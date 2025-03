Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Tesla πάντα καυχιόταν ότι το αμάξωμα του Cybertruck από ανοξείδωτο ατσάλι είναι τόσο σκληρό που μπορεί να σταματήσει σφαίρες. Αυτό έκανε πολλούς ανθρώπους να δοκιμάσουν αυτόν τον ισχυρισμό πυροβολώντας το με διάφορα όπλα. Ο ισχυρισμός αποδείχτηκε αληθινός σε κάποιο βαθμό, καθώς οι πόρτες του Cybertruck είναι αρκετά ισχυρές ώστε να σταματήσουν σφαίρες που εκτοξεύονται από μικρά όπλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Cybertruck είχε μια… ευκαιρία να αποδείξει την ανθεκτικότητά του κατά τη διάρκεια μιας τρομοκρατικής επίθεσης την πρώτη ημέρα του 2025 στο Λας Βέγκας. Την 1η Ιανουαρίου, ένα Tesla Cybertruck σταμάτησε μπροστά από το Trump International Hotel, μόλις λίγα μέτρα από την είσοδο της γυάλινης πόρτας. Στιγμές αργότερα, βγήκε καπνός, ακολουθούμενος από εκρήξεις και πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις.

pic.twitter.com/3vvWEu8pDj

Evil Doesn’t Take a Day Off!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The enemy wants us to start 2025 in fear!

Let’s piece together Trump Towers incident.

We have a Cybertruck on fire in front of Trump Towers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

My training in the field of messaging leads me to believe some group or…

— 🔥 CEO Branding Expert (@Ceo_Branding) January 1, 2025