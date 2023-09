Ο Carlos Sainz κέρδισε χθες την Pole Position και σήμερα ξεκινάει από την πρώτη θέση στην πίστα της Monza με τις 11 στροφές και τις τρεις μεγάλες ευθείες. Όλη η στρατηγική βασίζεται στην επιλογή της γόμας που θα κάνει. Θα προτιμήσει ένα γρήγορο ξεκίνημα και σύντομη είσοδο στα πιτς η θα επιλέξει πιο σκληρή γόμα, με αρκετό ρίσκο να χάσει την πρώτη θέση αλλά να μπορεί να κάνει περισσότερους γύρους με τα ίδια ελαστικά.

Αξίζει να θυμίσουμε πως σχεδόν κάθε χρόνο εντός έδρας οι Ιταλοί (τουλάχιστον στα ελεύθερα και τις κατατακτήριες) έχουν τον κύριο λόγο. Έτσι και φέτος, μπορεί ο Verstappen να ήταν ο γρηγορότερος μέχρι τα FP1, όμως σε FP2, FP3 και κατατακτήριες, ο οδηγός της Ferrari Carlos Sainz ήταν ο ταχύτερος. Μπορεί η διαφορά του από τον Ολλανδό να είναι πολύ μικρή, όμως φαίνεται πως στην Ιταλία, η Ferrari κάνει ακόμα κουμάντο, ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Δεν είναι μυστικό πως στη Scuderia έχουν πολύ καιρό να πανηγυρίσουν και μία πιθανή νίκη θα αναπτερώσει το ηθικό τους σε τεράστιο βαθμό. Το έχουν ανάγκη ίσως περισσότερο από ποτέ.

Σε λίγη ώρα θα δούμε τι θα επιλέξει

Η Monza είναι ένας εντός έδρας αγώνας για την Pirelli. Τα κεντρικά της βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα από αυτήν την εμβληματική πίστα. Η Monza είναι συνώνυμη με την ταχύτητα, όπως αποδεικνύει περίτρανα το παρατσούκλι της «Ναός της Ταχύτητας».

Στη Monza διεξήχθη ο ταχύτερος αγώνας στην ιστορία της Formula 1, με τον Michael Schumacher να σημειώνει μέση ωριαία ταχύτητα αγώνα 247.585 km/h το 2003. Οι ομάδες χρησιμοποιούν ελάχιστες κλίσεις στις αεροτομές και αντίστοιχα χαμηλή κάθετη δύναμη για να ευνοήσουν την τελική ταχύτητα μειώνοντας την αντίσταση του αέρα.

Η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των δυο σικέιν είναι οι δύο κρίσιμοι παράγοντες για τα ελαστικά σε αυτή την πίστα. Τα πλευρικά φορτία που ασκούνται στις γρήγορες στροφές, όπως η Parabolica (που πήρε το όνομά της από τον Michele Alboreto) και η Curva Grande παίζουν επίσης ρόλο.

Μετά την Ουγγαρία, η Monza είναι η δεύτερη φορά που θα δοκιμαστεί η εναλλακτική κατανομή ελαστικών (ATA), η οποία χρησιμοποιεί δύο λιγότερα σετ ελαστικών από το σύνηθες. Αυτό προσφέρει πλεονέκτημα όσον αφορά τους ρύπους CO2 που εκπέμπονται τόσο στην παραγωγή όσο και στη μεταφορά. Επιπλέον παρέχει σε ομάδες και οδηγούς ένα ευρύτερο φάσμα στρατηγικών επιλογών.

Η Monza εγκαινιάστηκε το 1922 και είναι μια από τις παλαιότερες πίστες στον κόσμο που χρησιμοποιούνται ακόμα, δεύτερη μετά την Ινδιανάπολη. Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στη Mόντσα είναι η Ferrari (19 από 72 συνολικά GP) ενώ οι οδηγοί με τις περισσότερες νίκες είναι οι Michael Schumacher και Lewis Hamilton, με πέντε ο καθένας.

Ο πρώτος αγώνας της F1 έγινε στην Monza το 1950. Η πίστα έχει μήκος 5.793 km και οι αγωνιζόμενοι σε 53 γύρους θα καλύψουν 306.72 km.

O διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli ,MARIO ISOLA είπε ότι:

«Ως συνήθως, το Ευρωπαϊκό σκέλος της Formula 1 ολοκληρώνεται στη τρεις πιο μαλακές γόμες της γκάμας – C3, C4 και C5 . Ένας συνδυασμός που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί άλλες πέντε φορές φέτος.»

Για το Ιταλικό Grand Prix, η γόμα C3 θα χρησιμοποιηθεί ως P Zero λευκή/σκληρή, η γόμα C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και η γόμα C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Αυτές είναι οι πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της Pirelli και έχουν επιλεγεί σε άλλους 5 αγώνες ως τώρα.

Κάθε οδηγός έχει- για το ΣΚ- στη διάθεσή του μόνο 11 σετ σλικ ελαστικών (τρία σκληρά, τέσσερα μεσαία και τέσσερα μαλακά). Πέρυσι, είδαμε οκτώ διαφορετικές στρατηγικές από τους 10 πρώτους οδηγούς. Ο Max Verstappen και ο George Russell (πρώτος και τρίτος αντίστοιχα) επέλεξαν μια μόνο αλλαγή, ενώ ο Charles Leclerc – που τερμάτισε δεύτερος – είχε ήδη κάνει δύο αλλαγές πριν το αυτοκίνητο ασφαλείας προς το τέλος του αγώνα επέτρεψε και στους τρεις οδηγούς να σταματήσουν ξανά.

Η Monza έχει πέντε διαφορετικούς νικητές τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Lewis Hamilton κέρδισε το 2018, ο Charles Leclerc το 2019, ο Pierre Gasly το 2020, μετά ο Daniel Ricciardo το 2021 και ο Max Verstappen το 2022.

Τον αγώνα μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 16:00 τόσο από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV όσο και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1. Η σειρά εκκίνησης για το γρηγορότερο Grand Prix της χρονιάς είναι:

Sainz – Verstappen – Leclerc – Russell – Perez – Albon – Piastri – Hamilton – Norris – Alonso – Tsunoda – Lawson – Hulkenberg – Bottas – Sargeant – Zhou – Gasly – Ocon – Magnusen – Stroll.