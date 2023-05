Αυτοκίνηση - Electromobility 2023: Το σύνθημα είναι «Charge up your ride!»

Με κεντρικό σύνθημα «Charge up your ride with electromobility», η έκθεση «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ – ELECTROMOBILITY 2023» έρχεται με νέα μορφή. Κύριος στόχος είναι να προσφέρει μια πλήρη και εκτενή ενημέρωση για τις νέες τάσεις στην αυτοκίνηση, την ηλεκτροκίνηση, αλλά και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Από το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 οι πύλες της έκθεσης θα ανοίξουν στο εκθεσιακό κέντρο, Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου (πρώην TAE KWON DO).

Συμμετέχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου αυτοκινήτου και των νέων μορφών κινητικότητας. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν και αναμένεται με ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες να λανσάρουν τα τελευταία οικολογικά τους μοντέλα, τα πιο εντυπωσιακά πρωτότυπα, τις καινοτόμες τεχνολογίες, τις ρηξικέλευθες ιδέες και τις τολμηρές τάσεις που ενισχύουν το θεσμό της smart life. Η επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης σκιαγραφείται στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα, την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ – ELECTROMOBILITY 2023».

Εκτιμάται ότι την έκθεση θα επισκεφθούν περισσότεροι από 80.000 φυσικοί επισκέπτες, λάτρεις του αυτοκινήτου και των καινοτόμων λύσεων της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Εκθεσιακό Κέντρο – Κλειστό Π. Φαλήρου, βρίσκεται σε ένα από τα πλέον κομβικά σημεία της Αθήνας, στην ευρύτερη περιοχή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, της Πλατείας Νερού, των αθλητικών εγκαταστάσεων Π. Φαλήρου, του Φλοίσβου και της Μαρίνας της Καλλιθέας, έχοντας ήδη καταστήσει την περιοχή ως ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και σύγχρονα σημεία του λεκανοπεδίου.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού Κέντρου – Κλειστό Π. Φαλήρου, με την πληθώρα κλειστών και ανοιχτών χώρων που διαθέτει, δίνει τη δυνατότητα για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων και πολυεπίπεδων διοργανώσεων υψηλών απαιτήσεων.

Η προσβασιμότητα για τους επισκέπτες είναι εύκολη (ΙΧ, μοτοσυκλέτα , Μ.Μ.Μ ) . Όμως το βασικότερο για τους επισκέπτες είναι ότι η στάθμευση είναι δωρεάν.

Στο πλαίσιο της έκθεσης «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ – ELECTROMOBILITY 2023», τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ημερίδα με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων εισηγητών, όπου θα αναπτυχθούν οι θεματικές:

Ηλεκτροκίνηση: Το αύριο των μετακινήσεων

Η ανάπτυξη του Leasing και οι νέοι τρόποι απόκτησης ενός αυτοκινήτου

Οδική ασφάλεια: Ζήτημα ζωής

Η είσοδος των επισκεπτών στην ημερίδα θα είναι ελεύθερη.

Σημαντική θα είναι και η παρουσία κρατικών φορέων οι οποίοι θα ενισχύσουν με την παρουσία τους την «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ELECTROMOBILITY 2023», ενώ θα μεταφέρουν τον παλμό της συνεχούς εξελισσόμενης έξυπνης πόλης, οι αρχές της οποίας χαράσσουν το δρόμο του αύριο. Φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης αποτελούν και τα test drives που για ακόμη μία χρονιά θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.