Τι κι αν ο Κ.Ο.Κ. έχει γίνει πιο αυστηρός από ποτέ. Τι κι αν υπάρχει μία τάση προς συμμόρφωση από μεγάλο μέρος των οδηγών, πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που έχουν τσακωθεί με τη λογική.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ομάδα του Facebook (NinjaTV) δείχνει έναν άνδρα να οδηγεί το δίκυκλό του, έχοντας τον μεγαλόσωμο σκύλο του να ακουμπάει στο… τιμόνι. Σα να μην έφτανε αυτό, από τα ηχομονωτικά πλαστικά είναι ξεκάθαρο πως βρίσκεται στην Εθνική οδό, με τον ίδιο να φαίνεται πως έχει ανοίξει τέρμα το γκάζι και την ταχύτητα να μοιάζει κοντά στα 80χλμ./ώρα. Φυσικά ούτε λόγος για κράνος…

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Σε μια εποχή που όλοι κοιτάνε τα όρια ταχύτητας και τις κάμερες, ο συγκεκριμένος οδηγός φαίνεται παντελώς αδιάφορος για όλα. Όχι μόνο για το τι λέει ο νόμος, αλλά και για την ασφάλεια τόσο του ίδιου, όσο και του δίποδου φίλου του. Δεν λέμε πως δεν αγαπάει τον σκύλο του, όμως σίγουρα τον βάζει σε μεγάλο ρίσκο, όπως και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, σε περίπτωση που προκληθεί κάποιο ατύχημα.