Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από κινηματογραφική σκηνή σημειώθηκε στο Λας Βέγκας, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει μία οδηγό για έλεγχο, όμως η κατάσταση εξελίχθηκε σε καταδίωξη για έναν ιδιαίτερο λόγο: η ίδια ήταν κωφάλαλη και δεν είχε αντιληφθεί ότι την ακολουθούσαν περιπολικά.

Το συμβάν σημειώθηκε στο North Las Vegas το 2021, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο για τυπικό έλεγχο. Παρά τα φώτα και τις σειρήνες του περιπολικού, η οδηγός συνέχισε να κινείται κανονικά στον δρόμο, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να πιστέψουν αρχικά ότι προσπαθούσε να διαφύγει.

Η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε και ξεκίνησε καταδίωξη, με τα περιπολικά να ακολουθούν το όχημα στους δρόμους της πόλης, προσπαθώντας να το αναγκάσουν να σταματήσει. Ωστόσο, η οδηγός δεν ανταποκρινόταν στα σήματα των αστυνομικών, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αγνοούσε σκόπιμα τις εντολές.

Τελικά το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο. Εκεί αποκαλύφθηκε ο λόγος για τον οποίο δεν είχε αντιδράσει στις σειρήνες, καθώς ήταν κωφάλαλη και δεν είχε αντιληφθεί ότι η αστυνομία προσπαθούσε να την σταματήσει.

Ωστόσο, τα προβλήματα για την οδηγό δεν σταμάτησαν εκεί. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε έγκυρη άδεια οδήγησης, γεγονός που οδήγησε τελικά στη σύλληψή της, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες των αστυνομικών.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί σχολίασαν πόσο εύκολα ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να παρεξηγηθεί, ειδικά όταν οι αστυνομικοί δεν γνωρίζουν ότι ο οδηγός έχει πρόβλημα ακοής.

Η οδηγός προχώρησε σε μήνυση καθώς τα χέρια της, που ήταν σαφώς το κύριο μέσο επικοινωνίας της μέσω της νοηματικής γλώσσας, ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη της με χειροπέδες, ενώ οι κόρες της παρακολουθούσαν. Τελικά η υπόθεση του 2021 εκδικάστηκε χθες και ορίστηκε αποζημίωση 2.1 εκατ. δολαρίων.