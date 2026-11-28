Οδηγεί ένα από τα ταχύτερα μονοθέσια στον κόσμο, έχει γράψει ιστορία στη Formula 1, αλλά όταν πρόκειται για τα προσωπικά του έξοδα, εξακολουθεί να παίρνει χαρτζιλίκι από τη μητέρα του.

Ο λόγος για τον 20χρονο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, τον Ιταλό οδηγό της Mercedes, ο οποίος την 1η Νοεμβρίου, στο Grand Prix του Μεξικού, έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.

Παρά την επιτυχία του, οι γονείς του, Μάρκο Αντονέλι και Βερόνικα Πομάρο, έχουν φροντίσει να διατηρήσουν τον γιο τους προσγειωμένο, επιβάλλοντάς του συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του.

«Κάθε μήνα του δίνω ένα χαρτζιλίκι και πρέπει να τα βγάζει πέρα με αυτό. Έχουμε καθορίσει έναν προϋπολογισμό και πρέπει να μάθει να τον τηρεί. Του είπα ότι, αν θελήσει να πάει διακοπές αλλά έχει ήδη ξοδέψει όλα τα χρήματα των προηγούμενων μηνών, θα πρέπει να βρει μόνος του τη λύση. Δεν προερχόμαστε από πλούσιες οικογένειες. Τίποτα δεν χαρίζεται, τα πάντα πρέπει να τα κερδίζεις», ανέφερε η μητέρα του στη La Repubblica.

Η Βερόνικα εργαζόταν στα ιταλικά ταχυδρομεία, ενώ ο πατέρας του νεαρού πρωταθλητή εργαζόταν σε συνεργείο και συμμετείχε σε αγώνες αυτοκινήτων. Μάλιστα, είχε χρειαστεί να πάρει τραπεζικό δάνειο για να καλύψει τα έξοδα του αγωνιστικού εξοπλισμού και των μετακινήσεών του.

Ο φόβος των γονιών του για το μέλλον

Ο πατέρας του Αντονέλι εξήγησε σε συνέντευξή του στο ιταλικό πρακτορείο Adnkronos ότι η συμφωνία με τον γιο του δεν σημαίνει πως οι γονείς του ελέγχουν την περιουσία του. Τα χρήματα ανήκουν στον ίδιο και στόχος του μηνιαίου ορίου είναι να μάθει να αποταμιεύει και να διαχειρίζεται υπεύθυνα τα έσοδά του.

Η οικογένεια θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο να έχει ο νεαρός οδηγός την κατάληξη άλλων μεγάλων αθλητών, οι οποίοι παρά τις υψηλές απολαβές τους βρέθηκαν σε οικονομική δυσχέρεια μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύμφωνα με τους γονείς του, η μεγάλη αδυναμία του 20χρονου δεν είναι ούτε τα ακριβά ρούχα, ούτε η δημοσιότητα, αλλά τα αυτοκίνητα, καθώς θα ήθελε να αποκτήσει αρκετά από αυτά.

Ο Αντονέλι εντάχθηκε στην Ακαδημία της Mercedes σε ηλικία μόλις 12 ετών και έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1, το 2025. Έναν χρόνο αργότερα, χάρισε στην Ιταλία τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο οδηγού, έπειτα από 73 χρόνια, χωρίς ωστόσο να απαλλαγεί από τους οικονομικούς κανόνες της οικογένειάς του.