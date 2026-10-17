Φανταστείτε να αγοράζετε μια Ferrari και να την αφήνετε στο γκαράζ για σχεδόν τρεις δεκαετίες, οδηγώντας την συνολικά μόλις 171 χιλιόμετρα. Για τους περισσότερους φίλους της αυτοκίνησης, κάτι τέτοιο μοιάζει σχεδόν αδιανόητο. Για τους συλλέκτες, όμως, μπορεί να αποτελεί την ευκαιρία μιας ζωής.

Μια Ferrari F50 του 1997, η οποία έχει διανύσει μόλις 171 χλμ. από τότε που βγήκε από το εργοστάσιο, ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί στις 31 Οκτωβρίου, στο Λας Βέγκας. Ο οίκος δημοπρασιών Broad Arrow Auctions εκτιμά ότι η τιμή της μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 17 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την ισοτιμία.

Εάν επιτευχθεί αυτή η τιμή, η συγκεκριμένη F50 θα καταρρίψει το ρεκόρ δημοπρασίας για το μοντέλο, επιβεβαιώνοντας πόσο μεγάλη αξία μπορούν να αποκτήσουν τα εξαιρετικά σπάνια αυτοκίνητα με ελάχιστη χρήση και αυθεντικά χαρακτηριστικά.

Μόλις 171 χιλιόμετρα σε σχεδόν 30 χρόνια

Η συγκεκριμένη Ferrari είναι το 334ο αυτοκίνητο από τα μόλις 349 που κατασκευάστηκαν συνολικά μεταξύ 1995 και 1997. Φέρει αριθμό πλαισίου 107165 και παραδόθηκε καινούργια στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω της Maranello Sales Ltd.

Το αμάξωμά της είναι βαμμένο στο εμβληματικό κόκκινο Rosso Corsa, ενώ στο εσωτερικό συναντάμε μαύρες δερμάτινες επενδύσεις Nero και κόκκινες λεπτομέρειες στα καθίσματα. Η κατάστασή της περιγράφεται ως εξαιρετική, κάτι που σε συνδυασμό με τα ελάχιστα χιλιόμετρα και τη σπανιότητά της αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον εύπορων συλλεκτών από όλο τον κόσμο.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το αυτοκίνητο διατηρεί όχι μόνο την εργοστασιακή αφαιρούμενη σκληρή οροφή, αλλά και μια σειρά από αυθεντικά αξεσουάρ. Ανάμεσά τους βρίσκονται παπούτσια οδήγησης J.P. Tod’s, ένα σετ αποσκευών Schedoni τριών τεμαχίων, εργαλειοθήκη, ειδικά καλύμματα για το αυτοκίνητο, τα καθίσματα και το τιμόνι, καθώς και διάφορα εργαλεία και αναλώσιμα.

V12 από την εποχή της Formula 1 και χειροκίνητο κιβώτιο

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 κινητήρας 4,7 λίτρων, απόδοσης 513 ίππων. Η τεχνολογία του βασίζεται στην εμπειρία που είχε αποκτήσει η Ferrari από τη Formula 1, ενώ η ισχύς περνά στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων με τον χαρακτηριστικό μεταλλικό οδηγό επιλογής ταχυτήτων.Σε μια εποχή όπου τα σύγχρονα supercars βασίζονται ολοένα περισσότερο στην ηλεκτροκίνηση, στα υβριδικά συστήματα και στα ηλεκτρονικά βοηθήματα, η F50 αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φιλοσοφία.

Αυτό ακριβώς το στοιχείο θεωρεί ότι αναζητούν πλέον αρκετοί συλλέκτες ο Alexander Weaver, αντιπρόεδρος και ειδικός αυτοκινήτων της Broad Arrow Auctions. «Η F50 προσφέρει την απόλυτη μηχανική, αφιλτράριστη οδηγική εμπειρία, με τεχνολογία που προέρχεται από τη Formula 1. Για έναν σοβαρό συλλέκτη, είναι ό,τι πιο κοντινό μπορεί να βρει σήμερα στην εμπειρία παραλαβής μιας ολοκαίνουργιας F50», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από τα 5 εκατ. στα 20 εκατ. δολάρια

Η εκτίμηση για περισσότερα από 20 εκατ. δολάρια δεν προκύπτει τυχαία. Η αγορά των συλλεκτικών Ferrari έχει καταγράψει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, με τις εξαιρετικά σπάνιες εκδόσεις και τα αυτοκίνητα με ξεχωριστή ιστορία να συγκεντρώνουν ολοένα υψηλότερες προσφορές. Τον Αύγουστο, μια κίτρινη Ferrari F50 στο χρώμα Giallo Modena πωλήθηκε έναντι 14,575 εκατ. δολαρίων, σημειώνοντας το ρεκόρ δημοπρασίας για το μοντέλο. Εκείνο το αυτοκίνητο είχε διανύσει περίπου 7.253 χιλιόμετρα. Μια άλλη F50, που ανήκε παλαιότερα στον πυγμάχο Mike Tyson, πωλήθηκε τον Αύγουστο έναντι 12,1 εκατ. δολαρίων, ενώ ένα αυτοκίνητο από τη συλλογή του επαγγελματία γκόλφερ Ian Poulter άλλαξε χέρια τον Ιανουάριο για 12,2 εκατ. δολάρια.

Φυσικά, τα 20 εκατ. δολάρια παραμένουν προς το παρόν εκτίμηση και όχι επιβεβαιωμένη τιμή πώλησης. Το αν η συγκεκριμένη F50 θα καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο θα φανεί στις 31 Οκτωβρίου.