Ένα ακόμη viral βίντεο έρχεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις γύρω από τα συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης της Tesla, δείχνοντας κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητο: οδηγό και συνοδηγό να κοιμούνται ενώ το αυτοκίνητο κινείται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην Καλιφόρνια και δείχνει ένα Tesla Model 3 να κινείται στον αυτοκινητόδρομο, με τους δύο επιβάτες μπροστά να φαίνονται αναίσθητοι ή να έχουν αποκοιμηθεί. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το όχημα συνεχίζει κανονικά την πορεία του, χωρίς να υπάρχει εμφανής αντίδραση ή παρέμβαση από τους επιβαίνοντες.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν εκείνη τη στιγμή ήταν ενεργοποιημένο το σύστημα Autopilot ή το Full Self-Driving, η εικόνα και μόνο αρκεί για να πυροδοτήσει νέα συζήτηση γύρω από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο περιστατικό. Πρόσφατα, άλλο video έδειχνε οδηγό Tesla Model Y να φαίνεται επίσης κοιμισμένος πίσω από το τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο βρισκόταν εν κινήσει.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν ένα βασικό πρόβλημα: την υπερβολική εμπιστοσύνη των οδηγών σε συστήματα που, παρά την ονομασία τους, δεν είναι πλήρως αυτόνομα. Στην πραγματικότητα, τόσο το Autopilot όσο και το Full Self-Driving της Tesla ανήκουν στην κατηγορία των συστημάτων επιπέδου 2, που σημαίνει ότι απαιτούν συνεχή επίβλεψη από τον οδηγό και άμεση ετοιμότητα για παρέμβαση. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητο μπορεί να βοηθά, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει μόνο του.

Όπως σημειώνεται, τέτοια περιστατικά είναι πιθανό να συνεχίσουν να εμφανίζονται όσο οι αυτοκινητοβιομηχανίες εξελίσσουν τα συστήματά τους «στον δρόμο», με πραγματικούς χρήστες να λειτουργούν ουσιαστικά ως testers. Όσο εξελιγμένα κι αν είναι τα συστήματα, η πλήρης αυτονομία παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Και μέχρι τότε, η εικόνα ενός αυτοκινήτου που κινείται με… κοιμισμένους επιβάτες μπροστά, είναι λιγότερο «μέλλον» και περισσότερο ένα επικίνδυνο πείραμα σε δημόσιο δρόμο.