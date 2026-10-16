Η Tesla παρουσίασε τα ξημερώματα της Παρασκευής τη νέα γενιά του Roadster, ένα ηλεκτρικό hypercar που εξελίχθηκε με την τεχνολογία της SpaceX και επιχειρεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια ενός συμβατικού αυτοκινήτου.

Στην εντυπωσιακή επίδειξη, το νέο Roadster απογειώθηκε από το έδαφος, πραγματοποίησε ελεγχόμενες περιστροφές στον αέρα, κινήθηκε ανάποδα πάνω σε ειδική κατασκευή και επιτάχυνε από στάση στα 96,6 χλμ./ώρα σε μόλις 0,81 δευτερόλεπτα.

Ο Έλον Μασκ υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο παραγωγής θα είναι ακόμη πιο γρήγορο, παρουσιάζοντας το νέο Roadster περισσότερο ως τεχνολογικό επίτευγμα παρά ως ένα ακόμη ηλεκτρικό μοντέλο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Δοκιμών και Ανάπτυξης Πυραύλων της SpaceX στο ΜακΓκρέγκορ του Τέξας, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με παρουσίαση διαστημικής τεχνολογίας παρά με πρεμιέρα αυτοκινήτου.

Απογειώθηκε, έκανε περιστροφές και προσγειώθηκε μόνο του

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, το Roadster κινήθηκε αρχικά ανάποδα σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα, παραμένοντας «κολλημένο» στην επιφάνεια.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το έδαφος, πραγματοποίησε περιστροφή στον αέρα και προσγειώθηκε ελεγχόμενα με τη βοήθεια του συστήματος προώθησης.

Σε ακόμη πιο απαιτητική δοκιμή, το αυτοκίνητο πραγματοποίησε άλμα πάνω από ένα Tesla Semi και άλλα μοντέλα της εταιρείας.

Στις εναέριες επιδείξεις δεν υπήρχε οδηγός στο εσωτερικό. Στη θέση του είχε τοποθετηθεί μία φιγούρα Starman, αντίστοιχη με εκείνη που είχε χρησιμοποιηθεί στο Tesla Roadster που είχε εκτοξευθεί στο Διάστημα με πύραυλο της SpaceX.

Ο αντιπρόεδρος Μηχανικής Οχημάτων της Tesla, Λαρς Μοράβι, διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε πραγματικός άνθρωπος στη θέση του οδηγού, ενώ ο Μασκ σχολίασε ότι η επιλογή έγινε για λόγους ασφαλείας.

Δέκα προωθητήρες με πεπιεσμένο αέρα

Η πλέον ασυνήθιστη τεχνολογία του νέου Roadster προέρχεται από τη συνεργασία Tesla και SpaceX. Το όχημα διαθέτει δέκα ακροφύσια προώθησης, τα οποία χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα αντί για συμβατικό πυραυλικό καύσιμο.

Το σύστημα τροφοδοτείται από δύο δεξαμενές πολύ υψηλής πίεσης, συνολικής χωρητικότητας περίπου 600 λίτρων, οι οποίες, σύμφωνα με τον Μοράβι, αποθηκεύουν περίπου 250 κιλά πεπιεσμένου αέρα.

Οι τέσσερις πίσω προωθητήρες μπορούν να παράγουν συνολική ώση άνω των 80 kN, με τον αέρα να εξέρχεται με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη του ήχου.

Οι υπόλοιποι προωθητήρες βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του αμαξώματος και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κλίσης και του προσανατολισμού του αυτοκινήτου όταν βρίσκεται στον αέρα.

Όπως υποστήριξε ο Μασκ, το Roadster διαθέτει τόσο κύριους προωθητήρες όσο και συστήματα ελέγχου προσανατολισμού, γεγονός που του επιτρέπει να πραγματοποιεί ελεγχόμενες εναέριες κινήσεις.

Οι δεξαμενές γεμίζουν ξανά από το ίδιο το αυτοκίνητο

Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με την Tesla, το σύστημα δεν απαιτεί κάποιο ειδικό καύσιμο ή εξωτερικό ανεφοδιασμό μετά από κάθε χρήση.

Οι δεξαμενές μπορούν να επανασυμπιέζουν αέρα μέσω συστήματος που βρίσκεται ενσωματωμένο στο ίδιο το αυτοκίνητο.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι αυτό επιτρέπει στο Roadster να επαναφέρει μόνο του την πίεση στις δεξαμενές και να χρησιμοποιεί εκ νέου τους προωθητήρες.

