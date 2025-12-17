Ένα απίστευτο συμβάν φέρνει στη δημοσιότητα η SUN, το οποίο έχει καταγραφεί από κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας. Ένας ηλικιωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο επιχειρεί να διασχίσει έναν κεντρικό δρόμο. Η μία λωρίδα είναι εντελώς άδεια και η δεύτερη έχει μερικά Ι.Χ. και φορτηγά τα οποία είναι σταματημένα πλήρως σε ερυθρό σηματοδότη.

Την ώρα όμως που περνάει μπροστά ακριβώς από το ένα φορτηγό (ένα σημείο όπου ο οδηγός δεν έχει καμία ορατότητα) αυτό ξεκινάει να κινείται, καθώς το φανάρι γίνεται πράσινο. Ως αποτέλεσμα το καρότσι “κολλάει” στον προφυλακτήρα και ξεκινάει μία άκρως επικίνδυνη βόλτα.



Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας φαίνεται σε μερικά πλάκα να κουνάει το χέρι του, προσπαθώντας λογικά να τραβήξει την προσοχή των περαστικών (φανταζόμαστε δεν χαιρετούσε, όπως πολλά σχόλια στο διαδίκτυο έσπευσαν να πουν χιουμοριστικά).

Το “θρίλερ” έληξε αισίως, όταν ένας διερχόμενος από την αντίθετη λωρίδα μοτοσικλετιστής, είδε το παράξενο θέαμα και ενημέρωσε τον οδηγό να σταματήσει αργα και σταθερά.

Μάλιστα στα τελευταία πλάνα φαίνεται ο ηλικιωμένος να είναι καλά στην υγεία του, μακριά από τον προφυλακτήρα του φορτηγού.