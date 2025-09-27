Ο οδηγός της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, αποχώρησε από τις δοκιμές ελαστικών της Formula 1 με την Pirelli για να είναι κοντά στον σκύλο του, Roscoe, ο οποίος βρίσκεται σε κώμα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής από τη Βρετανία δήλωσε ότι ο 12χρονος μπουλντόγκ του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Ο 40χρονος Χάμιλτον είπε ότι ο σκύλος ήταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων και ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά.

Ο Roscoe, ο οποίος έχει 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, περιγράφεται στο προφίλ του ως «ένα βίγκαν μπουλντόγκ που λατρεύει τα ταξίδια και το παιχνίδι με την μπάλα». Συχνά τον βλέπουμε μαζί με τον Χάμιλτον στους αγώνες.

Ο Βρετανός πιλότος της Formula 1 απευθυνόμενος στους χιλιάδες followers του στο Instagram έγραψε: «Παρακαλώ κρατήστε τον Roscoe στη σκέψη σας».

Παράλληλα, ανέβασε και μια φωτογραφία του δίπλα στον πιστό του φίλο να του δίνει ένα φιλί και συμπλήρωσε: «Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό του Roscoe και τώρα βρίσκεται σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι δίπλα του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και την υποστήριξή σας».

Ο Χάμιλτον επρόκειτο να παρευρεθεί την Παρασκευή στην πίστα του Μουτζέλο στην Ιταλία για να δοκιμάσει την απόδοση των πρωτότυπων ελαστικών, αλλά αντικαταστάθηκε από τον Κινέζο αναπληρωματικό Zhou Guanyu.