«Spider-Man: Across the Spider-Verse»: Η νέα ταινία της Hyundai Motor με τη Sony Pictures

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το αυτοκίνητο που θα δείτε να πετάει είναι μια ιπτάμενη έκδοση του ηλεκτροκίνητου concept Hyundai Prophecy, προκατόχου του αμιγώς ηλεκτρικού IONIQ 6. Τα πλάνα που είναι εντυπωσιακά αντιπροσωπεύουν ίσως το όραμα της Hyundai για την μελλοντική κινητικότητα.

Ας μην ξεχνάμε ότι αυτά που έχουμε δει στη μεγάλη οθόνη και τα θεωρούσαμε κάποτε εξωπραγματικά, έγιναν πραγματικότητα. Το μέλλον έγινε παρόν και μάλιστα σε γρηγορότερο χρόνο από τις προβλέψεις.

Η ταινία "Spider-Man: Across the Spider-Verse" είναι η συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων, "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018). Και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της Hyundai Motor με τη Sony Pictures. Οι δύο εταιρίες ένωσαν τις δυνάμεις τους και το καλοκαίρι θα δούμε μια ταινία διαφορετική από τις άλλες. Η ταινία κινουμένων σχεδίων παρουσιάζει μια ιπτάμενη έκδοση του ηλεκτροκίνητου concept «Prophecy» . Ας μη γελιόμαστε. Αυτό θα είναι και το μέλλον. Πριν από την ταινία μια παγκόσμια καμπάνια marketing θα προβάλλει τα διάσημα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα IONIQ της Hyundai.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της παγκόσμιας διαφημιστικής συνεργασίας που η Hyundai Motor υπέγραψε με τη Sony Pictures το 2020 για να αναδείξει το ανθρωποκεντρικό όραμα της εταιρείας για την κινητικότητα μέσω προϊόντων και τεχνολογικών καινοτομιών.

Οι προηγούμενες συνεργασίες αφορούσαν στις ταινίες "Spider-Man: No Way Home" (2021) με το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 5 και το SUV TUCSON και "Uncharted" (2022) με το TUCSON Beast concept και πολλά άλλα αυτοκίνητα παραγωγής.

Στη νέα ταινία, που θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους παγκοσμίως τον ερχόμενο μήνα (Ιούνιο 2023), το κοινό θα απολαύσει το «Flying Prophecy», μια έκδοση του πραγματικού πρωτότυπου αυτοκινήτου που ενέπνευσε τη σχεδίαση του Electrified Streamliner IONIQ 6, που κατέκτησε πρόσφατα τρία κορυφαία βραβεία στα World Car Awards, όπου στέφθηκε “World Car of the Year”, “World Electric Vehicle” και “World Car Design” της χρονιάς καθώς και το βραβείο «Gold» στα iF Design Awards.

Όταν κυκλοφορήσει η ταινία καλό θα είναι να σημειώσετε πως θα κινούνται τα αυτοκίνητα. Γιατί σύντομα αναμένεται το σενάριο της ταινίας να γίνει στο εγγύς μέλλον ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Η ταινία παρουσιάζει αρκετά από τα μελλοντικά concepts κινητικότητας της Hyundai Motor με σκοπό την αναζωογόνηση των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης εναέριας κινητικότητας (AAM), μιας νέας μορφής κινητικότητας που χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο για τη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων καθώς επίσης και ένα αυτόνομο robotaxi που βασίζεται στο Hyundai Pony, το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Hyundai Motor.

Όλα διαδραματίζονται στο έτος 2099 στην πόλη «Nueva York» του Spider-Verse.

Παράλληλα, η Hyundai Motor και η Sony Pictures συνεργάζονται σε μια πολυδιάστατη παγκόσμια καμπάνια marketing που θα διαρκέσει από το μήνα που διανύουμε (Μάιο) έως τον Ιούλιο.

O κ. Sungwon Jee, Senior Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company δήλωσε: «Μέσω της συνεργασίας μας, στοχεύουμε να παρουσιάσουμε το όραμα μας για την μελλοντική κινητικότητα με ψυχαγωγικό περιεχόμενο που αγαπούν οι νεότερες γενιές».

O κ. Jeffrey Godsick, EVP, Global Partnerships & Brand Management και Head of Location Based Entertainment της Sony Pictures Entertainment συμπλήρωσε:

«Κατά τη μακροχρόνια σχέση μας με τη Hyundai, η ομάδα της συνεχίζει να δημιουργεί εντυπωσιακές καμπάνιες που αποτυπώνουν την ίδια την ουσία της μάρκας. Χρησιμοποιώντας μουσική από το soundtrack της ταινίας, η Hyundai δημιούργησε μια πρωτοποριακή καμπάνια marketing που ευθυγραμμίζει τέλεια τα καινοτόμα προϊόντα της με έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες υπερ-ηρώων».