερικανική φίρμα επισκέφθηκε τελικά τη διάσημη πίστα του Nurburgring. Στόχος ήταν να αποδείξει ότι τα αυτοκίνητά της είναι τα πιο γρήγορα στον κόσμο. Και το πέτυχε με εμφατικό τρόπο.

Το Model S Plaid, η πιο ισχυρή και γρήγορη έκδοση του sport sedan μοντέλου της γκάμας της έγραψε έναν απίστευτο χρόνο, διαλύοντας το ρεκόρ της Porsche Taycan Turbo. Συγκεκριμένα, το Tesla των 1.100 ίππων διήνυσε τη διαδρομή των 20,6 χιλιομέτρων σε 7:30.909 λεπτά. Ο αντίστοιχος χρόνος για τη μεγαλύτερη διαδρομή των 20,832 χλμ. ήταν 7:35.579 λεπτά.

Η Porsche Taycan Turbo που κατείχε μέχρι πρότινος το ρεκόρ στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα παραγωγής, είχε γυρίσει στην «Πράσινη Κόλαση» σε 7:42.340 στην ελαφρώς μικρότερη χάραξη, δηλαδή είναι πιο αργή κατά 11,5 περίπου δευτερόλεπτα.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht