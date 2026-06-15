Ένας κάτοικος του Πόρτλαντ στις ΗΠΑ αγόρασε πρόσφατα ένα οικόπεδο 1,2 στρεμμάτων με σκοπό να το ανακαινίσει και να δημιουργήσει το αγρόκτημα που πάντα ονειρευόταν. Λίγους μήνες αργότερα, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς δεκάδες χιλιάδες μεταχειρισμένα ελαστικά είχαν εμφανιστεί στην ιδιοκτησία του.

Ο Khanh Tran γνώριζε ότι στο οικόπεδο υπήρχαν περίπου 40 παλιά ελαστικά όταν προχώρησε στην αγορά του ακινήτου. Όταν όμως επέστρεψε στις αρχές Ιουνίου για να ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, βρήκε τεράστιους σωρούς ελαστικών που σε ορισμένα σημεία ξεπερνούσαν τα έξι μέτρα σε ύψος, καθιστώντας μεγάλο μέρος της έκτασης απροσπέλαστο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο συνολικός αριθμός τους ενδέχεται να φτάνει ακόμη και τις 75.000.

Οι Αρχές του Όρεγκον έχουν ξεκινήσει έρευνα για παράνομη απόρριψη αποβλήτων και πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση ελαστικών. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι οι τεράστιοι σωροί αποτελούν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ο ίδιος εκτιμά ότι κάποιοι συγκέντρωναν ελαστικά με πρόσχημα την ανακύκλωσή τους, και στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν παράνομα στην ιδιοκτησία του, αποφεύγοντας το κόστος της νόμιμης διαχείρισης. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ προς το παρόν ο νέος ιδιοκτήτης καλείται να αντιμετωπίσει έναν εφιάλτη που σίγουρα δεν είχε υπολογίσει, όταν υπέγραφε τα συμβόλαια αγοράς του οικοπέδου.

Το πιο παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ο Tran είχε αγοράσει το ακίνητο, ακριβώς επειδή ήθελε να ζήσει πιο κοντά στη φύση και να δημιουργήσει μια μικρή φάρμα. Αντί γι’ αυτό, τώρα ζητά βοήθεια από οποιονδήποτε για την απομάκρυνση των ελαστικών.