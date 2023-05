Στο νέο Hyundai IONIQ 6 απονεμήθηκε το βραβείο “Best Company Car” 

Στα βραβεία «Autocar 2023» το Hyundai IONIQ 6 κατέκτησε άλλη μια κορυφαία διάκριση. Οι ειδικοί του Autocar στα φετινά βραβεία απένειμαν στο ολοκαίνουριο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της Hyundai τον τίτλο “Best Company Car” .

Το IONIQ 6 συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε μια δύσκολη κατηγορία έχοντας απέναντί του ένα μεγάλο αριθμό καταξιωμένων premium κατασκευαστών. Οι δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου που αποτελούν την ομάδα των ειδικών κριτών του Autocar, εντυπωσιάσθηκαν με τις προηγμένες τεχνολογίες του αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος της Hyundai.

Τα περίφημα βραβεία, που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το παλαιότερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, αναδεικνύουν τους καλύτερους της αυτοκινητοβιομηχανίας. Φέτος απονεμήθηκαν σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Silverstone Wing, στην καρδιά της διάσημης πίστας Grand Prix της Βρετανίας.

Οι κριτές του Autocar δήλωσαν: «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η δεύτερη ηλεκτροκίνητη (EV) ναυαρχίδα της Hyundai, το IONIQ 6, προκαλεί άμεσα εντύπωση με την εμφάνισή του. Το στυλ της Hyundai έχει εξελιχθεί στα πιο καινοτόμα στην αγορά και έχει ωθήσει πραγματικά την ηλεκτροκίνηση.

«Ένα εξωστρεφές βελτιστοποιημένο σαλόνι μπορεί να μην είναι η πιο προφανής επιλογή εταιρικού αυτοκινήτου, αλλά σε μια εποχή που οι χώροι στάθμευσης είναι γεμάτοι από crossovers, το IONIQ 6 κάνει πραγματικά τη διαφορά. Ταυτόχρονα, είναι ένα ηλεκτροκίνητο (EV) όχημα αιχμής που προσφέρει αρχιτεκτονική 800V, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, μεγάλη μπαταρία, πολύ καλή μηχανική απόδοση και κορυφαία γκάμα στην κατηγορία του. Προσθέστε σε αυτά τον γενναιόδωρο χώρο των πίσω καθισμάτων και τους απολαυστικούς οδηγικούς τρόπους και είναι ξεκάθαρα ένα άκρως εντυπωσιακό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο».

Ένα μήνα πριν ( Απρίλιος) το IONIQ 6 κατέκτησε ένα hat-trick κορυφαίων βραβείων στα World Car Awards, όπου στέφθηκε “World Car of the Year”, “World Electric Vehicle” και “World Car Design” της χρονιάς. Μάλιστα ο κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head του Global Design Center των Hyundai και Genesis, ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Πρόσωπο της Χρονιάς για τη δημιουργική συμβολή του στην πρωτοποριακή σχεδίαση του αυτοκινήτου.

Το IONIQ 6 κατέκτησε επίσης το τίτλο «Saloon of the Year» στα βραβεία αυτοκινήτου GQ 2023. Τα εξαιρετικά διαπιστευτήρια ασφαλείας του μοντέλου επικυρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο καθώς πέτυχε βαθμολογία ασφάλειας πέντε αστέρων και τον τίτλο «Best in Class» στην κατηγορία «Large Family Car» του Euro NCAP. Επίσης, οι δυνατότητές του ως ένα εξαιρετικά επιθυμητό αυτοκίνητο Fleet αναγνωρίστηκαν από το Fleet World, ο οποίος ανέδειξε το IONIQ 6 «Best EV Compact Executive Car» στα Great British Fleet Awards.

Οι πελάτες του IONIQ 6 έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς που προσφέρει 228 PS και 350 Nm είτε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης σε όλους τους τροχούς με 325 PS και 605 Nm. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν μπαταρία μεγάλης εμβέλειας 77,4 kWh, με το σύστημα φόρτισης 800V της πλατφόρμας E-GMP να παρέχει συμβατότητα εξαιρετικά γρήγορου φορτιστή 350 kW.

Ο κ. Ashley Andrew, President της Hyundai Motor UK, δήλωσε: «Η πρωτοποριακή σχεδίαση και το προηγμένο σύστημα ηλεκτροκίνησης του IONIQ 6 συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο που είναι ταυτόχρονα κομψό και –όπως αποδεικνύει αυτό το βραβείο– μια απίστευτα επιθυμητή και οικονομικά αποδοτική επιλογή. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να λαμβάνουμε μια τόσο σημαντική διάκριση από την κορυφαία ομάδα ειδικών του παλαιότερου περιοδικού αυτοκινήτου στον κόσμο».