Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους αγοραστές πολυτελών αυτοκινήτων να επιλέγουν πλούσια ξύλινα διακοσμητικά για το εσωτερικό της καμπίνας. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα αυτοκίνητο με ξύλο στο εσωτερικό, αλλά ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αυτό. Το ξύλινο μοντέλο πλήρους μεγέθους μιας Bentley Continental GT είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατοχή ενός γλυπτού που μπορείτε να παρκάρετε δίπλα στο πραγματικό, αν και η τιμή μπορεί να σας εκπλήξει.

Αυτό το μοναδικό κομμάτι προέρχεται από το Βέλγιο, αν και ο κατασκευαστής παραμένει μυστήριο. Είναι κατασκευασμένο από τικ και κόντρα πλακέ θαλάσσης, με χιλιάδες κομμάτια συναρμολογημένα σε δύο ξύλινες δοκούς που χρησιμεύουν ως σασί. Όλη η διαδικασία φέρεται να χρειάστηκε πάνω από 3.000 ώρες για να ολοκληρωθεί, γεγονός που δείχνει ότι ήταν μια επίπονη προσπάθεια.

Η κατασκευή είναι εμπνευσμένη από την τρίτη γενιά της Continental GT που παρουσιάστηκε το 2017 και παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 2024. Η μεγάλη μάσκα, οι εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα, οι έξοδοι εξάτμισης και τα πλαίσια γύρω από τους οβάλ προβολείς και τα πίσω φώτα έχουν πιο σκούρο φινίρισμα από το υπόλοιπο αμάξωμα για αντίθεση. Οι αναλογίες είναι λίγο διαφορετικές από ορισμένες γωνίες, αλλά λεπτομέρειες όπως τα τρισδιάστατα εμβλήματα είναι αρκετά εντυπωσιακές.

Το ξύλινο GT διαθέτει ανοιγόμενες πόρτες, αποκαλύπτοντας μια καμπίνα που αντικατοπτρίζει την αρχική διάταξη με ταμπλό, κεντρική κονσόλα και πάνελ θυρών. Τα καθίσματα είναι πιο επίπεδα και λιγότερο σμιλεμένα από αυτά του πραγματικού αυτοκινήτου, αν και οι σκαλιστές γραμμές προσπαθούν να θυμίζουν την δερμάτινη ταπετσαρία με μοτίβο διαμαντιών της Bentley. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει την ουσία του σχεδιασμού, ενώ παράλληλα καθιστά σαφές ότι πρόκειται για μια χειροποίητη ερμηνεία και όχι για αντίγραφο.

Όλα είναι κατασκευασμένα από ξύλο, συμπεριλαμβανομένων των ζαντών και των ελαστικών. Ενώ αυτή η Bentley δεν διαθέτει κινητήρα W12 ή V8 κάτω από το καπό, κυλάει και στρίβει χάρη σε ένα σύστημα διεύθυνσης με κρεμαγιέρα. Το μοντέλο ζυγίζει 907 κιλά, που σημαίνει ότι είναι σημαντικά ελαφρύτερο από μια πραγματική Continental GT που μπορεί να ζυγίζει έως και 2459 κιλά στην πιο πρόσφατη plug-in υβριδική της μορφή.

Η ξύλινη Bentley εκτίθεται αυτή τη στιγμή στην έκθεση του Autosport Group στο Boca Raton της Φλόριντα, δίπλα σε μια σειρά από μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα της μάρκας Crewe. Ο αντιπρόσωπος αποφάσισε να την αποχωριστεί, προσφέροντας την προς πώληση στο eBay.

Σχεδόν τόσο ακριβό όσο το πραγματικό

Η τιμή πώλησης είναι στα 98.900 δολάρια, η οποία τυχαίνει να είναι στο ίδιο επίπεδο με μερικά πραγματικά μεταχειρισμένα Continental GT, τα οποία, ξέρετε, μπορείτε πραγματικά να οδηγήσετε και να απολαύσετε.