0-96,6 χλμ./ώρα σε 0,81 δευτερόλεπτα

Μεγάλο μέρος της παρουσίασης επικεντρώθηκε στην επιτάχυνση.

Ο αρχικός στόχος της Tesla ήταν να κατεβάσει τον χρόνο από στάση στα 60 μίλια/ώρα, δηλαδή στα 96,6 χλμ./ώρα, κάτω από το ένα δευτερόλεπτο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης προσπάθειας, το σύστημα χρονομέτρησης εμφάνισε τον εξωπραγματικό χρόνο των 0,17 δευτερολέπτων, με τους ανθρώπους της Tesla να ξεκαθαρίζουν αμέσως ότι επρόκειτο για σφάλμα μέτρησης.

Η επίδοση που τελικά ανακοίνωσε η εταιρεία ήταν 0,81 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται, πάντως, για μέτρηση της ίδιας της Tesla στο πλαίσιο της παρουσίασης και όχι για αποτέλεσμα ανεξάρτητης πιστοποιημένης δοκιμής.

Ο Μασκ υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο παραγωγής θα μπορεί να κινηθεί ακόμη ταχύτερα, καθώς η εταιρεία θα επιχειρήσει να αυξήσει περαιτέρω την ισχύ και να περιορίσει το βάρος.

Σύστημα αναρρόφησης που το «κολλά» στο έδαφος

Πέρα από τους προωθητήρες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα ενεργής αεροδυναμικής που βρίσκεται κάτω από το Roadster.

Ισχυροί ανεμιστήρες δημιουργούν υποπίεση κάτω από το αμάξωμα, τραβώντας ουσιαστικά το αυτοκίνητο προς την επιφάνεια του δρόμου.

Η διαφορά σε σχέση με τα συνηθισμένα αεροδυναμικά βοηθήματα είναι ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν χρειάζεται υψηλή ταχύτητα για να παράγει σημαντική κάθετη δύναμη.

Σύμφωνα με την Tesla, η αναρρόφηση μπορεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε το Roadster να παραμένει προσκολλημένο ακόμη και όταν βρίσκεται ανάποδα.

Ο Μοράβι ανέφερε ότι το σύστημα μπορεί να αναπτύξει δύναμη της τάξης των 2g, ενώ σε συνθήκες πίστας η εταιρεία υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο θα μπορεί να ξεπερνά τα 2g πλευρικής επιτάχυνσης στις στροφές.

Ο Μασκ εκτίμησε ότι αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο Roadster να διεκδικήσει ρεκόρ γύρου σε πίστες.

Δύο διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας

Το σύστημα αναρρόφησης μεταβάλλει τη λειτουργία του ανάλογα με την ταχύτητα.

Σε χαμηλές ταχύτητες δημιουργεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποπίεση ώστε να αυξάνεται η πρόσφυση.

Σε υψηλότερες ταχύτητες, ειδικά ανοίγματα στο εμπρός και πίσω μέρος μεταβάλλουν τη ροή του αέρα κάτω από το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, το Roadster διαθέτει ενεργή πίσω αεροτομή, η οποία αλλάζει αυτόματα γωνία ώστε να εξισορροπεί την ανάγκη για κάθετη δύναμη με τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Πάνω από 370 χλμ./ώρα – Ο Μασκ μιλά για ακόμη περισσότερα

Κατά την παρουσίαση έγινε λόγος και για την τελική ταχύτητα.

Ο Μοράβι ανέφερε ότι το Roadster έχει ήδη ξεπεράσει τα 370 χλμ./ώρα, χωρίς όμως να δοθούν λεπτομέρειες ανεξάρτητης μέτρησης.

Ο Έλον Μασκ έθεσε ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο, λέγοντας ότι θα ήθελε το αυτοκίνητο να ξεπεράσει ακόμη και το μισό της ταχύτητας του ήχου, δηλαδή περίπου 610 χλμ./ώρα.

Πρόκειται, ωστόσο, για στόχο που διατύπωσε ο ίδιος και όχι για επιβεβαιωμένη δυνατότητα του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση με έμπνευση από το SR-71 Blackbird

Η σχεδίαση του νέου Roadster αντλεί στοιχεία από την αεροναυπηγική και ειδικότερα από το αμερικανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος SR-71 Blackbird.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Tesla, Φραντς φον Χολτσχάουζεν, εξήγησε ότι στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα πολύ ελαφρύ και αεροδυναμικό αυτοκίνητο, το οποίο ταυτόχρονα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τους προωθητήρες, τις δεξαμενές αέρα και το σύστημα αναρρόφησης.

