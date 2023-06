Νέο βραβείο για το Hyundai IONIQ 6 στα «Best EV Compact Executive Car»

Τα ετήσια βραβεία, Great British Fleet Awards, διοργανώνονται από το κορυφαίο περιοδικό εταιρικών πωλήσεων «Fleet World» του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι κριτές επιδιώκουν να αναδείξουν τα καλύτερα οχήματα της αγοράς για εταιρικούς στόλους καθώς και τις τεχνολογικά εξελιγμένες προτάσεις του κλάδου. Αυτή τη φορά βράβευσαν τη φινέτσα, την ποιότητα και τις προηγμένες τεχνολογίες του IONIQ 6.

Το πρωτοποριακό, αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 6 αναδείχθηκε στα Βραβεία Great British Fleet Awards ως «Best EV Compact Executive Car» .

Οι κριτές έκαναν ειδική μνεία στο υψηλό επίπεδο των προδιαγραφών και των καινοτόμων χαρακτηριστικών του. Ο κ. John Challen, συντάκτης του Fleet World, δήλωσε: «Το IONIQ 6 βασίζεται στη μεγάλη επιτυχία του IONIQ 5 και αποτελεί ένα αυτοκίνητο που προσφέρει φινέτσα, άνεση και ευρυχωρία. Το ποιοτικό εσωτερικό και οι προηγμένες τεχνολογίες του είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα γίνουν άμεσα αγαπητά από πολλούς οδηγούς».

Μια πλήρης παρουσίαση για όλους τους νικητές των βραβείων Great British Fleet Awards 2023 δημοσιεύεται στο τεύχος Ιουνίου του Fleet World.

Η βράβευση από το Fleet World αποτελεί μια ακόμη σημαντική διάκριση για το IONIQ 6, το οποίο βασίζεται στην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) όπως και το πολυβραβευμένο IONIQ 5.

Τον Απρίλιο, το IONIQ 6 βρέθηκε την κορυφή των World Car Awards κατακτώντας τους τίτλους World Car of the Year, World Electric Car και World Design Car of the Year, αντίστοιχους με αυτούς του IONIQ 5 το 2022. Επιπλέον, οι κριτές των World Car Awards βράβευσαν τη δημιουργική δύναμη πίσω από την κομψή σχεδίαση Streamliner του IONIQ 6, τον κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head του Hyundai και Genesis Global Design Centre, ως World Person of the Year.

Το IONIQ 6 ανακηρύχθηκε επίσης «Saloon of the Year» στα βραβεία GQ Car Awards 2023, ενώ παράλληλα πέτυχε βαθμολογία ασφάλειας πέντε αστέρων και βραβεύτηκε ως «Best in class» στην κατηγορία «Large Family Car» από τον διάσημο θεσμό Euro NCAP.

Ο κ. Ashley Andrew, Πρόεδρος της Hyundai Motor UK, δήλωσε: «Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην εκλεπτυσμένη σχεδίαση αιχμής του IONIQ 6, αλλά αυτό που υπογραμμίζει επίσης αυτό το βραβείο από τους ειδικούς του Fleet World είναι πώς απευθύνεται σε πραγματικούς οδηγούς πολλών χιλιομέτρων που περνούν περισσότερο χρόνο από τους καθημερινούς οδηγούς στα αυτοκίνητά τους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναγνώρισαν ότι οι επιδόσεις μεγάλων αποστάσεων του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 6, το εσωτερικό υψηλής ποιότητας και η σειρά των προηγμένων τεχνολογιών του το καθιστούν μια απόλυτα συναρπαστική επιλογή για εταιρικούς πελάτες».