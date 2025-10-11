Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Γνωρίστε τον κ. Έβανς, έναν 92χρονο κύριο από το Μπόρνμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος μόλις παρέλαβε μια ολοκαίνουργια Porsche 911 GT3. Όχι για τον εγγονό του. Όχι ως συλλεκτικό κομμάτι κάποια συλλογής. Για τον εαυτό του. Ως δώρο επετείου. Και ναι, έφερε μαζί του τη σύζυγό του για την παραλαβή.

Τα περισσότερα ζευγάρια γιορτάζουν την επέτειο του γάμου τους με ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των κεριών, ίσως ένα ωραίο ποτήρι σαμπάνιας και ένα κόσμημα. Ο κ. και η κ. Έβανς, ωστόσο, αποφάσισαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να σηματοδοτήσουν επτά δεκαετίες κοινής ζωής ήταν να παραλάβουν ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ.

Αντί λοιπόν για το φως των κεριών, αυτή η επέτειος φωτίστηκε από τη λάμψη των προβολέων της GT3. Η αντιπροσωπεία στο Μπόρνμουθ μοιράστηκε μια φωτογραφία του ευτυχισμένου ζευγαριού και του νέου τους οχήματος: μια Porsche 911 GT3 του 2025 με φινίρισμα σε εκπληκτικό μεταλλικό Oak Green.

Ο κ. Έβανς στέκεται μπροστά από το αυτοκίνητο, κρατώντας τη σύζυγό του από τους ώμους και χαμογελώντας σαν άντρας στα μισά του χρόνια, κάτι που, λαμβάνοντας υπόψη το αυτοκίνητο που μόλις αγόρασε, είναι απολύτως λογικό. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το ποια αυτοκίνητα έχουν κοσμήσει το γκαράζ του στο παρελθόν, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: αυτή είναι η πρώτη του Porsche.

Για όσους μπορεί να μην γνωρίζουν, η Porsche 911 GT3 δεν είναι ένα συνηθισμένο σπορ αυτοκίνητο. Κάτω από αυτό το κομψό, αεροδυναμικό αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός, επίπεδος εξακύλινδρος κινητήρας 4,0 λίτρων που αποδίδει 510 ίππους και 450 Nm ροπής. Διατίθεται είτε με επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη PDK είτε με εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το ποιο επέλεξε ο κ. Evans, αλλά δεδομένου του τολμηρού πνεύματός του, μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι επέλεξε το χειροκίνητο.

Η 911 GT3, εκτός από το 0-100 σε 3.2 δευτ. στρίβει εντυπωσιακά και διαπρέπει μέσα στην πίστα και τις στροφές. Μάλιστα διατίθεται και με πακέτο Weissach, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για πίστα, το οποίο προσθέτει εξαρτήματα από ανθρακονήματα για επιπλέον απόδοση και στυλ αλλά και roll cage.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η σπορ Porsche 911 GT3 ξεκινά από 158.000 λίρες, που μεταφράζεται σε 181.000 ευρώ περίπου. Ο κ. Evans και η σύζυγός του έχουν αποδείξει ότι το πάθος για την οδήγηση δεν ξεθωριάζει με την ηλικία. Ενώ άλλοι μπορεί να αρκούνται σε μια χαλαρή κρουαζιέρα, αυτό το ζευγάρι επέλεξε να γιορτάσει τα ορόσημα της ζωής με ένα βρυχηθμό, όχι ψίθυρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Porsche Centre Bournemouth (@porschebournemouth)



Να πούμε πάντως, πως όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεξάρτητα από την ηλικία, εάν ο οδηγός περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, μπορεί να οδηγεί νόμιμα και να ανανεώνει συνεχώς το δίπλωμα του.