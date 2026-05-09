Φαντάσου να ανοίγεις την εφαρμογή της Uber, να περιμένεις ένα συνηθισμένο sedan και ξαφνικά μπροστά σου να σταματά μία Pagani Huayra 3.5 εκατ. ευρώ. Αυτό ακριβώς συνέβη σε δύο ανυποψίαστους επιβάτες στις ΗΠΑ και το video έχει ήδη γίνει viral στο διαδίκτυο (τόσο για το αμάξι, όσο και για τις αντιδράσεις τους).

Στο clip που δημοσίευσε ο γνωστός YouTuber και συλλέκτης supercar, Parker Nirenstein από το κανάλι Vehicle Virgins, ο επιβάτης αρχικά πιστεύει πως έχει γίνει κάποιο λάθος. Στέκεται δίπλα στο ιταλικό hypercar και προσπαθεί να καταλάβει αν όντως αυτό είναι το Uber του. Και ναι… ήταν.

Η αντίδρασή του τα λέει όλα

Μόλις μπαίνει μέσα, το σοκ συνεχίζεται. Ο οδηγός αποφασίζει να του δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει το αυτοκίνητο και πατά βαθιά το γκάζι, με τον twin-turbo V12 κινητήρα της Pagani να γεμίζει την καμπίνα με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους που υπάρχουν σήμερα στην αυτοκίνηση.

Το συγκεκριμένο Pagani Huayra αποδίδει περίπου 755 ίππους και 1.100 Nm ροπής από τον AMG V12 κινητήρα 6λτ. με την κίνηση να περνά αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω 7τάχυτου κιβωτίου Xtrac. Στην πράξη, αυτό σημαίνει 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2.8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 383 χλμ./ώρα, και ήχο που κάνει ακόμα και ανθρώπους που δεν ασχολούνται με αυτοκίνητα να γυρίζουν το κεφάλι.

Το πιο αστείο σημείο του video είναι όταν ο οδηγός αποκαλύπτει ότι συνήθως δεν κάνει Uber με την Pagani, αλλά χρησιμοποιεί μία Mercedes S-Class για τις καθημερινές του διαδρομές. Προφανώς όμως, αυτή τη φορά αποφάσισε να προσφέρει στους πελάτες του μία εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν ποτέ.

Και για να καταλάβει κανείς πόσο σπάνιο είναι όλο αυτό, αρκεί να θυμίσουμε πως η Pagani κατασκευάζει τα αυτοκίνητά της χειροποίητα και σε εξαιρετικά περιορισμένους αριθμούς. Η Huayra θεωρείται από πολλούς όχι απλώς hypercar, αλλά έργο τέχνης πάνω σε τροχούς. Βέβαια δεν είναι ξεκάθαρο αν το video αποτελεί κανονική Uber διαδρομή ή απλώς ένα χιουμοριστικό social experiment για content. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει.