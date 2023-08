του Δημήτρη Διατσίδη

Από τα τέλη Φεβρουαρίου που έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Καββαθά, το “Ασημόσπιτο / Silverhouse”, ο δημοσιογράφος, εκδότης, οδηγός και κυρίως πιλότος αεροπλάνων και ελικοπτέρου, είχε περιέλθει σε μια σιγή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία ήταν αρκετά ενεργός.

Πριν λίγο καιρό σε ανάρτησή του ένας πρώην βουλευτής τον …πέθανε, βάζοντας μάλιστα και φωτογραφία μαζί με τον αποθανόντα ΚΚ και φυσικά με το χιούμορ που τον διακρίνει ο Κώστας Καββαθάς, σχολίασε στο σχετικό ποστ, ότι η είδηση είναι ανακριβής.

Το δικό του ποστ ακολούθησε – με τον δικό του τρόπο και το δικό του πάντα χιούμορ – και έδωσε πληροφορίες για την πολύμηνη απουσία του, κατά την οποία ταλαιπωρήθηκε σε νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης, για να επιστρέψει πρόσφατα στο σπίτι του.

Το ποστ του ΚΚ:

“Ρωτάτε (ακόμα) τι έπαθα και «χάθηκα» 7 μήνες.

Τα πάντα! Από επέμβαση στην καρδιά (mitral clip στο Ωνάσειο) ως εγκεφαλίτιδα σε άλλο νοσοκομείου (με …2% πιθανότητα επιβίωσης), δύο άγριες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, Covid και πλήρη απώλεια κινητικότητας λόγω της 6μηνης ακινησίας

Όλα αυτά και άλλα (διάρρηξη) που δεν ενδιαφέρουν με διάλυσαν. Βαδίζω με Π, κάνω φ/θεραπεία κι ονειρεύομαι πως η ζωή μου δεν πήγε χαμένη

Όμως πήγε!

Το λέω στον γάτο μου στον Λάκη αλλά δεν φαίνεται να καταλαβαίνει.

Ετοιμάζω βαλίτσες όπως λένε για το «τελευταίο της ζωής μου ταξίδειον» ευχαριστώντας όσους συμπαραστάθηκαν.

Κρίμα όμως να πεθαίνεις μόνος – προφανώς πληρώνοντας για το κακό που έχεις κάνει στους ανθρώπους

Strange are the ways of the Lord eh?

@@@@@@@@@@@@

Απαραίτητη διευκρίνιση…

Στα σχόλια μου αναφέρομαι (με όποιο χιούμορ νομίζω ότι έχει διασωθεί), στη δυσκολία που έχει κάποιος της …ηλικίας μου στην καθημερινότητα του

Η πολύμηνη ακινησία έχει αχρηστεύσει την ικανότητας να βαδίζω – εύκολα- και αυτό με καταβάλει”.

Για να ακολουθήσει ένα πολύ πιο αισιόδοξο ποστ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον κ. Νίκο Μαρκάτο και διαδικτυακά και με δύο άλλους φίλους τους.

Το νέο αισιόδοξο ποστ του ΚΚ:

“Πρέπει να παραδεχτώ ότι, είμαι «τυχερός».

Χτες ήλθαν στο σπίτι ο πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ Νίκος Μαρκάτος με την σύζυγο του Χριστίνα.

Με τον Νίκο είχαμε οργανώσει τον 1ο αγώνα για οχήματα μηδενικών ρύπων στους δρόμους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και μία σειρά ομιλιών από Έλληνες και ξένους καθηγητές.

Θυμήθηκα τις προσπάθειες να πείσω τον νέο Πρύτανη για την ανάγκη της ετήσιας οργάνωσης του «event” και την σιωπή που εισέπραξα.

Ίδια μ’ εκείνη για την επανάληψη του αγώνα ΦΑΕΘΩΝ 2004.

Μιλήσαμε και με άλλους δύο φίλους. Τον πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη και τον Κώστα Σγάντζο μοριακό βιολόγο και «πληρορικάριο» από την εξωτική Kala-Mata-:)

Κάτι αποφασίσαμε για το φθινόπωρο, μείνετε συντονισμένοι, ακόμα γίνονται θαύματα!”

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Μαρκάτος έγραψε:

“Απόψε πέρασα το βράδυ με παλιό, αληθινό φίλο, τον Κώστα τον Καββαθά, με τον οποίο τόσα κάναμε στο παρελθόν. Χάρηκα που επανήλθε η υγεία του. Σχεδιάσαμε μελλοντικές δράσεις. Αλλά θυμηθήκαμε και το μειονέκτημα της χώρας να καταλύει τη φαντασία. Στα πλαίσια του προγράμματος “ΦΑΕΘΩΝ” που είχαμε συλλάβει το 1994 διοργανώσαμε στο ΕΜΠ το Πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ,Ράλλυ, Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων με συμμετοχή 14 χωρών.Στις δύο πρώτες θέσεις τερμάτισαν 2 Αμερικάνικα θηρία και στην τρίτη θέση …..εγώ (με συνοδηγό τον Παναγιώτη Γκουντίδη) με ένα Σιτροέν Σάξο, μπροστά από τον ραλίστα οδηγό της ίδιας της Σιτροέν!. Η Σιτροέν ευγενέστατα δώρισε το αμάξι στο ΕΜΠ όπου συνεχίσαμε τις σχετικές έρευνες μαζί με τους φοιτητές. Το σχέδιο ήταν να διοργανώνονται τέτοια Ράλλυ από τους φοιτητές που ασχολούνται και βελτιώνουν τα αυτοκίνητα κάθε 4 χρόνια με εκκίνηση το βράχο της Ακρόπολης και τέρμα την εκάστοτε Ολυμπιακή Πόλη! Φυσικά το σχέδιο απερρίφθη από τον επόμενο Πρύτανη (αφού ήταν δική μου και όχι δική του ιδέα, αθάνατη Ελλαδίτσα μας!!!!) και τελικά εφαρμόστηκε χρόνια μετά από τον Έλον Μασκ με τα Tesla!

Ευτυχώς στο ΕΜΠ, και πιστεύω και σε άλλα Ιδρύματα πχ Πάτρα, υπάρχουν ομάδες φοιτητών που ασχολούνται ενεργά με την αυτοκίνηση, και μετέχουν σε διεθνείς οργανώσεις και αγώνες, όπου και διακρίνονται”.

Επικοινωνήσαμε με τον Κώστα Καββαθά και μας επιβεβαίωσε ότι κάτι καλό ετοιμάζεται για το φθινόπωρο και ότι η φυσική του κατάσταση βελτιώνεται με ασκήσεις που κάνει καθημερινά.

Άλλωστε μας έχει υποσχεθεί την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στο σπίτι του και είχαμε τη συζήτηση μπροστά στις κάμερες της zougla.gr, ότι θα ακολουθήσει μια επόμενη “συνέντευξη”, κατά την οποία θα μιλήσουμε για άλλα πολλά εκτός από μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα…

Ας θυμηθούμε αυτά που μας είπε πριν από 5 μήνες:

https://youtu.be/zsziPjuN0Ck