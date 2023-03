Η νέα καμπάνια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», για την αναγκαιότητα της χρήσης κράνους

Στο πλαίσιο δράσεων της 16ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που ξεκίνησε στις 20- Μαρτίου και τελειώνει αύριο, Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (CAA) που θα αναλάβει την προώθηση του στη Κύπρο πραγματοποίησαν εκστρατεία με τίτλο “Αιώνες τώρα χαλάει το μαλλί αλλά σου σώζει τη ζωή”,

Οι μοτοσυκλετιστές αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα χρηστών του οδικού δικτύου. Κινδυνεύουν περισσότερο σε σχέση με τους άλλους χρήστες. Ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα για τη σύγκρουση, οι συνέπειες για τους μοτοσικλετιστές μπορεί να είναι σοβαροί τραυματισμοί έως και θάνατος.

Η νέα εκστρατεία αφορά στην αναγκαιότητα χρήσης κράνους και παρουσιάσθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (22/3), την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι οι επιθετικές συμπεριφορές στο τιμόνι μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστα τροχαία.

Η εκστρατεία υλοποιείται με την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA). Αναπτύχθηκε από το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

* Τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους αναβάτες μοτοσυκλέτας, καθώς με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία σε ολόκληρη την ΕΕ οι χρήστες μηχανοκίνητων δίκυκλων (μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα) αποτελούν το 19% του συνόλου των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα.

* Στην Ελλάδα το ποσοστό των αναβατών δίκυκλων που χάνονται σε τροχαία δυστυχήματα είναι διπλάσιο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, φτάνοντας το 36% επί του συνόλου (European Road Safety Observatory,2019).

* Οι δικυκλιστές διατρέχουν 16 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμπλοκής σε θανατηφόρο τροχαίο σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτου.

* To 2020, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων μοτοσυκλετιστών στην Ε.Ε. (32.2%) ακολουθούμενη από την Κύπρο (29.2%) (Eurostat, 2022). Στην Ελλάδα, το 37% των θανάτων από τροχαίες συγκρούσεις, είναι νέοι αναβάτες μοτοσυκλέτας, ενώ στην Κύπρο, 34%, τα πιο υψηλά ποσοστά στην Ε.Ε.

* Επιπλέον, στην Ελλάδα το 2018 το 66% των νεκρών μοτοσικλετιστών δεν φορούσε κράνος, ενώ στην Κύπρο, μεταξύ 2018-2020 το ποσοστό αυτό ήταν 50%. (PIN flash 41) Το 75% των θανάτων των μοτοσικλετιστών οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις – ΚΕΚ (WHO, 2006).

* Τα τροχαία είναι η πιο συχνή αιτία βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, σοβαρή αιτία θανάτου για νέους 19 έως 25 ετών. (Stranjalis et al., 2008).

* Ευρήματα έρευνας που το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σχεδίασε και υλοποίησε με σκοπό τη συλλογή δεδομένων γύρω από τη χρήση του κράνους. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής ενισχύθηκαν και από δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσα από την νατουραλιστική παρατήρηση της οδικής συμπεριφοράς των δικυκλιστών με γνώμονα τη χρήση κράνους.

Η εκστρατεία ενημέρωσης γίνεται για να ευαισθητοποιηθούν όλοι όσοι κυκλοφορούν με δίκυκλα και να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας.

Το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό μήνυμα που προβάλλεται με σύμφωνη γνώμη του ΕΣΡ.

Το υλικό της καμπάνιας θα συμπληρώσει εκπαιδευτικό πακέτο (training toolkit) το οποίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε Εκπαιδευτικούς Δ/βάθμιας εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν στους μαθητές τους την αναγκαιότητα και την ορθή χρήση κράνους, τόσο στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου που διατίθενται στην πλατφόρμα 21+ του Ι.Ε.Π., όσο και για την προετοιμασία των συμμετοχών τους στον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια θα μπορούν να κατεβάσουν όλο το υλικό μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επισημαίνει σε κάθε έναν οδηγό μοτοσικλέτας, χαμηλού ή υψηλού κυβισμού, επαγγελματία ή μη, ότι σε κάθε διαδρομή – έστω και στην πιο μικρή – το κράνος είναι απαραίτητο. Για τον λόγο αυτό, η αγορά κράνους, η συντήρησή του και η σωστή χρήση του είναι ζητήματα για τα οποία κάθε μοτοσυκλετιστής οφείλει να είναι ενήμερος.