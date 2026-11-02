Πόσες φορές μπορεί να αντικρίσει κανείς το γραμματοκιβώτιό του πεσμένο στο έδαφος, επειδή κάποιος οδηγός δεν κατάφερε να κρατήσει το αυτοκίνητό του στον δρόμο; Για έναν Αμερικανό ιδιοκτήτη σπιτιού, η απάντηση ήταν οκτώ φορές μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Και όταν η υπομονή του εξαντλήθηκε, αποφάσισε να δώσει μια οριστική λύση στο πρόβλημα.

Ο Travis Howard, ξυλουργός που δημοσιεύει βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok με το όνομα @builtbytravis, παρουσίασε την κατασκευή που δημιούργησε για να σταματήσει τις επαναλαμβανόμενες καταστροφές. Το βίντεό του συγκέντρωσε περισσότερες από 4 εκατομμύρια προβολές, με το νέο γραμματοκιβώτιο να προκαλεί συζητήσεις για την αντοχή του, αλλά και για το κατά πόσο μια τέτοια κατασκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς.

«Σε παρακαλώ, μην ξαναχτυπήσεις το γραμματοκιβώτιό μου, γιατί θα μπλέξεις άσχημα», λέει χαρακτηριστικά στην αρχή του βίντεο, δείχνοντας μετά πώς έφτιαξε το νέο τσιμεντένιο του γραμματοκιβώτιο το οποίο μάλιστα έχει γερές βάσεις και κάτω από το έδαφος.



Όταν ένα γραμματοκιβώτιο γίνεται οδικός κίνδυνος

Το πρόβλημα είναι ότι μια κατασκευή σχεδιασμένη να αντέχει σχεδόν τα πάντα δεν είναι απαραίτητα ασφαλής όταν βρίσκεται δίπλα σε έναν δρόμο. Στις ΗΠΑ, οι σχετικές οδηγίες προβλέπουν στηρίγματα που μπορούν να υποχωρήσουν σε περίπτωση πρόσκρουσης. Η λογική είναι να περιορίζεται ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού όταν ένα όχημα προσκρούσει πάνω τους.

Αντίθετα, μια ιδιαίτερα βαριά και άκαμπτη βάση από σκυρόδεμα μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερό εμπόδιο στην άκρη του δρόμου. Αυτό ακριβώς είναι που έχει διχάσει τους χρήστες του TikTok. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Howard δημιούργησε μια επικίνδυνη κατασκευή, η οποία θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες από την καταστροφή ενός γραμματοκιβωτίου. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να προστατεύσει την περιουσία του, ειδικά έπειτα από τόσα περιστατικά.

Μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με αγωγή;

Εάν μια κατασκευή παραβιάζει τους σχετικούς κανόνες και προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά σε όχημα, μπορεί να προκύψουν ζητήματα αστικής ευθύνης για τον ιδιοκτήτη. Υπάρχει μάλιστα μια χαρακτηριστική υπόθεση από το Οχάιο, όπου οδηγός έμεινε παράλυτος έπειτα από πρόσκρουση σε ιδιαίτερα ενισχυμένο γραμματοκιβώτιο. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης δεν κρίθηκε υπεύθυνος για τον τραυματισμό του, καθώς η κατασκευή είχε γίνει έπειτα από επανειλημμένα περιστατικά βανδαλισμού και κρίθηκε ότι βρισκόταν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.