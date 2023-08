Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αύριο Πέμπτη 24 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο φιλικός αγώνας Καρτ της Nazionale Piloti μαζί με διακεκριμένους οδηγούς από άλλους χώρους. Αρχικά ο Valentino Rossi και οι οδηγοί της Ακαδημίας VR|46 έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την εκδήλωση που έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει σε θέματα οδικής ασφάλειας με κεντρικό σλόγκαν:

FAI COME ME: Corri in pista, non in strada

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ : Τρέξε στην πίστα, όχι στους δρόμους

Τελικά ο Rossi δεν κατάφερε να βρει το χρόνο μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα των αγώνων αυτοκινήτου που κάνει φέτος, ο Morbidelli έχει ειδικό πρόγραμμα προπόνησης και ο Marco Bezzecchi που ήθελε πολύ να έρθει μπλοκαρίστηκε από μια εκδήλωση στο Ρίμινι, στην οποία θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Giancarlo Fisichella, όμως, ο πολύ γνωστός οδηγός Formula 1 είναι ήδη στο νησί και συναντήθηκε με τον οργανωτή της εκδήλωσης Κώστα Μαστοράκη και με εκπροσώπους των οργανισμών που συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Επίσης ο γνωστός από το χώρο της Φόρμουλα 1, Dany Bahar, που εκτός από τη δουλειά του σε Red Bull και Ferrari, διετέλεσε CEO της Lotus, θα είναι εκεί στην πίστα Kartland όπου αύριο στις 20:00 το βράδυ θα γίνει ο αγώνας, στον οποίο θα συμμετέχει και ο απεσταλμένος της zougla.gr Δημήτρης Διατσίδης.

Ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της εκδήλωσης του safe-drive.org

υποστηρίζεται και από τον Δήμο Μυκόνου, αλλά και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Τουρισμού, μεταξύ άλλων χορηγών όπως η Betsson, η Givova, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, η Gendal και το SantAnna.

Ο Κώστας Μαστοράκης είναι σίγουρος ότι η επιτυχία της συνεργασίας με τον Πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων, Mario di Natale, θα εδραιώσει και θα καθιερώσει τον Αγώνα αυτό, ώστε να γίνει συνήθεια και στόχος και για τους οδηγούς και του MotoGP, πολλοί από τους οποίους έχουν εκφράσει την αγάπη τους για την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά στις 19:00 με το Καλωσόρισμα στο Chora Mykonos, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργου Λεονταρίτη, στις 20:00 θα γίνει ο «φιλικός» αγώνας kart και θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Frasco στον Καλαφάτη, πλησίον των πολυτελών βιλών Vibhu Mykonos όπου θα μένουν οι οδηγοί/αναβάτες. Εκεί θα πραγματοποιηθεί και prive party με το οποίο θα «κλείσει» η ημέρα.