Ένα πραγματικά απίστευτο συμβάν σημειώθηκε την ώρα της κλήρωσης των ομίλων του Euro 2024.

Πιο συγκεκριμένα ενώ η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη ακούστηκαν στην αίθουσα… βογγητά που παρέπεμπαν σε ερωτική πράξη.

Ναι καλά διαβάσατε.

Μάλιστα ο παρουσιαστής της εκδήλωσης, όντας σε μεγάλη αμηχανία, ανέφερε στο μικρόφωνο: «Υπάρχουν μερικοί θόρυβοι εδώ. Ευτυχώς, τώρα σταμάτησαν».

Όπως είναι φυσικό άπαντες έμειναν έκπληκτοι με το εν λόγω γεγονός, για να ακολουθήσει μετά στα social media ένα απίστευτο πάρτι.

Some s*x noises were being played during the EURO’s draw… (keep your volume down 😄)

pic.twitter.com/YxiFvk54B3

— CentreGoals. (@centregoals) December 2, 2023