Το νέο Kia EV6  κέρδισε την κατηγορία «Family SUV and Crossover» στο Trophée de L'argus 2022

Επιμέλεια:Περικλής Χαλάτσης

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Kia αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές σε όλη την Ευρώπη στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό και κέρδισε στα περίφημα βραβεία Trophée de L'argus 2022 (*) την κατηγορία του «Family SUV and Crossover».

Είναι η 4η φορά που η κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία φεύγει από το Trophée de L’argus έχοντας κερδίσει μια διάκριση. Τα τρία προηγούμενα μοντέλα που είχαν διακριθεί είναι το Picanto (2012), το Stinger GT (2018) και το XCeed (2020). Το φετινό βραβείο κέρδισε το EV6, που είναι το πρώτο αποκλειστικά ηλεκτρικό μοντέλο της Kia.

Ο Marc Hedrich, Πρόεδρος της Kia France, σχολίασε: «Είναι τιμή μας που λαμβάνουμε αυτό το διάσημο βραβείο, ειδικά σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες στην αγορά. Επιβραβεύει το έργο των σχεδιαστών και των μηχανικών μας που δημιούργησαν αυτό το μοντέλο αιχμής για να φέρουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας απευθυνόμενοι σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της κριτικής επιτροπής Trophée de L'argus που αναγνώρισαν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού μοντέλου της Kia, που χτίστηκε στη νέα μας αποκλειστική πλατφόρμα EV «E-GMP». Από τον περασμένο Οκτώβριο που κυκλοφόρησε,το EV6 έχει εξασφαλίσει εξαιρετικές πωλήσεις στη Γαλλία με περίπου 600 παραγγελίες το μήνα».

Η κατηγορία «Family SUV and Crossover» είναι μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες στα βραβεία Trophée de L'argus. Προσελκύει μεγάλο αριθμό συμμετοχών που καλύπτουν διάφορες μάρκες και μια επιλογή κινητήρων. Διάφοροι καθοριστικοί παράγοντες, όπως ο σχεδιασμός, η τεχνολογική καινοτομία και οι υπολειμματικές αξίες, εξετάζονται από την επιτροπή των κριτών, η οποία περιλαμβάνει ειδικούς από την L'argus και αναγνωρίσιμους Γάλλους δημοσιογράφους αυτοκινήτων.

Οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην ψηφοφορία είπαν ότι φέτος υπήρχε σκληρός ανταγωνισμός.Τελικά θριάμβευσε το πλήρως ηλεκτρικό Kia EV6 ως το μοντέλο που προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό προδιαγραφών και κόστους λειτουργίας.

Από τους πρώτους μήνες κυκλοφορίας το Kia EV6 είχε και άλλες επιτυχίες. Οι διακρίσεις μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν:

Νικητής του 2022 What Car?, βραβείο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» «Crossover of the Year» στα βραβεία TopGear.com 2021, Νικητής «Premium» στα βραβεία Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 και κοινός νικητής των εναρκτήριων βραβείων «Best Cars of the Year» 2021/2022. Το EV6 έχει επίσης προκριθεί στα βραβεία European Car of the Year 2022. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

(*) Το Trophées de L'argus ιδρύθηκε το 1993 για να γιορτάσει το Utility Vehicle of the Year και εισήγαγε τις κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων το 2008. Φέτος στα βραβεία συμμετείχαν 66 μοντέλα.