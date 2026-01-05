Ένα περιστατικό που μοιάζει να βγήκε από ταινία δράσης συνέβη στα μέσα Δεκεμβρίου στην πόλη Laughlin της Νεβάδας (ΗΠΑ) και όλα καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Cletis Reed, είχε μόλις ανοίξει το κάλυμμα του υδρομασάζ του και γύρισε στο εσωτερικό του σπιτιού για να πάρει κάτι να πιει όσο ετοιμαζόταν το νερό, όταν άκουσε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Τη στιγμή που βγήκε έξω, είδε κάτι απίστευτο: ένα αυτοκίνητο είχε σφηνώσει στο πίσω μέρος της αυλής του, αφού είχε διαλύσει πρώτα τη μάντρα, καταλήγοντας πάνω στο υπόστεγο της πισίνας.

Μέσα σε όλον αυτό τον χαμό, ο οδηγός του αυτοκινήτου εκσφενδονίστηκε από το παράθυρο και… προσγειώθηκε στην ρηχή πλευρά της πισίνας. Η οδηγός ξεπρόβαλε από το νερό ζαλισμένη αλλά ζωντανή.

Ο Reed και γείτονες έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να την βγάλουν από το νερό. Ο ίδιος είπε ότι αν είχε μείνει λίγο περισσότερο εκεί που στεκόταν, σήμερα δεν θα ήταν πια εδώ. Τελικά κανείς δεν τραυματίστηκε, όμως οι ζημιές είναι σοβαρές: Σπασμένη μάντρα, ζημιές στην μολυσμένη με λάδι μηχανής πισίνα και όσα ακόμα, με τον ιδιοκτήτη να εκτιμά ένα σύνολο κοντά στα 300.000 ευρώ.

Η αστυνομία εξετάζει τις συνθήκες του συμβάντος, αν και έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως η οδηγός του οχήματος, έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και είχε ήδη παραβιάσει αρκετούς κανόνες του Κ.Ο.Κ. πριν φτάσει στην πισίνα.

Πηγή: Carscoops