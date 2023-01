Νέα διάκριση για το πλήρως ηλεκτρικό Kia EV6 – Κέρδισε το Utility Vehicle of the Year 2023 στη Βόρεια Αμερική

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η κριτική επιτροπή του North American Car of the Year (NACTOY) ανακήρυξε ως καλύτερο αυτοκίνητο το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV6 . Η κριτική επιτροπή του NACTOY αποτελείται από 50 ειδικούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι η δεύτερη φορά στα τελευταία τρία χρόνια που η KIA κερδίζει βραβείο στο North American Utility Vehicle of the Year.

Το επιβράβευσαν ιδιαίτερα για την καινοτομία, το σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, τις επιδόσεις, την τεχνολογία, την ικανοποίηση του οδηγού και την εμπειρία χρήστη.

Το EV6 προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, εξαιρετικά γρήγορη συμβατότητα φόρτισης DC, διαθέσιμη ενσωματωμένη ισχύ και εσωτερικό με επίπεδο δάπεδο που χρησιμοποιεί καινοτόμα υλικά σε όλη την καμπίνα.

Εκτός των παραπάνω προσφέρει μια ευρεία γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ένα αξιοσημείωτο επίπεδο συνδεσιμότητας, καθώς και την ενεργειακά αποδοτική αντλία θερμότητας τελευταίας γενιάς της Kia. Το EV6 αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του στρατηγικού πλάνου «Plan S» της Kia για την κυκλοφορία τουλάχιστον δύο ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) ετησίως και τη δημιουργία μιας πλήρους σειράς 14 BEV μέχρι το 2027.

Ο Ho Sung Song, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Corporation δήλωσε:

«Από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του το Kia EV6 εμπνέει πελάτες και κριτικούς Μέσων σε όλο τον κόσμο με την προηγμένη τεχνολογία και τον τολμηρό του σχεδιασμό. Ως ενσάρκωση της νέας κατεύθυνσης της Kia, το EV6 συμβάλλει σημαντικά στην αντίληψη και το κύρος της Kia παγκοσμίως.

Μετά από πολυάριθμες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου “Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022”, αυτή η τελευταία διάκριση από την κριτική επιτροπή του Αυτοκινήτου της Χρονιάς της Βόρειας Αμερικής αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη ότι το EV6 δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικά αναγνωρισμένο όχημα κοινής χρήσης, αλλά και ένα υποδειγματικό EV.

Αποδεχόμαστε αυτή την αναγνώριση με ταπεινότητα και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την κατάκτηση των στόχων μας, έχοντας πάντα την εμπειρία των πελατών μας στον πυρήνα όλων των ενεργειών μας».

Το EV6 επιλέχθηκε από 50 ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας που εργάζονται σε έντυπα, διαδικτυακά, ραδιόφωνα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι κριτές του NACTOY δοκίμασαν διάφορα οχήματα - από σπορ αυτοκίνητα έως φορτηγά - και αξιολόγησαν με κριτήρια όπως η καινοτομία του αυτοκινήτου, ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας, οι επιδόσεις, η τεχνολογία, η ικανοποίηση του οδηγού και η εμπειρία χρήστη.