Η ηλεκτρική εποχή φέρνει μαζί της έξυπνες τεχνολογίες, αλλά και απροσδόκητες στιγμές. Το ηλεκτρικό SUV της Xiaomi SU7, έχει γίνει ήδη best seller στην χώρα του, καθώς έχει εξαιρετική τιμή, απίστευτες επιδόσεις και όλη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας (μάλιστα στην κορυφαία έκδοσή του, έχει σημειώσει και εξωπραγματικό χρόνο στο Nurburgring).

Το αυτοκίνητο, ανάμεσα στις δεκάδες τεχνολογίες άνεσης και ασφαλείας, προσφέρει και την επιλογή για πλήρως αυτόνομο παρκάρισμα. Οδηγός και επιβάτες μπορούν να βγουν από το όχημα, να πατήσουν την λειτουργία στο κλειδί και το όχημα να τα αναλάβει όλα μόνο του. Σε μία περίπτωση όμως, (που καταγράφηκε και από κάμερα), το αυτοκίνητο τα έκανε… μαντάρα.

Όπως θα δείτε και στα πλάνα, οδηγός και επιβάτες κατεβαίνουν και αφήνουν το όχημα να παρκάρει μόνο του, σε ένα στενό σημείο δίπλα σε λίμνη. Το ΕΩ ξεκίνησε να κινείται μόνο του, αντί όμως να ακολουθήσει τη σωστή πορεία προς τη θέση στάθμευσης, συνέχισε την κίνησή του μέχρι που τελικά ο εμπρός προφυλακτήρας βυθίστηκε μέσα στη λιμνούλα, δημιουργώντας μια παράξενη (και λιγάκι αστεία), κατάσταση.

Τι συνέβη στην τεχνολογία αυτόματης στάθμευσης;

Αν και η ακριβής αιτία του «λάθους» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί από την Xiaomi, (ούτε έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση), η εικόνα δείχνει ότι το σύστημα εκείνη τη στιγμή, δεν κατάφερε να διακρίνει την επιφάνεια του νερού ως εμπόδιο, ή να εκτιμήσει σωστά την απόσταση και την κλίση του εδάφους. Τέτοιες λειτουργίες βασίζονται σε δεδομένα από αισθητήρες, κάμερες και λογισμικά μοντέλα περιβάλλοντος, και φυσικά μπορούν να «ξεγελαστούν» από επιφάνειες, αντανακλάσεις ή συνθήκες που δεν έχουν προβλεφθεί πλήρως.

Το συμβάν δείχνει ότι, ακόμα και οι πιο εξελιγμένες υποβοηθήσεις στάθμευσης έχουν τα όριά τους, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν αναπάντεχες συνθήκες περιβάλλοντος ή επιφάνειες που δεν αντιστοιχούν σε «ασφαλή», κλασικό χώρο. Παρόλο που τα συστήματα αυτά βελτιώνονται συνεχώς, μέσω λογισμικού, δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης, γίνεται ξεκάθαρο πως η ανθρώπινη επίβλεψη παραμένει απαραίτητη σε κάθε περίπτωση. Το συμβάν με το ηλεκτρικό SUV της Xiaomi πιθανότατα θα οδηγήσει σε πέρασμα νέων δεδομένων μέσω λογισμικού, και αναβαθμίσεις, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες «βουτιές» στο μέλλον. Μέχρι τότε, θυμίζει ότι ακόμα και στα πιο «έξυπνα» αυτοκίνητα, ο ανθρώπινος παράγων παραμένει αναντικατάστατος στην οδήγηση, και στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος.