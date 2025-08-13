Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Οι διασώστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Καλιφόρνια, αγωνίζονται να κατανοήσουν ένα μεγάλο ατύχημα που έκοψε ένα Honda Civic στη μέση, αλλά ο οδηγός εξαφανίστηκε, χωρίς να αφήσει το παραμικρό ίχνος

«Οι πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν σήμερα το πρωί σε ένα τροχαίο όπου ένα Civic βγήκε εκτός ελέγχου, και προσέκρουσε με υψηλή ταχύτητα σε δέντρο στο Burson», έγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο οδηγός έφυγε από το σημείο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς θα μπορούσε κάποιος να γλιτώσει από αυτό το ατύχημα!»

Φωτογραφίες από το σημείο στο Burson, δείχνουν ένα Civic έκτης γενιάς, ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό. Το αυτοκίνητο έχει κυριολεκτικά διαλυθεί από τη δύναμη της σύγκρουσης.

Βέβαια οι φωτογραφίες δείχνουν ότι ο οδηγός είχε ήδη προσθέσει μερικές τροποποιήσεις πριν από τη σύγκρουση. Υπάρχει ένα κιτ εισαγωγής με ένα κωνικό φίλτρο αέρα ορατό στον τώρα εκτεθειμένο χώρο του κινητήρα και ένα τριάκτινο τιμόνι. Αυτός σήμαινε ότι δεν υπήρχε αερόσακος οδηγού για τον οδηγό (αν και μπορούμε να δούμε ότι άνοιξε αυτός του συνοδηγού), καθιστώντας ακόμη πιο εκπληκτικό το γεγονός ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν βρήκαν τον οδηγό.

Οι χρήστες του Facebook έχουν διατυπώσει διάφορες θεωρίες, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι το αυτοκίνητο μοιάζει σαν να πετάχτηκε εκεί πριν από λίγο καιρό, και άλλους να υποδηλώνουν ότι άγρια ζώα μπορεί να έχουν σύρει το σώμα του οδηγού στα δέντρα. Μια γυναίκα λέει ότι είδε έναν άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο του ατυχήματος. Αλλά μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τον οδηγό ούτε στην περιοχή ούτε στα τοπικά νοσοκομεία.