Το νέο Roadster είναι διθέσιο και διαθέτει καθίσματα ενσωματωμένα στη δομή του πλαισίου για εξοικονόμηση βάρους.

Εξοπλίζεται επίσης με steer-by-wire, δηλαδή ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης χωρίς συμβατική μηχανική σύνδεση του τιμονιού με τους τροχούς, καθώς και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πέδηση και επιτάχυνση.

Το τιμόνι διατηρεί τη χαρακτηριστική μορφή yoke.

«Το τελευταίο Tesla που θα οδηγείται από άνθρωπο»

Ο Μασκ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον ρόλο που προορίζεται να έχει το Roadster στη μελλοντική γκάμα της Tesla.

Όπως δήλωσε, μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να είναι το μοναδικό μοντέλο της εταιρείας που θα εξακολουθεί να έχει χειροκίνητη οδήγηση.

Η τοποθέτηση συνδέεται με τη στρατηγική της Tesla να επενδύει όλο και περισσότερο στην πλήρη αυτονομία και στα ρομποτικά οχήματα.

Το Roadster, αντίθετα, παρουσιάζεται ως ένα μοντέλο σχεδιασμένο πρωτίστως γύρω από την εμπειρία του οδηγού.

Ερωτήματα για το αν θα μπορεί να κυκλοφορεί παντού

Οι ιδιαίτερες δυνατότητες του αυτοκινήτου δημιουργούν και σημαντικά ρυθμιστικά ζητήματα.

Η Tesla έχει διευκρινίσει ότι τα συστήματα με τους προωθητήρες θα αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές.

Ο ίδιος ο Μασκ παραδέχθηκε ότι δεν είναι βέβαιο αν όλες οι λειτουργίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα σε κάθε χώρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Roadster δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας, αλλά κυρίως ως ένα όχημα ακραίων επιδόσεων και οδηγικής εμπειρίας.

Παραγωγή το 2028 μετά από χρόνια καθυστερήσεων

Η δεύτερη γενιά του Roadster είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2017, με την Tesla να έχει αρχικά ανακοινώσει ότι οι παραδόσεις θα ξεκινούσαν το 2020.

Ακολούθησαν επανειλημμένες καθυστερήσεις, καθώς η εταιρεία έδωσε προτεραιότητα σε άλλα μοντέλα και τεχνολογικά projects.

Με βάση το τελευταίο χρονοδιάγραμμα, η παραγωγή αναμένεται πλέον να ξεκινήσει το 2028, περίπου 11 χρόνια μετά την πρώτη αποκάλυψη της νέας γενιάς.

Η παρουσίαση συνέπεσε και με τα 20 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση του αρχικού Tesla Roadster, του αυτοκινήτου που αποτέλεσε ουσιαστικά την αφετηρία της Tesla στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Πόσο θα κοστίζει

Η τελική τιμή αγοράς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην αμερικανική ιστοσελίδα κρατήσεων της Tesla, για μία παραγγελία απαιτείται αρχικά καταβολή 5.000 δολαρίων με πιστωτική κάρτα και στη συνέχεια τραπεζική μεταφορά άλλων 45.000 δολαρίων μέσα σε δέκα ημέρες.

Το συνολικό ποσό των 50.000 δολαρίων αφορά αποκλειστικά την κράτηση και όχι την τελική τιμή του αυτοκινήτου.

Ανοιχτά παραμένουν επίσης κρίσιμα τεχνικά ζητήματα, όπως η χωρητικότητα της μπαταρίας, η πραγματική αυτονομία, η ισχύς του συστήματος κίνησης και η ταχύτητα φόρτισης.

Από τους πυραύλους της SpaceX στους δρόμους

Η Tesla και η SpaceX έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστική στιγμή την εκτόξευση του προσωπικού Roadster του Μασκ στο Διάστημα με πύραυλο Falcon Heavy.

My OG Roadster is still orbiting Mars and Earth — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Αυτή τη φορά η λογική αντιστρέφεται: αντί να σταλεί ένα αυτοκίνητο στο Διάστημα, τεχνολογία που προέρχεται από τον κόσμο των πυραύλων επιχειρεί να περάσει σε ένα αυτοκίνητο παραγωγής.

Το αν το νέο Roadster θα καταφέρει τελικά να περάσει από τις θεαματικές επιδείξεις στην πραγματική παραγωγή με τις επιδόσεις που υπόσχεται η Tesla θα αποτελέσει και τη μεγαλύτερη δοκιμασία για το φιλόδοξο project.