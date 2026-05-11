Η Waymo εδώ και χρόνια προσφέρει στις Η.Π.Α. μετακινήσεις με τη χρήση αυτόνομου στόλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στην εφαρμογή, καλούν το όχημα το οποίο φτάνει χωρίς οδηγό και φυσικά η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο “παιχνίδι” και η Κίνα με δικά της ηλεκτρικά robotaxi, τα οποία όμως φαίνεται πως “μπλοκάρουν” συχνά με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά (δείτε το αντίστοιχο θέμα ΕΔΩ).

Η Waymo λοιπόν βρίσκεται εδώ και μήνες στο Λονδίνο όπου πραγματοποιεί δοκιμές πριν την επίσημη έναρξη παροχής υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται όμως πως άρχισαν τα… ευτράπελα, καθώς όχημά της χωρίς οδηγό, φαίνεται πως μπερδεύτηκε σε αδιέξοδο δρόμο και δεν μπορούσε να βρει τρόπο να βγει.

Το “αδιέξοδο” του robotaxi



Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, το ηλεκτρικό Jaguar I-Pace της Waymo μπήκε σε έναν στενό δρόμο που καταλήγει σε αδιέξοδο και στη συνέχεια δυσκολεύτηκε να πραγματοποιήσει αναστροφή. Σε ένα από τα βίντεο, το αυτοκίνητο φαίνεται να κάνει συνεχώς όπισθεν μέσα στη νύχτα, προκαλώντας θόρυβο που ξύπνησε κατοίκους της περιοχής. Σε άλλο πλάνο, το όχημα προσπαθεί με αρκετές μανούβρες να ξεφύγει από το στενό σημείο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κτήρια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κάτοικο που ανέβασε το βίντεο, παρόμοιο περιστατικό συνέβη τρεις φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Το Λονδίνο αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο από τις ΗΠΑ

Όπως φαίνεται, οι δρόμοι του Λονδίνου αποτελούν πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από τους μεγάλους δρόμους των Η.Π.Α. (που να ερχόταν και στην Κυψέλη δηλαδή). Τα στενά σοκάκια, οι μονόδρομοι, τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και η ιδιαίτερη δομή της βρετανικής πρωτεύουσας φαίνεται πως δυσκολεύουν αρκετά τα αυτόνομα συστήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί χρήστες στα social media σχολιάζουν πως «αν τα robotaxi επιβιώσουν στο Λονδίνο, μπορούν να οδηγήσουν παντού».

Δεν είναι το πρώτο περίεργο περιστατικό

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από άλλο περιστατικό στο Λονδίνο, όπου όχημα της Waymo βρέθηκε μέσα σε αστυνομικό αποκλεισμό σε σημείο εγκλήματος, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων. Η εταιρεία πάντως υποστήριξε τότε πως το αυτοκίνητο οδηγούνταν χειροκίνητα από άνθρωπο και όχι από το αυτόνομο σύστημα.

Παρά τα περιστατικά, η Waymo συνεχίζει κανονικά τις δοκιμές στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, με στόχο να ξεκινήσει πλήρως αυτόνομη υπηρεσία robotaxi μέχρι το τέλος του 2026.

Το μέλλον έρχεται… αλλά όχι χωρίς προβλήματα.

Η εικόνα ενός αυτοκινήτου χωρίς οδηγό, να προσπαθεί νυχτιάτικα να ξεφύγει από αδιέξοδο μπορεί να ακούγεται αστεία, όμως στην πραγματικότητα δείχνει πόσο δύσκολη είναι ακόμα η πλήρης αυτόνομη οδήγηση στις πραγματικές συνθήκες μιας ευρωπαϊκής πόλης.

Και κάπως έτσι, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η τεχνολογία, φαίνεται πως τα robotaxi έχουν ακόμη αρκετά… στενά να περάσουν μέχρι να γίνουν πραγματικά καθημερινότητα.